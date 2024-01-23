冷冷的天就想吃鍋，想吃的飽又吃的精緻，推薦王品集團下的聚北海道鍋物可以野菜無限放題吃到飽，餐點超多樣又新鮮，感覺每樣都經過挑選，屬精緻吃到飽，除新鮮野菜，還有和風炊飯、烏龍麵、拉麵、牛肉壽喜燒、甜點、咖啡飲品、必吃日本北海道霜淇淋可以DIY加各種配料製作一道完美的甜點，最新推出女神降臨刮開享優惠人人有獎，這裡用餐環境舒適，擁有大片的落地窗可欣賞窗外風景，列為桃園CP值高火鍋店。

有一陣子沒來，發現它又悄悄的漲價了，每人低消308元起野菜放題自助吧無限放題。

擁有大片的落地窗，用餐環境寬廣舒適，影片分享

招牌必點：雙人肉肉瀑布聚或雙人海陸瀑布聚。

最新DM，實際DM以店家為主。

牛奶鍋和麻辣鍋＋69元都有熊，最新推出隱藏版：辛辣奶熊鍋或奶香辣熊鍋＋100元就有兩隻熊，超卡哇依的～

王品強鍋季最新推出：開鍋有好運，隨餐附贈中獎率100%女神降臨開鍋刮刮樂。

即日起至2024年1月底，有機會獲得價值萬元的女神金令牌、女神私房菜 、女神賜福折扣等好禮。

新鮮野菜無限放題，可以選擇自己喜歡的青菜、火鍋料自行搭配吃到飽超滿足的～

大多以原形蔬食為主，還有手打肉丸以及各式各樣的醬料搭配

主食有和風炊飯、昆布烏龍麵、博多拉麵、壽喜燒、甜點、日式麵食、霜淇淋、咖啡飲品等吃到飽

單人海陸套餐588元：板健牛＋綜合海鮮

雪花豬肉套餐428元

聚的日式甜點精緻又美味～

可以DIY加各種配料製作一道完美的甜點。

聚北海道鍋物桃園統領店：桃園市桃園區中正路61號5F；營業時間：平日11:00-21:30；假日11:00-22:00



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