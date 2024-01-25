高雄美食推薦這家肉粽泰Tai，說到南部肉粽，就不得不提高雄的郭家肉粽，真的是狂到一個不行，在地經營超過70年，google評價13000多則，還有4.2顆星的神鬼般的誇張數據，但因為二代不想接棒而換了老闆，並改名叫『肉粽泰Tai』，雖然改了名字，但老味道卻也沒改變，美味依舊

肉粽泰Tai｜交通方式、停車資訊

肉粽泰Tai就位在鹽埕區新興街289號上，附近有蠻多停車格可以利用，肉粽泰Tai的裝潢基本上跟之前的郭家時期沒有什麼太多變化，依舊相當顯眼，整排建築感覺都已經是肉粽泰Tai的勢力範圍了

用餐環境也分室內跟室外，室外就是騎樓的地方，室內比較涼，旁邊也都有醬料區可以自己加醬料

肉粽泰Tai｜點餐方式、菜單

肉粽泰Tai是用點餐機點餐，有碗粿、肉粽、土豆粽、豬腳湯、四神湯、味噌湯等等，點完餐後機器會出一張紙，上面會有你點的餐點種類跟數量，接著就拿著你的單子去櫃檯找店員交給他取餐，其實很簡單，連小朋友都會點

然後9/1號會小漲價唷，另外因為很多人想要外帶回家，旁邊也有外帶告示Q&A，可以看過之後再決定要不要買

肉粽泰Tai拿到你的單後就會開始著手製作你的餐點，一顆顆粽子取出時冒著陣陣白煙，再淋上醬料跟花生粉，看起來就是好吃樣！

肉粽泰Tai｜推薦必點

必點肉粽、四神湯！肉粽淋上滿滿的醬汁，再撒上厚厚的花生粉，是道地的南部粽，看起來就是好吃樣，四神湯也很大碗，不時飄出清甜的香氣

肉粽真的讓人印象深刻，糯米的口感煮得剛好，既柔軟又有彈性，搭配上偏向甜口的醬料和肥美的肉塊，尤其是肥肉與米粒緊密結合，每一口都讓人感到滿足，鹹鴨蛋和花生粉更是增色不少，各自帶來獨特的風味，讓整體味道更加豐富

四神湯，小腸給的量也超多，吃下去口感滑嫩Q彈，湯頭也很清甜順口，跟肉粽真是絕配呢！

肉粽泰Tai的餐點水準相當不錯，招牌肉粽的口感是我喜歡的軟糯口感，加上甜甜的醬料跟花生粉，整體吃起來算是相當美味，雖然換了老闆，口味沒什麼變質，下回有機會來高雄玩，肉粽泰Tai很值得一吃唷！

肉粽泰Tai

地址：高雄市鹽埕區新興街289號

電話：07 551 2747

營業時間：07:00–21:00

肉粽泰TaiFB

店家/景點資訊

店家名稱：肉粽泰Tai

所在地址：臺灣高雄市鹽埕區新興街289號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-21:00

店家電話：07 551 2747

評價：★★★★★

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