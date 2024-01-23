竹北就可以採草莓了，且還有極稀有珍貴白草莓數量之多，除採草莓、草莓盆栽、還有親子DIY，動物區、兒童遊戲區、現場也有販售草莓系列的療癒甜點，不想跑遠，可以來竹北親親果農園，這裡的草莓園分三區，園區乾淨舒適，高架草莓園輕鬆採收，完全不用擔心弄髒鞋子，重點是不用人擠人，很適合帶小朋友來，竹北交流道下約10分鐘車程，入園不需門票，採多少算多少，適合全家大小一起來採草莓。
親親果農場除採草莓，還有一系列草莓甜點任君挑選，其中我最愛的草莓卡士160元就可以享用，酸酸甜甜有幸福的滋味～
日本白草莓是極稀有的高級水果，在台灣就可以吃到，這裡是我看過白草莓最多的農場，半個園區都是超壯觀的，為北部最大的白草莓園。
一顆顆粉粉白草莓，不僅好看又好吃，園區草莓以酵素益菌種植，無噴灑農藥，讓我們吃的安心。
一整排的亮麗草莓隨你採，但切記不能邊採邊吃喔，影片分享
這裡也有販售草莓盆栽可以買回家養，250元起就有。
親親果農場秉持不使用化學農藥化學肥料，堅持就是要種出安全無毒健康的草莓。
物以稀為貴，白草莓稀有少見，價格也不便宜。
當天價格一台斤688元。
現場也有販售採好的熊紅580公克600元，豐香600公克680元
琳瑯滿目的夢幻甜點櫃，有各式各樣草莓系列的療癒甜點，每樣看起來都好好吃，讓人有選擇障礙，都想吃耶～
供應草莓披薩、草莓鬆餅、草莓千層、草莓香腸、草莓卡士達、草莓馬卡龍、草莓大福、草莓奶酪等一系列的草莓甜點，大大滿足草莓控的味蕾。
現場也有小朋友親子DIY及兒童遊樂設施。
除甜食也有鹹食，還有休憩座位區，超貼心的～
冬季限定草莓季，喜歡的朋友可以把握時間前往。
親親果農場主要種植豐香草莓，還有紅顏草莓、蘋果草莓、白草莓及粉色草莓。
整排紅寶石閃閃發亮，光看就好療癒喔，一靠近更是香氣樸鼻，讓人垂涎欲滴
有甘王、古都、桃勳、熊紅、豐香、美姬與蘋果等十多種草莓品種。
草莓園分三區，第一區開放區白草莓，二、三區開放區為紅草莓。
親親果農場：新竹縣竹北市環北路一段286巷80號：09:00-17:00（開放時間以官網為主）
新竹關西採草莓│十全草莓農園│高架採草莓│大顆豔麗紅寶石亮麗登場│關西草莓季2022
關西十全草莓園：新竹縣關西鎮石光里1鄰22-4號；營業時間：09:00-17:00
新竹採橘子│峨眉張家橘子園│滿山遍野無籽桶柑超壯觀的│一試成主顧好吃又便宜│唯美夢幻的橘子隧道│飽滿多汁香甜橘子好療癒
新竹觀光小鎮漫遊|峨眉湖最新環湖步道|至真段觀景平台|湖光山色世外桃源|世界幸福咖啡總店|新竹峨眉一日遊
苗栗採草莓│公館草莓達人農場│高架採草莓秘境包場│大顆豔麗紅寶石漂亮登場│大湖草莓季2021
新竹落羽松秘境2023│內灣親水公園│隱藏版打卡秘境│小橋流水倒影如畫│被落羽松包圍內灣松林茶花露營區│內灣景點一日遊
新竹橫山必遊景點|內灣老街五大美拍景點|內灣圓樓戲院楓紅|充滿愛的裝置藝術|內灣最新告白遊LOVE園|內灣景點一日遊
新竹關西景點│金勇番茄農場│草莓觀光果園│番茄家族主題農場體驗採果DIY│關西免費親子景點│全國唯一番茄品種最多的休閒農場
苗栗頭份落羽松秘境2023│品園日式花園│7千坪豪宅花園免費開放│被落羽松包圍唯美日式庭園│偶像劇拍攝場景│秋枝嫩仙草
2023苗栗落羽松秘境│絕美三灣落羽松秘境│免費私人落羽松莊園│坐擁落羽松第一排景觀座位區│最新園區新增三座觀景台美如仙境
台中必吃冰店【東海何媽媽冰店】隱身在東海商圏巷弄內美食/超浮誇巨無霸草莓牛奶冰只要200元/滿滿的草莓像盛開的花朵超夢幻/東海商圈必吃美食/台中CP值高冰店
關西老街美食【一銀麵】充滿異國風巴洛克建築/銅板價就能享用客家麵食/免費附落羽松停車場/關西排隊人氣美食/新竹CP值高客家美食
新竹免費親子景點|湖口好客文創園區|客家圓樓紅磚建築|袖珍記憶拼圖館|懷舊復古風湖口老街|古早味童玩免費體驗
通往幸福的車站|合興愛情車站|最新藝術裝置愛情12時刻|合興愛情森林園區|情人約會最佳首選
新竹大肉盤高CP值火鍋店【五鮮級平價鍋物-竹北環北店】海陸鍋最低140元起/只要加35元即可升級海陸鍋/以親民的價格享受五星級料理
新竹秘境【尖石天湖農園】2017尖石溫泉季/隱藏於深山世外桃源/露營最佳盛地/尖石溫泉美食免費一日遊
新竹度假聖地【六福村主題遊樂園】偽出國秒飛阿拉伯城堡童話王國/參加動物派對/大人小孩都適宜遊樂設施
新竹森林系景觀餐廳【歇心茶樓】唯美古色古香客家茶樓/獅頭山最佳休憩站/品嘗客家在地美食/水濂洞步道
北埔老街必吃美食│機車豆花/好豆味豆花│非基改的好味道│超人氣排隊美食│北埔茶金之旅
新竹超夯秘境│雲夢山丘│擁有超美Window 開機小山丘│美如仙境世外桃源│假日限定全家出遊好去處
新埔新開餐廳【老牌粄條x泰平勝食】新埔必吃老牌粄條/復古文青風餐廳/CP值高客家美食
新竹景點|新竹動物園|沒有籠子的距離|森林食堂野餐市集|純白色玻璃屋餐廳|可愛動物陪你用餐
新竹免費景點【台灣昆蟲館新竹館】可以近距離欣賞水豚君/世界第三大陸龜/新竹親子共遊室內景點
竹北火鍋推薦【同樂食鍋】99元升級一斤爆滿蛤蜊鍋/最新優惠活動送肉或蛤蠣至少15個/飲料冰淇淋無限吃到飽/新竹CP值高的火鍋店
新竹最熱門打卡熱點【哭哭咖啡kukukohi】竹北高鐵站旁/限時推出草莓卡士達日式菓子包/內餡爆漿好吃/銅板價享用療癒甜點
峨眉湖景觀餐廳【心月齋】景觀美氣氛佳湖畔餐廳/細茅埔吊橋旁最佳休憩點/平價美味服務優/峨眉景點小吃推薦
新竹峨眉推薦景點|水濂橋步道|水濂洞梵音寺|獅頭山最大天然岩洞|一線天|青山綠水森林浴步道
北埔老街│全台古蹟密度最高的老街│北埔冷泉瀑布│北埔熱門IG打卡景點│新竹必遊景點