這段時間陪著爸媽偶爾吃素食，我們都很習慣偶一為之的素食餐點（終於減了一點肉慾哈哈哈）

所以今年爸媽提出不然過年來一場蔬食團圓飯，大家欣然接受也覺得很新奇！

畢竟是第一次訂素食年菜，只好先從網路找起，我們想吃的是那種用新鮮食材做的素食蔬食年菜，滑著滑著看到這間高雄仙桃素好像挺不錯的。

主廚年紀輕輕就榮獲米其林的殊榮，實力堅強啊！主要以台灣小農食材，打造精緻素食餐點，看照片每道蔬食充滿食慾的美感，我想爸媽應該會很喜歡！於是直接下訂一組「滿福」蔬食年菜組，居然還有送兩瓶冷燻烏梅釀！

簡單介紹一下「滿福」蔬食年菜組的內容物。

大家有興趣也可以趁早下訂，有早鳥優惠！

高雄仙桃素素食年菜-冷菜

仙桃六福盤

1.素鮭魚生魚片。素鮭魚蒟蒻搭配山葵和醬油、白蘿蔔絲，以素食呈現傳統生魚片菜色。

2.蜜漬金棗和洛神花。店家以特別比例蜜漬而成，味道甜而不膩。

3.秋葵和芹菜管，搭配傳統松柏長青涼拌醬汁。

4.皎白筍佐以台灣原生香料馬告，有股類似檸檬香茅的清爽香氣。

5.麻油川耳，黑木耳、麻油、薑片，辣椒作為點綴色澤，整道開胃小菜並不會辣。

6.金時地瓜，甜嘴綿密。

寶島鮮果盤（贈）

芭樂/柿子/香吉士/草莓/藍莓，搭配以虹彩米製作的薑汁蜂蜜醬汁。色彩繽紛，讓人感受到大自然的恩賜。

古典美人羹

銀耳燉蓮子，搭配水梨紅棗枸杞一起燉煮，甜度清新爽口，滑順好入口，相信爸媽一定很愛！

冷燻烏梅釀（贈送）

以龍眼木煙燻的梅子釀製而成，喝起來香氣醇厚，鼻尖繚繞龍眼果香。

高雄仙桃素素食年菜-熱菜

中華魚翅羹

羹湯，以大量高纖蔬菜、酥炸猴頭菇一起熬煮的素食魚翅羹，充滿環保理念的蔬食料理，附香菜和紅醋增添風味。

冬菇荷葉飯

飄散荷葉香的素食油飯，使用黑白兩種糯米為基底，搭配香菇素鵝香椿等等食材，最上面點綴酥炸芋頭絲、腰果和九層塔，增加口感豐富度。

水火蔬東坡

以冬瓜和烤麩做成傳統東坡肉的造型，佐以中式傳統風味芡汁，有新意又不失傳統經典，底部襯以仙桃素自己滷製的筍乾，色澤漂亮又大氣。

紅燒獅子頭

植物肉搭配豆腐，手工製作的素肉丸，口感紮實，搭配濃郁的紅燒醬汁，襯托以翠綠的娃娃菜和青江菜，整道菜看起來好可口！

麻油猴頭菇

以麻油煎製的猴頭菇，口感Q彈，搭配薑片羽衣甘藍、蔬菜，麻油香氣濃郁，令人食指大動。

祖傳佛跳牆

使用將近20種食材一起熬煮，包含猴頭菇等多種菇類、芋頭、蟲草花、蓮藕、百果、鳥蛋等等，最後比較特別是加入雪蓮子，是一種素食膠原蛋白，增添湯品口感。

佛跳牆湯頭香醇卻爽口，食材軟嫩，是年節不可或缺的經典佳餚，讓人感受傳統文化的團圓溫暖！

松露扣玉鮮

松露醬搭配白菜做的扣菜，以千張包裹兩種不同的起司。

松露香氣濃郁、白菜吃起來清甜，搭配鹹香起司和多重口感，讓人感受到滿滿的誠意。

砂鍋麻油雞（單點）

以麻油、薑片等食材燉煮猴頭菇，口感彈牙多汁，麻油香氣撲鼻而來，是冬日暖身的最佳選擇！

（砂鍋需另購，$800/組）

仙桃素素食年菜，菜色豐富，口味精緻，色香味俱全，讓我很期待除夕吃團圓飯大家的反應！

如果家裡有長輩或是茹素者，不妨試試來一場蔬食年菜饗宴，感覺別有一番年味！

【仙桃素·創新蔬食美學】

蔬食年菜組訂購資訊

取貨時間：小年夜到初三

取貨時段：9:30~10:30、15:00~16:00

＊僅供現場自取，無提供宅配

地址：高雄市鼓山區明倫路496號

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:00／週一週二休息

👉不定時公休日歡迎查看IG限時動態

預約電話：07-5227700

LINE@官方帳號：@xiantaosu

IG：https://www.instagram.com/xiantaosu_tw/

粉專：https://reurl.cc/2WKDZ4

▼春節營業時間

▼仙桃素蔬食年菜組

◆小福

中華魚翅羹/冬菇荷葉飯/水火蔬東坡/紅燒獅子頭/古典美人羹

◆大福

仙桃六福盤/中華魚翅羹/冬菇荷葉飯/水火蔬東坡/紅燒獅子頭/麻油猴頭菇/古典美人羹

贈寶島鮮果盤

贈冷燻烏梅釀*1

◆滿福

仙桃六福盤/中華魚翅羹/冬菇荷葉飯/水火蔬東坡/紅燒獅子頭/麻油猴頭菇/祖傳佛跳牆/松露扣玉鮮/古典美人羹

贈寶島鮮果盤

贈冷燻烏梅釀*2

▼提供年菜單品販售

▼年節內用限定：春節個人套餐，另有春節兒童餐。

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