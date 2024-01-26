中華航空在二航廈貴賓室有兩個，這次是來到D4登機門旁的貴賓室，因為此次到日本沖繩旅遊看到華航是採用「A350-900」直飛，就直接升級商務艙，順便還能體驗一下二航廈的貴賓室。裡面的裝潢融合現代與傳統的元素，整體的氛圍典雅舒適，加上專業的服務跟多樣化餐點，讓前來的旅客有私密、寧靜的休息空間，為即將到來的旅遊或是工作可以多一份動力。加上出來旁邊就是各個登機門也不用擔心需要提早離開，可以漫步到登機門準備登機，好好享受機場的周邊一切。

貴賓室資訊

中華航空 名稱 : 中華航空第二航廈貴賓室

電話 : (02)412-9000

地址 : 桃園國際機場第二航廈三樓(近D4登機門)

營業時間 : 週一~週日 05:00-23:30

官方網站 : 中華航空公司China Airlines

粉絲專頁 : China Airlines 中華航空

相關資訊 : 貴賓室服務

出關後大約走3分鐘左右就可抵達D4登機門，旁邊就是中華航空貴賓室

進入後只要拿出貴賓室的票券檢查就可以

貴賓室環境

一走進去會有好幾位服務人員歡迎，真的有熱情招待貴賓的感覺，確認完貴賓券後往樓下走就是貴賓室

走下來時有種低調而奢華的感覺，而且環境非常安靜不會受到打擾

座位的數量超過100個，當天是清晨六點就到貴賓室人比較少。牆上有許多書法的作品，將現代與傳統藝術做結合

座椅都是沙發椅，實際坐起來非常舒適，真的有放鬆的感覺

座位區旁邊有提供廁所跟淋浴室，想淋浴的話因為間數不多要碰碰運氣

在貴賓室休息還有免費的無線網路可以使用，實際用起來網速還滿穩定的

貴賓室餐點

找到座位後就可以開始享用自助吧的餐點，從西式到中式的菜色都有

如果只是嘴饞想吃個零時還有爆米花跟洋芋片可以吃

在零食的旁邊就是酒精飲料，看了一下手錶才早上6點30分，還是先喝其他無酒精的就好，不然飛到沖繩還沒開始玩就先睡飽了

地瓜的部分個人滿喜歡的，在清洗乾淨的前提下有保留地瓜的外皮

白粥旁邊有幾個醃漬食物可以加，雖然種類不多不過都是常見的配料

熱食區的食物都是常見的食材，服務人員補食材的動作滿快的，不用擔心食物被夾完沒得吃

還有港式燒賣可以吃，有種還未出國先品嚐完各種異國料理

蒸籠區旁邊是沙拉跟麵包，牛奶跟其他蔬果汁都在沙拉區旁邊

上方是飲料冰箱，都是以氣泡飲料跟啤酒為主

最旁是熱水機跟咖啡機，上方有茶包可以自行泡茶喝

如果想吃冰的人還有泡泡冰可以點，不過提供時間從中午11點開始，太早來反而吃不到

想吃湯麵類可以到最裡面的櫃台用平板點餐

有招牌「紅燒牛肉麵」、主廚茶葉蛋、肉燥麵跟香椿野菇素麵，選擇的內容滿貼心的有把素食餐點包含在裡面

雖然貴賓室的餐點都是免費的，但平板的點餐流程還是有付款按鈕只是顯示0元，一開始還稍微猶豫一下想說該不會湯麵是有額外服務費之類的哈哈~

點完之後會印出一張明細，再把這張明細轉交給廚房人員，就會依照餐點開始製作，在撈牛肉湯的時候那股濃郁的香味直接竄出來，有種瞬間被美食給香醒

餐點介紹

疫情前有去過華航一航廈的貴賓室，當時吃到牛肉麵真的印象深刻，完全不輸外面知名的牛肉麵店

這次來二航廈也要品嚐看看，牛肉滿大塊的吃起來軟嫩多汁，連筋的部分都燉煮到軟爛可以輕鬆咬斷

麵條偏向細麵吃起來Q彈帶勁，湯頭喝起來非常濃郁完全跟之前記憶中的味道一樣，不愧是來華航貴賓室必吃的餐點

吃完牛肉麵身體溫暖起來後就開始夾其他的自助吧料理，因為每一樣都想吃所以就各夾一點，因為還有商務艙的餐點可以吃(機上餐點介紹)

再搭配一杯熱茶喝，因為當天出發時台灣天氣滿涼的，又是在一大早出發，熱湯加熱茶讓身體瞬間溫暖起來

菜包的外皮鬆軟內餡紮實，而且醃漬非常入味，一口咬下滿滿的菜香散發出來

吃完第一盤又再拿第二盤，繼續把還沒吃到的餐點都夾一夾

燒賣吃起來跟在港式餐廳吃的味道相似，讓人可以藉由食物瞬間走跳不同國家

歐姆蛋熟度剛剛好，吃起來蛋香濃郁口感滑順

甜點的說明牌上寫「精緻甜點」，實際上的樣子真的滿精緻的，下面蛋糕的部分非常紮實，一口咬下份量十足

最後再來點沙拉平衡一下營養，吃起來新鮮爽脆，沾點醬料吃別有一番風味

結語

貴賓室不愧是貴賓室，把來的每一位旅客都當貴賓服務，在寧靜的環境下用餐格外放鬆，大家即便要交談也會自動降低音量不影響其他旅客，餐點的內容多樣豐富，吃完後還有飛機餐吃真的十分罪惡，但還是推薦大家可以品嚐看看牛肉麵，個人是滿喜歡湯底的味道，濃郁卻又不死鹹、牛肉肉質軟嫩多汁，是一道補足元氣的好餐點，其他自助吧的餐點也都在水準之上，上旅客吃的開心喝的滿足。