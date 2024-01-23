竹北就可以採草莓了，且還有極稀有珍貴白草莓數量之多，除採草莓、草莓盆栽、還有親子DIY，動物區、兒童遊戲區、現場也有販售草莓系列的療癒甜點，不想跑遠，可以來竹北親親果農園，這裡的草莓園分三區，園區乾淨舒適，高架草莓園輕鬆採收，完全不用擔心弄髒鞋子，重點是不用人擠人，很適合帶小朋友來，竹北交流道下約10分鐘車程，入園不需門票，採多少算多少，適合全家大小一起來採草莓。

親親果農場除採草莓，還有一系列草莓甜點任君挑選，其中我最愛的草莓卡士160元就可以享用，酸酸甜甜有幸福的滋味～

日本白草莓是極稀有的高級水果，在台灣就可以吃到，這裡是我看過白草莓最多的農場，半個園區都是超壯觀的，為北部最大的白草莓園。

一顆顆粉粉白草莓，不僅好看又好吃，園區草莓以酵素益菌種植，無噴灑農藥，讓我們吃的安心。

一整排的亮麗草莓隨你採，但切記不能邊採邊吃喔，影片分享

這裡也有販售草莓盆栽可以買回家養，250元起就有。

親親果農場秉持不使用化學農藥化學肥料，堅持就是要種出安全無毒健康的草莓。

物以稀為貴，白草莓稀有少見，價格也不便宜。

當天價格一台斤688元。

現場也有販售採好的熊紅580公克600元，豐香600公克680元

琳瑯滿目的夢幻甜點櫃，有各式各樣草莓系列的療癒甜點，每樣看起來都好好吃，讓人有選擇障礙，都想吃耶～

供應草莓披薩、草莓鬆餅、草莓千層、草莓香腸、草莓卡士達、草莓馬卡龍、草莓大福、草莓奶酪等一系列的草莓甜點，大大滿足草莓控的味蕾。

現場也有小朋友親子DIY及兒童遊樂設施。

除甜食也有鹹食，還有休憩座位區，超貼心的～

冬季限定草莓季，喜歡的朋友可以把握時間前往。

親親果農場主要種植豐香草莓，還有紅顏草莓、蘋果草莓、白草莓及粉色草莓。

整排紅寶石閃閃發亮，光看就好療癒喔，一靠近更是香氣樸鼻，讓人垂涎欲滴

有甘王、古都、桃勳、熊紅、豐香、美姬與蘋果等十多種草莓品種。

草莓園分三區，第一區開放區白草莓，二、三區開放區為紅草莓。

親親果農場：新竹縣竹北市環北路一段286巷80號：09:00-17:00（開放時間以官網為主）

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關西十全草莓園：新竹縣關西鎮石光里1鄰22-4號；營業時間：09:00-17:00

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