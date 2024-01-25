三蘆區的朋友想吃火鍋又不想花大錢？鷺江國中、蘆洲國民運動中心附近前陣子開了家逸小鍋鍋の物，提供超值蘆洲小火鍋外送、外帶、內用，長興路的逸小鍋蘆洲店提供24種葷食湯底、4種素食湯底及多種單點加料、麻辣小菜，火鍋每鍋只要160元起，來店點鍋送20元小菜折價券、肉片買一送一，內用還可享用豐富自助吧，王子麵、意麵、雞絲麵、烏龍麵、冬粉、寬麵6種麵食及壽喜燒飯、麻辣飯都可吃到飽，可樂、奶茶、綠茶、多多…等冷飲及咖啡、巧克力、奶茶…等熱飲都能無限暢飲，冰淇淋、霜淇淋、餅乾也能自取吃到飽。逸小鍋鍋の物-蘆洲店消費滿500元起就能幫忙外送，外帶火鍋少10元還送飲料，真是有夠划算的啦！

新北市蘆洲區長興路297號逸小鍋蘆洲店鄰近鷺江國中、蘆洲國民運動中心，附近又有長榮路商圈，交通便利、地利也很好。從台北橘線捷運蘆洲站走路8、9分鐘就可抵達，附近除了有14、221、225、232…等多路公車經過的「永平市場」站牌，附近除了路邊汽車及機車車格之外也有Times 蘆洲永平長興停車場、鷺江國中停車場，想開車、騎車、搭車去都很方便。

台灣人愛吃鍋、火鍋店到處，物價高漲的年代平價小火鍋也受到很多人親睞，不過每家小火鍋提供的食材、內容、湯頭都不同。逸小鍋 鍋の物的創辦人原本在中壢就是在做吃的，發現有很多人愛吃小火鍋，因為想讓人有更好的用餐體驗、享用到更豐盛的餐點，後來在桃園中壢健行科大旁邊創立了逸小鍋 鍋の物，逸小鍋 鍋の物-中壢健行店提供近三十款特色湯頭搭配各式肉品的平價小火鍋，還有豐盛的沙拉吧，在當地引起很大的迴響。

因為口碑很好，後來逸小鍋還開放加盟，除了提供經營經驗和指導，也可以共享整合的採購和供應鏈、降低物料成本，提高經營效益，讓對餐飲有興趣的朋友能更省力的開店。逸小鍋 鍋の物蘆洲店也是前不久才開張的加盟店喔！

逸小鍋蘆洲店原址本來也是開麗媽臭臭鍋，現在則是換了新的經營者、也改成進駐中壢人氣平價小火鍋品牌，逸小鍋蘆洲店的老闆娘也是蘆洲昭和園日式燒肉屋也是同一個闆娘開的。

因為覺得蘆洲區的小火鍋水準參差不齊，闆娘經過認真評估後就決定加盟逸小鍋 鍋の物來服務鄉親。

逸小鍋蘆洲店的內用空間是長條狀的格局，裝潢雖不算華麗卻很乾淨明亮，前面是餐點料理區、點餐吧台及外帶區，雖然採用的是料理過程透明的開放式廚房設計、但因為空調、抽風設備做得不錯，所以沒有悶熱或整間瀰漫油煙的狀況出現喔！

逸小鍋蘆洲店的內用空間是長條狀的格局，裝潢雖不算華麗卻很乾淨明亮，前面是餐點料理區、點餐吧台及外帶區，雖然採用的是料理過程透明的開放式廚房設計、但因為空調、抽風設備做得不錯，所以沒有悶熱或整間瀰漫油煙的狀況出現喔！

現場內用付款方式只接受現金支付，若線上點餐則可接受LINE pay、刷卡。

逸小鍋蘆洲店店內設有四人方桌、中間也設有長桌，整體動線安排得不錯，想約朋友一起來或獨自來吃鍋，都有適合的座位能舒適自在的用餐。

座位區前方有抽取式衛生紙和置物籃能取用，店內有提供兒童餐椅，兒童跟寵物都可以一起入內用餐，但要注意不能打擾到別人才行。

店裡內用也接受訂位，想來用餐前可以透過電話、粉絲專頁先訂位。

逸小鍋菜單。

葷食火鍋湯底有24種，素食火鍋有4種湯底(酸白菜鍋、香茅鍋、三菇鍋、素食鍋)。火鍋160元起跳、最貴的鍋也才280，肉品有豬肉、牛肉、羊肉、魚片、雞腿可選，湯底的辣度也能選擇無辣、小辣、中辣、大辣。

目前店裡有推出點加點肉片單點每盤6片的牛、豬、羊肉肉盤可享買一送一優惠(等於一盤有12片)，麻辣系列火鍋任選兩鍋可加送麻辣滷鴨血1份。

現階段店家還有推出點火鍋送20元小菜折價券的活動(點2鍋送2張…以此類推)，下次來用餐點鍋時可兌換，因為折價券有使用期，所以記得在到期前回店裡吃火鍋、點小菜折抵喔！

逸小鍋蘆洲店有提供熟食火鍋外帶和外送，除了有跟Uber Eats外送平台合作之外，店家也有自己的外送。蘆洲地區滿500元就有幫忙外送，外送範圍消費滿(2公里內500元、3公里內滿1000元就能幫忙送達且免外送費(距離較遠的請詢問店家)。

自取外帶小火鍋每鍋單價會比內用便宜個10元，也會附白飯。加點牛、豬、羊肉片一樣有肉盤買一送一的好康，蘆洲店還會加碼、比內用多送一片肉來回饋給客人喔！

而且因為外帶的朋友沒有享用自助吧餐點、飲料，所以店家還會加碼送外帶的朋友一瓶利樂包飲料，當然因店家每次進的飲料不同、贈送的飲料口味也會隨機送。

店裡採一人一鍋制，有些小火鍋店共鍋費不能折抵單點、而逸小鍋蘆洲店可以。沒有點鍋的朋友只要有吃裡面的食物都算共鍋，每一鍋可以一人共鍋，身高110公分以上沒有點鍋共鍋收80元、140公分以上共鍋收100元，共鍋費都可以抵單點，因為店裡有麵食吃到飽，所以內用不提供麵食打包，用餐時間限90分鐘。

有些平價小火鍋雖然也會附設自助吧，但通常自助吧的選擇較陽春，逸小鍋蘆洲店的自助吧超豐富，比一般只有白飯、冰淇淋、簡單飲料吃到飽的平價小火鍋店選擇多出更多。

前面是醬料區跟餅乾、麵食取用區。

店裡目前還有推出打卡或幫忙做GOOGLE評論就送雞蛋的活動喔！

光是麵食就有王子麵、意麵、雞絲麵、烏龍麵、冬粉、寬麵6種選擇可以任取吃到飽。

自助吧佐醬區的佐料很多，有多款醬料和佐料可自由取用調味、搭配火鍋吃。

店家自調的沙茶醬吃起來比較有顆粒感，比較有嚼勁也比較香，鹹度夠且香氣十足的沙茶醬用來做料理應該也很好吃。

自製麻辣醬口感麻辣濃郁，看得到辣椒籽跟紅紅的辣油，感覺得出店家調製時有用了多種辛香料，讓整個麻辣醬的味道更有層次，吃起來很香麻帶勁，也很適合拌麵、拌飯或拌菜喔！

逸小鍋蘆洲店裡面還有提供涮嘴零食，像當天我們就有吃到爆米花、五香乖乖跟菜脯餅乾，這些零嘴大人、小孩都很愛。

因為很多人吃鍋喜歡配些麵飯類主食，逸小鍋還特別提供了口味獨特的麻辣拌飯跟壽喜燒飯給客人無限享用。

自助吧裡的麻辣醬汁也是用店家自製麻辣醬做的，愛吃辣的朋友吃麻辣拌飯可以享受到辛香的風味。

甜甜的壽喜燒飯醬汁裡面有很多滷豆皮，香甜的醬汁跟軟Q帶嚼勁的豆皮超下飯，也能充分滿足飯食愛好者的胃口。

後方是飲料吧跟冰品區，甚至有提供奶茶、巧克力、及多種咖啡的研磨咖啡機，想喝冷飲、熱飲選擇都很多。

除了可口可樂系列的汽水、可樂及果汁之外，還有奶茶、烏龍茶、日式煎茶可選擇，吃火鍋時配飲料真的超過癮！

店裡有提供小美冰淇淋無限享用，冰淇淋很好挖且是草莓、芒果…這一些受歡迎的口味，餅乾杯口感也很香脆、沒有放很久那種濕軟的感覺，口感還不錯。

店裡甚至還有平價小火鍋少見的霜淇淋機，想吃幾支霜淇淋都能自己擠。

若到超商買霜淇淋解饞一隻要49元，這裡居然可以無限享用，真的有種賺到了的感覺！

店裡內用不收服務費，餐點會幫忙送上桌但餐具要到後方吧台區的烘碗機自取。洗好的餐具都放在紫外線殺菌烘碗機裡備放，感覺得出店家很注重乾淨衛生。

雖然鍋底配料是現點現煮的，但因裡面的人員都訓練有素，感覺點的餐很快就陸續送上桌了。

海鮮牛奶鍋+牛肉(200+10元)。

自製牛奶湯頭搭配蝦子、魷魚、6種火鍋料及牛肉片，滿滿一鍋超有料！

海鮮牛奶鍋的湯底香氣濃郁，煮久了還是有喝起來有滑順厚實的口感跟濃濃的奶香，裡面的海鮮食材也增加了火鍋的鮮甜，風味還蠻迷人的。

他們的價錢雖然便宜鍋物卻很真材實料，湯底固定有豬血糕、貢丸、甜不辣、魚餃、三角豆腐、 豆腐、海帶、高麗菜、金針菇跟冬粉，豐富的鍋物給得超有誠意！

底下的寬冬粉吸飽湯汁後口感Q軟、吃起來很順口。

這樣一鍋光是鍋物本身的份量就很足夠了，像以我的食量就能吃很飽、沒辦法再去多吃其他的麵飯主食了。

對了，店裡各種火鍋湯頭原本都是設計搭豬肉片出餐，當然也可以加價換成別的肉片，加10元可換牛肉片、加10元可換羊肉片、加20元可換魚片、加30元可換去骨雞腿肉，因為鍋底便宜所以很多人會加價換別的肉。

牛肉盤80。

因為加點牛、豬、羊肉肉盤有買一送一優惠，所以我們當天有加點牛肉盤。原本一份有6片肉、加購後變12片，這樣一盤的肉片份量不少耶！

肥瘦剛好的牛肉稍微涮熟就能吃，帶有一定的嚼勁又不會太柴，吃起來口感還不錯。

南瓜牛奶鍋 +雞腿 (190+30元)。

注重養生的大哥喜歡吃南瓜所以點了這口味的湯底，大哥覺得這樣的湯底很適合配雞肉或海鮮來享用，肉品就加價點雞腿肉。

因為加的南瓜甜度很夠，喝湯頭時會感覺南瓜香甜味很明顯，湯頭口感溫潤香甜、營養多多的湯頭也很適合對注重均衡飲食的人。

無骨雞腿肉在南瓜牛奶湯底中煮熟，肉質變得柔軟嫩滑，保持了肉質的鮮嫩度，且吸收了甘甜的火鍋湯汁，吃起來口感一級棒。

蛤蠣干貝鍋+豬肉(260元)。

喜歡海鮮風味的我點了蛤蠣干貝鍋，裡面的蛤蠣好多喔！蛤蠣除了吃得出很新鮮之外，沙也吐得很乾淨。

裡面的干貝肉質細緻飽滿且帶有豐富的鮮甜味，蛤蠣和干貝經過烹煮後，湯底也融入了海味鮮甜，也讓裡面的鍋物和肉片吃起來更鮮香。

我點的豬肉片是台灣的梅花豬，煮過後的梅花猪吃起來軟嫩不柴且沒有豬腥味，蛤蠣跟干貝的清爽鲜甜跟梅花猪的肥美也很相得益彰。

爆漿起司40元。

加點的蔬菜、火鍋料價格都很親民，蠻多都在3、40元的價格，所以我們也有額外加點了一些鍋物。

爆漿起司金黃Q彈的外皮裡面包有濃郁的起司，煮熟後將外皮咬開裡面的起司會有爆漿的口感，我個人超愛鹹中帶甜的起司餡在舌尖迸發的美妙感受。

桂花腸30元。

因為看桂花腸的名稱十很好奇是什麼東西，所以特別點了一份來嚐鮮。桂花腸因為尾部有特別刻花處理過，下鍋遇熱後就會自然捲曲，像一朵花也像一隻小章魚，煮的時候能看到柱狀的桂花腸尾端開花感覺還蠻好玩的！

這種看似蛋腸的桂花腸其實是種特殊造型日式鍋物，特別將它咬開給大家看。

漿體中間有加了些魚卵，所以吃起來會有啵啵的口感，是大小朋友都會喜歡的火鍋料。

滷雙拼50元。

店家也有推出一些熱食小菜，因為自製麻辣醬汁調配得很出色，所以很推薦點他們的麻辣滷菜來吃。

我們點的滷雙拼一次能吃到滷臭豆腐跟滷鴨血兩種享受，軟嫰的鴨血吃起來超JUICY，吸附了麻辣湯汁的臭豆腐也滷得很入味，香麻夠味的麻辣鴨血跟麻辣臭豆腐絕對能讓愛吃辣的朋友吃得意猶未盡！

茼蒿40元。

這樣一份還蠻划算的，新鮮的嫩綠菜葉很飽水，茼蒿加入火鍋也能替整體帶來清新的口感和独獨特的風味，能吃到更多的營養價值，也讓火鍋吃起來更爽口。

芋頭塊30元、玉米筍30元。

芋頭跟玉米筍都富含膳食纖維，常外食的朋友很適合點來享用。煮熟後的芋頭塊口感變得軟嫩、綿密，且能吃到芋頭自然的香甜味。玉米筍的口感爽脆並帶有微甜的滋味，芋頭跟玉米筍也為火鍋增添了許多濃厚的風味。

菇菇盤50元。

菇菇盤裡面有香菇和杏鮑菇兩種的食材，煮過後的香菇擁有濃郁的獨特鮮香，口感軟嫩鮮美，杏鮑菇的口感豐厚嫩滑的，好吃又能提升整個火鍋的美味層次。

雞蛋10元。

店裡目前有打卡送雞蛋的活動，將已打卡或已做評論的畫面秀給工作人員看，就能獲得額外給的雞蛋了。

愛吃蛋的我之前有陣子都買不到蛋，吃火鍋時我也超喜歡加蛋的啦！

煮熟的雞蛋在火鍋中變得綿軟，蛋黃濃稠、蛋白飽滿，也幫火鍋增加了豐富的口感跟層次。

雖然不收服務費，但是有什麼需要時舉個手、工作人員看到就會過去幫忙，還會不時勤快地巡看看客人要不要加湯。

他們葷食火鍋的基底湯是用雞脖子熬的高湯，帶有雞肉味及深沉的肉香。因為特色湯頭都會越煮味道越重，所以葷食火鍋加湯時都是續加基底湯。

餐廳還有提供小零食，除了適合安撫小孩也適合在等待食材煮熟的過程暫時解饞，餅乾和爆米花脆脆的口感及淡淡甜味、可以中和嘴裡殘留的辛辣或其他的濃郁風味，飯後吃一些也能讓味覺較為平衡。

吃飽飯後的空檔動手擠個霜淇淋，除了能感受DIY的樂趣，也順便讓冰涼好吃的香草霜淇淋幫當天的用餐畫下完美的結尾。

在公司旁買份雞腿便當就要150元了，用一個差不多的價錢就能吃到好吃的火鍋又能自助吧無限享用真是超值！價格便宜的逸小鍋蘆洲店有二十幾種湯底且葷素都有，自助吧的麵飯選擇多又有特色，冷熱飲料、冰品、餅乾品項豐盛，甚至還有霜淇淋可無限享用，加點小菜選擇也很多，吃飽又能吃巧。交通方便的逸小鍋蘆洲店環境也很乾淨衛生、無論是想一個人吃些好吃的，還是約三五好友一起吃鍋，都能讓人花少少錢就吃得幸福飽足。目前還有來店點鍋送$20小菜折價券、肉片買一送一及打卡送雞蛋的優惠活動，想吃火鍋的朋友很推薦可以到蘆洲站逸小鍋蘆洲店用餐喔！

逸小鍋蘆洲店

地址: 新北市蘆洲區長興路297號

電話: 02-8282-7588

營業時間: 10:00~22:00

粉絲頁: 逸小鍋 鍋の物-蘆洲店

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加盟專線:0927-527-933

逸小鍋 鍋の物-中壢健行店

電話:03-428-5757

營業時間:10:00~23:00(不午休)

地址:桃園市中壢區健行路245-1號

粉絲頁:逸小鍋鍋の物-中壢健行店

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文章轉自 平價蘆洲小火鍋-逸小鍋蘆洲店，蘆洲長興路美食小火鍋外送內用，160元起自助吧吃到飽，肉片買一送一、點鍋送20元小菜折價卷(逸小鍋菜單) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

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