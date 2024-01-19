+

我好愛吃到飽，尤其破百種品項越豐富我越喜歡，這次就特別訂了豐FOOD的龍蝦之夜，每個月只有指定幾天有的活動，手腳一定要快才能享受龍蝦無限量的自由

不只有清蒸龍蝦可以吃到飽，還有焗烤生蠔、超嫩羊排、日本A5和牛握壽司、帝王蟹海鮮湯、超大鮑魚、哈根達斯冰淇淋、春一枝冰棒等頂級食材通通吃到飽~

豐FOOD不僅有這麼多奢華食材，還可以讓我的味蕾環遊世界一圈，日式、美式、義式、韓式、港式、台式等經典料理，通通應有盡有，不用買機票可以享受多國美食的饗宴

我超推薦海鮮控、肉肉控一定要來，天使紅蝦、龍虎斑湯、現切生魚片、手作握壽司、現炸蝦蝦天婦羅、大尾烤香魚等，還有龍蝦之夜才有的椒鹽田雞、泰式螃蟹肉滿又鮮甜~

肉品選擇同樣豐富，經典現切脆皮烤鴨、粉嫩現切牛排、彈牙德國豬腳、入味烤豬肋排、DIY現沖牛肉湯、超嫩爐烤豬棒腿、泰式椒麻雞等，雞、豬、牛、羊、鴨樣樣都是美味

甜點、飲品也不輸鹹食，現做的車輪餅還有很可愛的烙印圖案，精緻綿密蛋糕、港式楊枝甘露、南洋摩摩喳喳、還有啤酒、紅白酒都通通無限暢飲(飲酒不開車!未成年請勿飲酒)~

吃過豐FOOD我就明白為何大家趨之若鶩，食材相當新鮮、料理調味用心、比單點的餐廳更好吃，

豐FOOD所在的典華大樓，離捷運文湖線劍南路站超級近，還有寬敞的停車場，附近百貨、商場、飯店通通有

是台北新興的人氣商圈，全家大小一起來這邊用餐，吃飽後還可以在附近逛街、看電影，真是完美的行程

豐FOOD用餐空間真的非常大，挑高空間完全不會有壓迫感，在這裡用餐有種很高級的感覺，讓我非常享受~

高達300席的空間，非常適合辦活動，不論是尾牙、春酒、過年團圓、慶生、獎勵活動等，來豐FOOD準沒錯

才剛開門就湧進滿滿人潮，豐FOOD擠得水洩不通，明明是平常日，生意怎麼可以這麼好~

每個月龍蝦之夜舉辦的日期都不同，可以參考官方粉專，不得使用電話訂位或線上訂位，話不多說趕快訂購龍蝦之夜的門票吧 https://pse.is/57v8r7

典華會員／壽星優惠

加入典華會員系統，凡消費即可累積點數兌換各式優惠券，典華旗下各品牌點數皆可通用，

可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、豐FOOD平日85折券、假日88折券等)、及生日好禮(豐FOOD四人同行平日一人免費/假日一人半價等)

壽星優惠也超划算，只要加入典華會員系統，用餐時含當月壽星在內，平日四人同行享一人免費、假日四人同行享一人半價

立刻加入會員：https://ffood8.pse.is/54l7w9

豐FOOD海陸百匯價目表

• 午餐11:30~14:00 週一至週五 1099元、週末與例假日 1399元

• 下午餐14:30~16:30 週一至週五 849元、週末與例假日 1099元

• 晚餐17:30~21:00 週一至週五 1299元、週末與例假日 1399元

• 兒童80~100公分收150元清潔費、101~140公分半價計費、140公分以成人價計費

• 以上價格需另加服務費10%

豐FOOD龍蝦之夜就是要狂吃龍蝦才過癮，第一站就先來排隊吃龍蝦!!!!!清蒸龍蝦無限量供應，大家都很有秩序排隊領取

龍蝦肉相當飽滿，肉質頗彈牙，感受到龍蝦的滋味，不怕吃到沒有蝦味的龍蝦肉，一盤接一盤一吃就欲罷不能真的太爽

不只有龍蝦可以排隊吃到爽，入場時還會發兌換券，可以兌換一份泰式波士頓龍蝦，

蝦肉超有彈性，多汁鮮甜味充滿口中~下面居然還有吸滿醬汁的河粉，Q彈口感越吃越涮嘴~

泰式醬汁帶點酸辣好清爽，更能帶出波士頓龍蝦肉的鮮甜味，絕佳的好滋味吃完念念不忘~

看看這個蝦肉有夠飽滿，這個大飯店單點等級的佳餚，來豐FOOD花吃到飽的價格就能吃得到！

豐FOOD新鮮的現切生魚片，魚肉切得很厚實，吃起來特有口感，魚肉不會粉粉的，Q彈口感一吃就愛上~

愛吃生魚片的朋友們，來豐FOOD真的來對了，沾點芥末及醬油，吃起來好美味喔，一片接一片真的好幸福

不只有我愛吃的生魚片，豐FOOD冷盤海鮮有夠多，白蝦、鳳螺、扇貝、淡菜通通都有，還有超大飽滿的鮑魚~

手工捏製的壽司品項豐富，我超喜歡師傅現場炙燒的日本A5和牛壽司，牛肉多汁肉質頗有咬勁，這可是龍蝦之夜不可錯過的好料

滿滿一盤生魚片、壽司，大海的美味一網打盡，還有炙燒三貫也可以直接跟師傅點餐，3重美味一次滿足~

烤爐區一次可以選擇兩樣料理，豬、羊、海鮮通通都有，一旁還有肋排、德國豬腳等可以自由取用喔～

豐FOOD的食材品質非常好，海鮮肉品都很新鮮，吃起來不會有腥臭味，帶有彈性的肉質，吃完會想要再來一份～

乾煎羊排羊肉爆炸嫩、爐烤豬棒腿濕潤多汁、豬肋排甜甜鹹鹹大小朋友都愛，不只食材挑選得好，調味更是抓得剛剛好！

每次到吃到飽我一定要點現切牛肉，但說實話我大部分吃到的牛肉都很韌，很少吃到多汁軟嫩的口感～

本來沒有打算拿豐FOOD的烤牛肉，經過時看到這個粉嫩的肉色，想說給吃到飽牛肉一次機會！

沒想到相見恨晚，這個牛肉真的太嫩太多汁了，我吃完還再來一盤，牛肉真的太好吃，熟度怎麼能抓得這麼好～

豐FOOD經典的港式料理，台灣人熟悉的燒臘、烤鴨這裡都有，三寶家常的好滋味，來豐FOOD吃個夠！

來豐FOOD必吃現切片皮櫻桃鴨，烤鴨酥脆外皮滋滋作響，粉嫩嫩的鴨肉看起來好誘人！想吃更特別的烤鴨料理-櫻桃鴨壽司，可以去典華餐飲品牌旗下的典華雅聚品嚐桌邊現切的烤鴨二吃喔！

豐FOOD烤鴨的餅皮鬆軟有厚度，跟典華雅聚使用的餅皮不同，一口咬下濕潤甜麵醬、爽脆小黃瓜，與現片鴨肉同時在口中上演三重奏！

一旁還有超入味的炒鴨骨，鴨肉煲粥，來豐FOOD也可以好好享受一鴨三吃。

豐FOOD的港式蒸籠點心品項選擇豐富，多款點心據說都是跟典華的另一個品牌典華雅聚一樣，都是精心手工製作，超過十種蒸籠美食選擇，通通吃一輪也不怕會油膩

我最喜歡吃燒賣，口感很Q彈，餡料非常實在，不會粉粉的，還有牛肚、大腸、排骨等蒸籠美食，吃得到自然的食材美味

港式蒸籠料理吃完後，炸物也很好吃，雙色地瓜球、銀絲卷口感相當豐富~還有香煎蘿蔔糕也是必吃，蘿蔔糕用料超實在，吃得到蘿蔔絲的口感，跟一般早餐店蘿蔔糕相比好吃非常多！

開頭有提到來豐FOOD可以讓味蕾環遊世界，東南亞多國美食，香辣夠味，相當道地一吃就欲罷不能！

打拋豬肉、香辣螃蟹、椒麻雞、涼拌木瓜絲、酸辣海鮮等南洋料理，相當下飯的好滋味，一口接一口～

亞洲美味吃完後，還有西式的義大利披薩，現烤的披薩餅皮特別有嚼勁，

有不同口味的披薩可以選擇，旁邊還有多種調味醬料可以調味，牽絲又好吃～

西式的燉煮、焗烤料理，我超推薦燉牛肉、還有燉羊膝，肉質軟嫩到不可思議，入口即化的滋味我超愛～

來到豐FOOD一定要吃爆，比我去歐洲吃到的更好吃，肉品也不會有惱人的腥味，一吃就愛上！

日式燒烤料理－超大香魚、烤魚下巴，兩面烤得香噴噴，把湯汁的精華鎖在本身食材裡，一口咬下超JUICY～另外還有Ｑ彈小卷、超多款蔬菜！

多道台灣人喜歡的海鮮料理、熱炒美食、日式天婦羅等，選擇真的好豐富～好後悔自己沒有多一個胃

從小我就超愛吃炸蝦，在日本天婦羅是很頂級的料理之一，因為用油炸方式最能引出海鮮的鮮甜，

外脆內彈口感，蝦子肉好飽滿，沾上蘿蔔泥沾醬，清爽解油膩，一尾接一尾吃個不停！

比較特別的龍蝦之夜料理，還有椒鹽田雞，不敢吃田雞的朋友一吃也會愛上，肉質很彈牙，

像吃雞肉一樣，不會乾柴，酥脆外皮，吸附椒鹽的美味，是絕佳的下酒美食，搭配啤酒好速配～

泰式調味的螃蟹也是龍蝦之夜才有的美食，蟹肉飽滿多汁，鮮甜好滋味，平常對海鮮較為敏感的我，吃完後鼻子也不會癢癢的～可見螃蟹確實新鮮

泰式醬汁香味十足，酸度可以引出螃蟹的甜味，相當道地的滋味，推薦愛吃螃蟹的朋友一定要趁這一波狂吃

貼心的豐FOOD，針對不同客人，也有量身打造的菜餚，蔬食區的品項好豐富，很多少見的蔬食佳餚這裡都有喔

連我愛吃肉的人都很喜歡豐FOOD的蔬食餐點，米布丁、壽司、涼拌菜都很不錯，不會有一種素食的菜味，吃起來相當清爽，又不會有沉重的負擔感

天氣漸涼就是想要喝暖呼呼的熱湯，豐FOOD的煲湯相當厲害，湯頭一級棒，配料放超多，喝上一碗整個人超暖和

泰式酸辣蝦湯、南瓜濃湯、酥皮濃湯、土瓶蒸等，多國風味的湯品熱騰騰端上桌，滋味一級棒讓我順利度過冬天的考驗

可以DIY手沖的風味牛肉湯，現沖牛肉湯滋味香甜，牛肉的甜份不怕流失，一大口ＳＨＯＴ掉牛肉的營養一次喝個夠

龍蝦之夜必喝的帝王蟹湯，現點現煮，帝王蟹的鮮味十足，湯頭清澈回甘，充滿大海的滋味一定要喝～

吃完這麼多鹹食後，我還有另一個胃要吃甜點，多款甜點師用心製作的西式甜點，質地不會乾乾的，入口即化好幸福~

除了蛋糕系列深得我心，還有奶酪、布蕾，可麗露、綠豆糕、麻糬等點心，餐後甜甜嘴真的好幸福

冰淇淋也是吃到飽必吃的美味，價格不斐的哈根達斯冰淇淋、知名台灣品牌春一枝冰棒，就算天氣冷我還是要吃冰~XD

當季鮮甜的水果，餐後來上一盤補充滿滿水份，蓮霧、葡萄、芭樂、鳳梨、火龍果、柳丁樣樣都好甜喔~

除了新鮮水果外，也有果汁、原茶、奶茶、醋飲等多款飲品，搭配甜點或餐點都很適合~

多款冰飲外，還有氣泡飲、咖啡、茶包，冷飲熱飲通通有，來豐FOOD絕對可以吃飽喝足！

豐FOOD提供多款酒精飲品，生啤酒、紅酒、白酒通通有，搭配豐富的美食，美酒加美食越吃越美味~

(提醒您喝酒不開車 !開車不喝酒)

豐FOOD做公益也不落人後，凡購買50元的小卡，典華也會將您的愛心1:1一同響應，

用一個50元銅板兌換成等值的年菜外帶，發揮自身小小力量，給予更多人溫暖，寫上新年新希望，傳遞滿滿的愛~

豐FOOD還有好康的夾娃娃機，超多好康優惠夾不完，這次來豐FOOD真的超滿意，推薦大家新的一年一起來豐FOOD報到喔～

豐FOOD海陸百匯 5大特色

1. 全台唯一推出龍蝦之夜的吃到飽就在豐FOOD海陸百匯！絕佳地點捷運劍南站出來就到，不論小倆口約會、家庭聚餐、公司尾牙等，來這裡吃爽爽，大小朋友男女老少都滿意！

2. 龍蝦之夜獨享一人一份泰式波士頓龍蝦之外，還有清蒸龍蝦、泰式螃蟹、椒鹽田雞、焗烤生蠔、日本A5和牛握壽司、帝王蟹海鮮湯等頂級食材無限量吃到飽

3. 味蕾環遊世界一圈，日式、美式、義式、港式、港式、台式等經典料理，通通應有盡有，雞、豬、牛、羊、鴨樣樣都是美味😋

4. 甜點、飲品也不輸鹹食，現做的抹茶紅豆車輪餅，精緻綿密蛋糕、港式楊枝甘露、南洋摩摩喳喳，還有啤酒、紅白酒通通喝到爽(飲酒不開車!未成年請勿飲酒)

5. 免費加入會員，不定期推出各種優惠好康！想吃龍蝦之夜記得鎖定每個月官網公告的時間唷～我還購買祝福卡作公益，推薦大家一起來豐FOOD環遊世界吃透透！

💭店家資訊 豐FOOD海陸百匯

🏠地址: 台北市中山區植福路8號1樓(典華幸福大樓大直店)

🚌交通: 捷運劍南路站2號出口27秒即可抵達、免費地下室停車場

☎️電話: (02)8502-0555

💰消費: 現金、信用卡等

⏰龍蝦之夜時間: 18:00-20:30

👛龍蝦之夜時間: 每個月舉辦日期依官網公告為主

👛龍蝦之夜購票: https://pse.is/57v8r7

👛訂位: https://pse.is/57nlfs

💬官網: http://www.FFOOD.tw

💬粉專: https://www.facebook.com/FFOOD8

💬IG: https://www.instagram.com/ffood8/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406757593

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



檢視較大的地圖

文章標籤