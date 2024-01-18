全台唯一紅蕎麥花海，位於台中大雅巷內路邊的漂亮紅色花海景點，地主從日本引進紅蕎麥花花費6年細心栽種，在近期盛開一整片漂亮花海吸引不少人朝聖拍照。紅蕎麥花花期盛開大約2~3周，想拍照打卡趕緊衝一波了，目前花海秘境開放免費入園，禁止進入花田內踐踏破壞環境，可以在旁邊借位拍照，請大家愛護環境。
大雅紅色蕎麥花海
地址:台中市大雅區大林路242巷
時間:24H
google導航:大雅紅色蕎麥花海
紅蕎麥花海在哪裡
全台唯一紅蕎麥花海就在台中大雅，google直接搜尋大雅紅色蕎麥花海就能導航了，行經大雅大林路轉進242巷內就能在路邊看到花海，巷內不好停車，只能臨停路邊。
紅蕎麥花海景點
紅蕎麥花是來自日本的高山品種，有高嶺紅寶石之稱，地主花費多年細心栽種才有這樣的美麗花海，大家請愛惜環境不要進去踩踏，可以在路邊拍攝也很好看。
目前為盛開花期，滿滿的紅色花海成了最新打卡秘境。
免飛日本也能大飽眼福欣賞漂亮花景，這天是平日接近中午來，現場也有不少拍照人潮。
利用低角度拍攝，以天空當背景，怎拍都好美喔~
相當珍貴的紅色花海，值得收藏起來~
油菜花海
紅蕎麥花海旁還有油菜花田，在收成之前也可以來拍一下
波斯菊花海
大雅這邊巷內有許多花田，回程的路上還看到了波斯菊花田，拍起來也好美喔~
景點資訊
大雅紅色蕎麥花海
地址:台中市大雅區大林路242巷
時間:24H
google導航:大雅紅色蕎麥花海
延伸閱讀
【台中大坑美食懶人包】大坑登山步道附近早午餐、餐廳、下午茶、小吃
【豐原美食店家總整理】早午餐／餐廳／小吃／甜點／下午茶／宵夜／伴手禮
台中早午餐懶人包│精選特色早午餐，新開幕早午餐，打卡美食餐廳
以上為個人體驗感受，僅提供參考唷
文章有時效性，相關資訊以店家為主
歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載
更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧