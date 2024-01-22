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食記 - 高雄 旗津區 旗后素食館

2024-01-22 15:13:24 湯小君 人氣：112
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窩客好文

湯小君

發表篇數：70篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：旗后素食館
phone07-5711996
place高雄市旗津區廟前路103巷1號
作者本次評價：
3.00
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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店家位於天后宮旁邊

 

入口旁滷味攤旁邊有內用/外帶單

 

 

小菜種類似乎是不定時供應的

剛好聽到其他客人問有沒有豆包 老闆說今天沒有 0.0

 

餐具/醬料/衛生紙/茶水/垃圾桶 都在這唷~

 

有時代感的看板?

 

 

 

提供菜色種類繁多 看得眼花撩亂

希望店家可以統一整理一下菜單 @@"

 

去的時候剛好就一個店員在後面忙 所以前面看起來好像沒有人的樣子

正猶豫到底要不要進入時 裡面客人告知店員在裡面忙

還熱心告訴我們內用單還有外用單都在滷味攤的旁邊唷 ✧*｡٩(ˊωˋ*)و✧*｡

 

環境還算乾淨整齊 

販賣品項裡 加工素料佔比較多

價格的話...個人覺得有點貴 -"-

老頭子說以觀光區價來說算ok啦

 

以下是食後心得:

 

小菜:豆干 海帶 麵輪

 

燙地瓜葉

 

食物不會有油膩 素料味重的感覺

吃起來味道清淡單純 一般家常菜的味道

 

乾麵

 

乾麵的話我有偷嚐醬汁 吃不出來是什麼味道 有點粉粉的

老頭子說味道足就ok

 

咖哩飯

 

咖哩的話就是很標準的中式咖哩粉味 偏水

素魷魚...應該是大豆製品?

雖然澱粉滿滿 不過還不錯吃

 

素丸湯

 

番茄切盤

 

 

番茄切盤是我第一次吃

沒想到吃起來跟想像中的不一樣 我以為薑味 還是蒜味 醬油味會很重

但是沒有 反而嚐出有一種乳酸菌 養樂多的味道 真是太神奇了 *ﾟ▽ﾟ*

可惜的是番茄的皮有點硬 沒啥番茄味

 

總之番茄切盤真是太有意思了

有機會再去其他家挑戰看看~

 

#素食
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素食 旗后素食館
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