麵堂麵食專賣店應該不少在地人都吃過，從竹科、交大和清大往市區方向尋找早午晚餐，鄰近的食品路就有很多選擇，而麵堂麵食的份量挺多，每次吃完都蠻飽足，從現場客人的氛圍也感覺得出來，特別受男生喜歡，而直接在味噌拉麵上擺一個大蜜汁炙燒豬肋，更是非常浮誇，但你知道最佳人氣的拉麵是哪款嗎？更多關於麵堂麵食專賣店的用餐環境、菜單甜點選項、價位、交通資訊等等分享，繼續往下滑看看吧！(Instagram影片點我)

麵堂麵食-店家資訊

麵堂麵食的位置其實不難找，剛好在竹蓮國小校門口的對面，週邊汽車停車位不多，騎機車會更方便。(Instagram影片點我)

地址：新竹市東區食品路223號

電話：03-561-9980

營業時間：11:30-14:00;17:00-20:30(週四休)

麵堂麵食-用餐環境

麵堂麵食專賣店有提供內用，也能透過點餐平台外送，或許已經開店多年了，門面不如當年新穎，但取而代之的是另一股日式家庭風格的熟悉感，用餐時段絡繹不絕的人潮，也證明這間店是被大眾所接受的味道，走進去之後店員會安排座位，中間以四人桌椅為主，兩旁設計成單人座位，即使一個人來吃飯，也不用擔心有跟陌生人面對面的尷尬。(Instagram影片點我)

麵堂麵食-菜單價位

麵堂麵食專賣店的菜單主要有各種拉麵、牛肉飯、煎餃、水餃和比較特別的飩蛋燒，拉麵的麵體分成手工拉麵、手工細拉麵和水母麵，熱賣推薦為味噌一男豚肉拉麵，味噌三叉拉麵限量，麻油雞拉麵冬季限定，平均價位與客單落在120-200元之間，如果是老顧客不難發現，其實麵體和菜色也是有跟著變換的。(Instagram影片點我)

麵堂麵食-餐點味道

個人最愛的是半筋半肉牛肉麵(辣味)NT:180元，經過長時間燉煮的牛肉，吸附了滷汁，咀嚼起來帶有香味的層次，而Q彈軟嫩的牛筋，入口輕咬就化開，點一碗半筋半肉牛肉麵，能夠一次滿足兩種口感，如果不怕嘴巴味道太重的，還可以改選蒜味的湯頭，也是很多人的心頭好。

偶爾會點的是味噌三叉拉麵NT:200元，在店員端上桌的那一刻，享受視覺給予的衝擊，浮誇的把豬肋排橫插進拉麵，嚐起來鹹鹹甜甜，但不是熱騰騰的，如果天氣比較冷的話，自己喜歡把肉全部取下泡進拉麵裡，不僅肉多了溫度，綜合起來的味道也還蠻喜歡。

麵體部分偏愛手工拉麵和細拉麵，覺得這兩種都已經能吃到麵條的勁道，如果你喜歡再厚實一點，或許可以考慮看看水母麵，牛肉麵的湯頭比味噌湯頭濃郁，所以偏愛牛肉麵的湯頭多一些些。

比起肉食系拉麵，覺得更受歡迎的好像是牛肉拉麵，因此同事戲稱麵堂麵食專賣店是"被牛肉麵耽誤的拉麵店"，其實也不盡然啦!!!覺得麵堂麵食專賣店的口味，就是貼近台式風味和創意型料理的定位，畢竟並非所有人都狂愛日本，或者能高度接受日本正統拉麵，為了在市場立足，即使跨海而來，不少日資拉麵店也會稍微作調整，整體來說麵堂麵食專賣店的味道還算不錯，有興趣的話可以來吃吃看。

圖影來源：自行消費拍攝，僅供文章分享使用

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🍀 暖樂Loftwarm / 撰文編輯

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