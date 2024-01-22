店家位於天后宮旁邊
入口旁滷味攤旁邊有內用/外帶單
小菜種類似乎是不定時供應的
剛好聽到其他客人問有沒有豆包 老闆說今天沒有 0.0
餐具/醬料/衛生紙/茶水/垃圾桶 都在這唷~
有時代感的看板?
提供菜色種類繁多 看得眼花撩亂
希望店家可以統一整理一下菜單 @@"
去的時候剛好就一個店員在後面忙 所以前面看起來好像沒有人的樣子
正猶豫到底要不要進入時 裡面客人告知店員在裡面忙
還熱心告訴我們內用單還有外用單都在滷味攤的旁邊唷 ✧*｡٩(ˊωˋ*)و✧*｡
環境還算乾淨整齊
販賣品項裡 加工素料佔比較多
價格的話...個人覺得有點貴 -"-
老頭子說以觀光區價來說算ok啦
以下是食後心得:
小菜:豆干 海帶 麵輪
燙地瓜葉
食物不會有油膩 素料味重的感覺
吃起來味道清淡單純 一般家常菜的味道
乾麵
乾麵的話我有偷嚐醬汁 吃不出來是什麼味道 有點粉粉的
老頭子說味道足就ok
咖哩飯
咖哩的話就是很標準的中式咖哩粉味 偏水
素魷魚...應該是大豆製品?
雖然澱粉滿滿 不過還不錯吃
素丸湯
番茄切盤
番茄切盤是我第一次吃
沒想到吃起來跟想像中的不一樣 我以為薑味 還是蒜味 醬油味會很重
但是沒有 反而嚐出有一種乳酸菌 養樂多的味道 真是太神奇了 *ﾟ▽ﾟ*
可惜的是番茄的皮有點硬 沒啥番茄味
總之番茄切盤真是太有意思了
有機會再去其他家挑戰看看~