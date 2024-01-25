「定食8」是爭鮮集團旗下的品牌創立於2007年，主打日式定食的餐廳，特色餐點以生魚片、炸物、烤物和熱鍋料理為主，早期的特色就是內用白飯、味噌湯可以無限量吃到飽，還有特色拌飯醬可以搭配，定食均一價都是180元，不過隨時時間推移跟物價上漲，疫情開始後就取消吃到飽的服務，菜單也大翻新過，老客戶就會知道這間店的時代變遷，對新客戶來說這是間有各種日式餐點的餐廳，可以一解對於日本食物的癮。

餐廳資訊

定食8 名稱 : 定食8(府中店)

電話 : (02)2958-2265

地址 : 新北市板橋區重慶路8號2樓

營業時間 : 週一~週日 11:00-21:30

官方網站 : 爭鮮‧定食8

粉絲專頁 : 爭鮮

從捷運府中站1號出口步行3分鐘左右就可抵達，店面的位置在二樓

餐廳環境

沿著樓梯走上去就能看到爭鮮和定食8的宣傳易拉展

餐廳的位置在二樓的左側，右側則是爭鮮迴轉壽司

店內的空間非常寬敞，座位數量也滿多的，當天用餐時間比較早還未到晚餐時段

座位的部分幾乎都是一邊是沙發椅另一邊是一般的座椅

取消白飯和味噌湯吃到飽的服務後，公用區就只剩下餐具跟熱茶可以取用

菜單

菜色跟以往的印象中都不太一樣，完全是煥然一新的感覺

也沒有定食均一價的規則，而是依照不同餐點有不同的定價，還多了超值組合餐的搭配

餐點介紹

這次點了兩種定食加一個套餐組合，整個拍下來色彩還滿豐富的

超值組合的部分是選擇「小資首選」，會有一杯濃厚系奶茶+鱈場蟹味棒唐揚(2支)搭配天使醬

奶茶口感喝起來滿濃厚的，不過奶味比較像是用奶精，但茶味的感覺在尾韻有出來

「鱈場蟹味棒唐揚」是有經過油炸過，不過油在起鍋時瀝的滿乾淨，吃起來不會有油膩感

一口咬下裡面的蟹肉飽滿，搭配天使醬非常對味，不過天使醬個人吃起來的感覺有點像義大利麵番茄肉醬的味道，是一種非常熟悉的香味

第一份是「札幌系海老味噌拉麵」，餐點本身就會搭配三顆煎餃

味噌拉麵使用的是紅味噌，一端上來湯頭的顏色非常明顯，上面滿滿都是海鮮配料

叉燒只有一片讓整碗比較像是海鮮拉麵，不過叉燒表面有炙燒過吃起來軟嫩肉香濃郁，外圈的油脂恰到好處增添滑順的口感

海老非常肥美，是採用天使紅蝦，吃起來鮮嫩多汁，蝦頭的蝦膏沾點湯汁真的非常罪惡

海瓜子給的量非常多，上面將近一半的空間都是，沾點味噌湯吃有種別於熱炒店的風味

拉麵吃起來有咬勁，大口吸麵的同時還會帶上不少湯汁非常過癮

湯頭的部分有比較迎合台灣人的口味，不會過鹹也沒什麼辣度，倒也多了一絲絲爽口的感覺

餃子的部分比較像是油炸過的，應該要稱作「炸餃」才對哈哈

裡面的餡料滿紮實的，不過稍微可惜的是表皮有點太乾導致裡面的肉汁也流失不少，如果煎或炸的時間稍微短一點口感就會好很多

第二份是「鮭魚干貝丼」，這一道也是目前冬天期間限定的口味

定食8的鮭魚生魚片一直都滿有水準的，海鮮丼是從以前到現在一直都會出現的餐點之一

餐點會附一碗味噌湯，裡面有滿滿的魚肉湯頭喝起來滿清爽的

鮭魚生魚片的油脂非常均勻，一口咬下滿滿的鮮甜味不斷散發出來

我都是第一片直接吃原味，這樣可以知道鮭魚的新鮮度如何，接著再沾醬油跟哇沙米吃下去味道層次會更明顯

干貝非常大顆飽滿，吃起來紮實甜味十足

沾點醬油吃完全是不同風味，味蕾的感受更明顯也很下飯

除了主角鮭魚跟干貝外，還有兩片鰻魚，吃起來軟嫩完全沒有細刺，如果覺得刷醬的味道不夠濃可以沾點醬油吃

下方白米飯的部分是醋飯，吃起來滿Q彈的，非常懷念拌飯醬搭配起來就能多扒兩口飯

結語

雖然現在的定食8跟記憶中的口味和風格都不太一樣，但唯一不變的就是日式餐點的特色，現在還多了拉麵和黑咖哩的選擇，讓整體日式餐點的口味更加豐富，即便每一種特色都只有1~2款可以選，但多元化的口味更能滿足顧客的味蕾，也許少了白飯跟味噌湯吃到飽的選擇，不過生魚片系列的水準依舊，加上其他餐點跟依照季節變化的限定餐點，讓我對定食8又有新的認識。最後個人還是有小小的願望就是希望將來至少拌飯醬可以回歸讓顧客自由取用XD。