中壢鵝肉推薦這家偶鵝嚐嚐中壢店，鵝肉不便宜是眾所皆知，以前常常吃鵝肉沒點多少可以吃到上千元，但最近發現這家偶鵝嚐嚐中壢店，鵝肉價位真的親民，滿滿一排鵝肉還是腿竟然只要200元！鋪滿鵝肉的鵝肉飯也是65元而已，原來偶鵝嚐嚐以雲林養鵝場起家，每天新鮮溫體直送，自家養的鵝難怪可以這麼便宜啊！

偶鵝嚐嚐中壢店｜交通方式＆停車資訊

偶鵝嚐嚐中壢店就在健行科大附近，基本上在學區通常餐點價位都是殺到血流成河那樣，大概也只有像偶鵝嚐嚐中壢店這種自己養鵝才有本錢這樣拼，這附近不太好停車，停車場要走稍遠的距離，所以外帶的人比較多，我11點開門來，就已經有很多人跟外送平台在現場等了，然後每個月5號還有免費100份的鵝肉飯大方送

偶鵝嚐嚐中壢店雖然是賣鵝肉的小吃店，但店面設計挺可愛的，乍看之下還蠻像手搖飲店的，門口處有兩隻可愛的大白鵝，透明櫥窗也可以看到師傅在剁鵝肉，候位區牆面也有可愛的鵝LOGO圖案

偶鵝嚐嚐中壢店｜用餐環境

偶鵝嚐嚐中壢店的內用區承襲了外觀的文青風格，以暖色調性為主，牆上掛了很多誘人的鵝料理照片，座位數不多，但還是營造出寬敞舒適的感覺

餐具、醬料自取，櫃子上還有擺自家生產的鵝油跟鵝油辣椒可以買，我今天買了一罐黃金鵝油回家，一大罐才100元超讚！另外內用鵝油辣椒、淋飯醬也是放著讓大家自行取用，大方！

偶鵝嚐嚐中壢店｜菜單

偶鵝嚐嚐中壢店的價位相當親民，自家養鵝場產地直送，成本會比一般鵝肉店少，所以才能用優惠的價格提供好吃的鵝肉料理，糖燻鵝肉跟鹽水鵝必點，另外這裡也有推出鵝肉便當，百元左右非常優惠！

偶鵝嚐嚐中壢店｜推薦料理

老實說我真的沒預料到偶鵝嚐嚐中壢店的份量這麼多，看一份鵝肉價錢才200元（我家這邊用秤隨便一點點都要250~300元）所以我口為各點一份，一上桌我嚇到ㄟ，也太多了吧！

招牌鹹水鵝，鹹水鵝上桌前會淋上高湯燙一下，吃起來淡淡的鹹味反而十分突出了鵝肉的原汁原味，可以品嚐到鵝肉的鮮甜及嫩滑口感，皮的部分吃起來很有彈性，入口Ｑ軟搭配嫩嫩的鵝肉口感豐富好吃

偶鵝嚐嚐，名字直接取店名，這絕對是招牌！上面鋪上滿滿的鵝肉切丁，給的份量也非常足幾乎看不到下面的飯，一端上桌就可聞到鵝油油蔥的香氣，上面還放上一顆半熟鵝油煎蛋！

米飯香Ｑ淋上鵝油香蔥及店家獨門醬汁，搭肉質細緻噴香的鵝肉入口，每一口都充滿著鵝肉的鮮香，再來就可以把半熟蛋弄破，讓蛋液與鵝肉飯混合，蛋香加上鵝肉香，讓人吃上一口就欲罷不能，招牌真不虧為招牌，很強！

糖燻鵝肉，優質鵝肉本身其肉質細膩且富有彈性，採用獨特配方搭配焦糖的煙燻烤製作工藝，使鵝肉口感富有咀嚼勁，卻又不會柴，這樣的處理方法更能突顯出鵝肉的鮮甜口感，將其口感提升至全新的高度，超厲害！

鵝肉冬粉，鵝肉冬粉很大一碗欸！上桌時就可以聞到鵝肉湯的香氣，超誘人的！而且鵝肉也是給的不小氣，這一大碗才80元

冬粉軟嫩適中，雖然泡在湯頭都依舊保有Q勁，湯頭非常清甜又不油膩，鵝肉吃起來也很嫩，吃辣的朋友可以沾一點鵝油辣椒，吃起來香辣超過癮的

酸菜鵝腸，新鮮的鵝腸佐以酸菜，撲鼻而來的陣陣酸香讓人胃口大開！鵝腸處理得非常乾淨且無腥味，入口脆香Q彈，在酸菜襯托下更鮮甜爽口

鵝肉香腸，鵝肉香腸吃起來有股鵝油的香氣，裡面還能吃到鵝肉的細緻肉感，比起豬肉香腸味道更香、更清爽，非常耐吃

偶鵝嚐嚐中壢店真的很有水準，重點是好吃又不貴，尤其是鵝肉飯跟鵝肉切盤，CP值真的很高，畢竟他們可是有自產自銷的優勢，鵝肉品質又好，基本上可以說是中壢吃鵝肉的首選啦！

偶鵝嚐嚐中壢店

地址：桃園市中壢區龍岡路二段53號

電話：03-4688668

營業時間：11:00 ~ 14:00，17:00 ~ 20:00（週四公休）

偶鵝嚐嚐中壢店Q&A

Q1:偶鵝嚐嚐中壢店地址？

A1:桃園市中壢區龍岡路二段53號

Q2:偶鵝嚐嚐中壢店有外送嗎？

A2:偶鵝嚐嚐中壢店有外送平台合作，可外送

店家/景點資訊

店家名稱：偶鵝嚐嚐中壢店

所在地址：臺灣桃園市中壢區龍岡路二段53號

營業時間：日 一 二 三 四 六 11:00-20:00

店家電話：03-4688668

評價：★★★★★





延伸閱讀