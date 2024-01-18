桃園最強的酸菜魚，「咱們酸菜魚」是中壢聚餐的首選！不僅保有經典的烏鱧魚，新推出的龍膽石斑酸菜魚更具特色！份量實在驚人，堪比臉盆大小，絕對能讓你吃得盡興滿足。湯頭多達五種，每一口都是不同的美味驚喜。此外，咱們酸菜魚讓你自由選擇配料，創造出專屬自己的美味！不論是和好友歡聚或商務聚會，要吃魚就是要吃最好的，就來咱們酸菜魚吧！更棒的是，壽星還加碼免費再送你炸雞蛋糕！

咱們酸菜魚怎麼去？

地址：桃園市中壢區九和一街18號2號樓之11

電話：03-4268073(僅開放平日星期一至四訂位；五六日採現場候位)

營業時間：週一-週五 11:30-15:30、17:30-23:30；週六-週日 11:00-16:00、17:00-23:30

咱們酸菜魚就在威尼期影城的二樓，鄰近中壢SOGO商圈，車輛可停放在百老匯室內停車場或銀河廣場地下停車場，交通十分方便。

咱們酸菜魚用餐環境

咱們酸菜魚的用餐環境寬敞，以4-6人桌為主，方便多人用餐時可併桌共聚。店內風格別出心裁，呈現迷人的復古工業夜店風格，營造出獨特的氛圍。為了添增一份生動活潑感，巧妙運用霓虹燈點綴各處，為整個用餐體驗帶來一絲繽紛色彩，讓整個空間更顯得輕鬆愉快。

咱們酸菜魚菜單

咱們酸菜魚以酸菜魚為主打，提供多種湯底選擇，包括川味老罈酸菜、川味水煮椒麻、香馥奶油番茄、完熟蔬菜番茄和東北老甕酸菜。你可選擇烏鱧魚或龍膽石斑作為主魚，並根據人數需求選擇中盛、大盛或特大盛。此外，咱們酸菜魚提供多種配料自由搭配，如雪花牛、豚五花肉、生魷魚頭等，以滿足不同口味需求。另外，也有單點小菜、飲料和啤酒等選項。

咱們酸菜魚優惠資訊

．壽星優惠，只要當週壽星來店用餐，就送咱們炸雞蛋糕一份。(當週壽星以生日前後三天計算)

．學生優惠，晚間21:00後出示學生證，即享有88折優惠。

餐點

咱們酸菜魚非常適合多人聚餐，像我們那天就有三個人一起用餐。我們點了兩份中盛酸菜魚，再搭配了一些單點小菜，結果吃得非常滿足！這樣每個人都可以嚐到不同的湯頭風味，真的是一個很愉快的聚餐選擇。

綜合花果茶(熱飲)

入座之後，馬上送上免費的綜合花果茶一壺。這杯花果茶不僅是酸菜魚的最佳搭檔，解膩效果絕佳，而且喝完後還可以回沖。

酸菜魚上桌時，有個小底座，裡頭放著小蠟燭，就像迷你火爐一樣。這樣一來，可以一直悠閒地品味那熱呼呼的酸菜魚，這種貼心設計，咱們酸菜魚獨一無二！

川味老罈酸菜+龍膽石斑

之前造訪逢甲時，一直想品嚐刁X酸菜魚，可惜時間不允許，未能嚐到美味。不過，沒想到在中壢也找到了能滿足口腹之慾的酸菜魚！而且，和同行者聊起刁X酸菜魚的經驗，他們提到湯頭偏重，而咱們酸菜魚湯頭卻出乎意料地順口美味，並搭配上獨門秘製的老罈酸菜，帶有濃郁的酸香味。

選擇龍膽石斑作為魚片，肉質緊實Q彈，且富含膠質，完美地與老罈酸菜的風味相融合。老罈酸菜的獨特風味輕鬆地被魚片吸收，呈現出美味的組合。

我們還加了老油條和豆皮當配菜，超級搭！這兩個東西真的把湯汁的味道給吸得淋漓盡致，吃起來口感特別豐富。

酸菜魚真的是白飯的最佳搭檔，一不留神就會扒上好幾碗。

完熟蔬菜番茄+烏鱧魚

我超愛吃完熟蔬菜番茄酸菜魚，那種濃郁的蕃茄清甜，真的讓人回味無窮。口感濃郁卻不膩口，清爽得讓我停不下來！

烏鱧魚吸附了香甜蕃茄的精華，吃起來口感細嫩滑順。

肥瘦適宜的五花肉片，搭配上開胃的完熟蔬菜番茄酸菜魚，不僅香氣撲鼻，口感又脆爽，還能解五花肉的油脂感。

寬冬粉真是完熟蔬菜番茄酸菜魚的絕配！冬粉充分吸收了酸甜的醬汁，吃起來真是太讚了。

貴妃蝦滑是咱們酸菜魚嚴選的新配料，推薦你們必點！內含飽滿的蝦仁與魷魚，口感Q彈鮮美！

必點炸魚皮

魚皮炸完後香脆無比，要想吃得剛剛好，就泡湯一分鐘最搭。所以，店家貼心地裝了個1分鐘計時器，讓你秒懂何時拿起筷子開動！

海鮮卷

一份海鮮卷有6塊，只要98元！外酥內嫩的口感，再沾上點甜醬，味道更加升華。

奶油培根高麗菜

培根先炒得香脆，然後丟進鍋裡跟高麗菜、奶油醬汁一齊炒熱。那濃濃的奶油香氣和鹹香的培根完美融合，再搭配上高麗菜的脆嫩口感，簡直是口口都是幸福的味道！

壽星加碼-炸雞蛋糕

壽星的炸雞蛋糕送上來還會附上蠟燭喔！夾起每一塊炸雞，外皮酥脆，裹上甜辣醬汁，一口咬下去，肉質軟嫩多汁。

經典水果茶&泰式奶茶

吃重口味的美食，搭配上一杯清爽的經典水果茶，百香基礎的那種，喝起來超清新，一點都不膩。再來杯泰式奶茶，茶味濃郁，不會太甜膩。

桃園美食懶人包推薦

關於吃貨熊貓