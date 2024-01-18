全台唯一紅蕎麥花海，位於台中大雅巷內路邊的漂亮紅色花海景點，地主從日本引進紅蕎麥花花費6年細心栽種，在近期盛開一整片漂亮花海吸引不少人朝聖拍照。紅蕎麥花花期盛開大約2~3周，想拍照打卡趕緊衝一波了，目前花海秘境開放免費入園，禁止進入花田內踐踏破壞環境，可以在旁邊借位拍照，請大家愛護環境。

大雅紅色蕎麥花海

地址:台中市大雅區大林路242巷

時間:24H

google導航: 大雅紅色蕎麥花海

紅蕎麥花海在哪裡

全台唯一紅蕎麥花海就在台中大雅，google直接搜尋 大雅紅色蕎麥花海 就能導航了，行經大雅大林路轉進242巷內就能在路邊看到花海，巷內不好停車，只能臨停路邊。

紅蕎麥花海景點

紅蕎麥花是來自日本的高山品種，有高嶺紅寶石之稱，地主花費多年細心栽種才有這樣的美麗花海，大家請愛惜環境不要進去踩踏，可以在路邊拍攝也很好看。

目前為盛開花期，滿滿的紅色花海成了最新打卡秘境。

免飛日本也能大飽眼福欣賞漂亮花景，這天是平日接近中午來，現場也有不少拍照人潮。

利用低角度拍攝，以天空當背景，怎拍都好美喔~

相當珍貴的紅色花海，值得收藏起來~

油菜花海

紅蕎麥花海旁還有油菜花田，在收成之前也可以來拍一下

波斯菊花海

大雅這邊巷內有許多花田，回程的路上還看到了波斯菊花田，拍起來也好美喔~

景點資訊

大雅紅色蕎麥花海

地址:台中市大雅區大林路242巷

時間:24H

google導航: 大雅紅色蕎麥花海

延伸閱讀

【大坑登山步道】1~10號步道路線攻略

【台中大坑美食懶人包】大坑登山步道附近早午餐、餐廳、下午茶、小吃

【中部地區登山步道懶人包】超過40個路線推薦！

【台中景點推薦】大坑浪漫情人橋+蝴蝶橋+藍天白雲橋日夜景

【台中大坑│廍子公園】黃花風鈴木盛開滿滿金色花海

【豐原美食店家總整理】早午餐／餐廳／小吃／甜點／下午茶／宵夜／伴手禮

台中早午餐懶人包│精選特色早午餐，新開幕早午餐，打卡美食餐廳

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧