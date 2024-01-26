雖然已經漲價，但人潮依舊滿滿的桃園港點吃到飽餐廳 村民食堂-廚窗港點 ，雖然似乎評價兩極，但我們用餐的整體感受都很不錯，不僅僅是港點，還有各式熱炒／甜品／飲料等都是無限供應，看到連啤酒都能無限暢飲有點驚訝😂😂，冰淇淋則是哈根達斯，覺得村民食堂以CP值來說也還蠻超值。
村民食堂 | 位置
村民食堂位在桃園藝文特區的中正路上，鄰近桃園市立圖書館新總館，走路能到，是很棒的場所，可以將車停在定點一起順遊。
店家名稱：村民食堂-廚窗港點/食大鍋
官網或粉絲團：https://villager.com.tw/
電話：03-3163838
地址：桃園市桃園區中正路1078號
營業時間：11:30–14:00 17:30–21:00
村民食堂 | 價位
村民食堂周一~周五的價位是600/人，假日則是660/人，需外一成服務費。
兒童100公分以下免費，100-140公分則是半價，用餐時間為2小時。
村民食堂 | 環境
想來用餐建議還是事先訂位比較好哦！村民食堂連平日都很多人，更別說假日了。
像我們這次是臨時起意，其實是上午帶著少爺來旁邊桃園市立圖書館新總館看書的，到了中午走出來附近覓食，才臨時決定來這裡用餐XD。
現在已經過了午後，外頭還一堆等著用餐的客人有夠扯！真的要事先訂位，不然只能像我們這樣慢慢等。
我們等了大約三十幾分鐘，還算在能接受的範圍內XD，再久就真的要放棄了🙈🙈。
終於輪到我們時，會拿到這樣的牌子，進場前先到櫃台結帳，再由服務人員帶位入座。
挑高兩層樓的寬敞空間，座位也是斜坡型式的分為上中下兩層，座位其實很多，但依然是坐滿滿啊！
餐點介紹
最底層是重點蒸籠及各式港點區，有多種口味的燒賣及蒸餃等，水準都很不錯，少爺很喜歡。
其中很受歡迎的人氣餐點是奶黃包！有固定的出爐時間，每次總是大排長龍，我們入座時正好是出爐時間，服務人員在帶位經過蒸籠區時直接拿了一盤給我們有夠貼心啊😂。
果然麵皮鬆軟，奶香濃郁而不會甜膩，記得趁熱吃口感最佳！
鮮蝦腸粉也是超人氣款！每人一次限拿一盤，現拉的腸粉皮軟Q美味，鮮蝦內餡新鮮美味，依各人喜好加醬油及油條碎，推薦這個也是必拿哦。
蒸排骨肉質軟嫩還蠻好吃的，但一開始沒看清楚菜名，還覺得怎麼沒有豆鼓味XD，後來才發現原來是梅汁非鼓汁啊😂😂，但也沒什麼梅味呀😆。
中間是醬料區，從普通醬油／黃芥末／塔塔醬／辣椒等，選擇還蠻多的，依個人喜好調配。
炸物系列也很受歡迎，服務人員一直努力補補補XD，但眾人掃盤太快，盤子總是空空很稀微😂。
在走第二輪時才終於有比較多食物能拿XD，右邊黃金餃裡頭竟包了香菜😱😱，我一時不察中了陷阱，咬了半口被嚇歪XD，非常努力才把它吞下去…..提醒和我一樣不吃香菜的人記得跳過XD。
而剛出鍋的鮮蝦腐皮捲超好吃！熱燙燙又酥又香很美味，我個人很喜歡。
再過來是砂鍋及煲湯系列，有碗仔翅／煲仔飯及燉烏雞。
我擔心飯類太佔胃空間，所以不敢拿😂😂。
只拿了碗湯嚐鮮，花膠燉烏雞的湯頭清爽，甚至調味略顯偏淡XD，我有點對它太期待🙊🙊。
而這碗似乎是名曰干貝鮑魚粥？但完全連一點點邊角料都沒有瞧見XD，調味也是偏淡沒什麼鹹味，吃起來就是個家常小鹹粥，覺得這道可以跳過😂😂。
當然不只有港點類，往二樓走，還有許多餐食可選擇。
這區是涼拌小菜，看起來都相當開胃。
再過來是各式熱炒區，還有叉燒／避風塘蝦等，也是很受歡迎的區塊。
另一排是飲品酒水區，除了咖啡機，右邊還有很威的啤酒喝到飽😂😂，這很讓人驚訝耶，雖然我完全是沒有肚子了XD。
還有美祿／凍檸茶／絲襪奶茶機台，飲品系列也很不錯。
想喝熱飲當然也沒有問題！一旁櫃子裡有提供茶壺，自行選擇想要的茶葉沖泡即可，有五種茶款能選，今天泡了鐵觀音，濃醇甘香還不錯。
飯後水果當然必不可少，品質不錯，都蠻新鮮好吃。
港式甜點也記得要來幾塊，有羊羹／紅豆糕／杏仁豆腐等，聽說綠豆冰糕是必吃，但等我準備吃甜點時，竟然已經沒了！！而時間所剩不多，可能已經要休息，所以沒有再補新的，超殘念😅😅。
哈根達斯冰淇淋有八種口味，可以吃好吃滿，上頭還有小熊軟糖／巧克力米／飛機餅等多種配料可以自由搭，螞蟻人看到應該會很開心XD。
最後還有楊枝甘露和自製豆花，也有好幾種配料自己來！
村民食堂的甜品飲料種類也好多啊，而且都優質，記得一定要留點胃來吃它們😆😆。
蘿蔔糕／熱食類都不錯，蒸籠類都有水準，很得屁孩的心，像鮮蝦蒸餃就拿了兩次XD。
烤鴨捲餅也很受歡迎，且一人一次只能拿兩捲~
不過我個人覺得一般般XD，鴨肉太小片，存在感不高。
蒸籠類的份量都是兩個裝，其中這可愛的香菇燒賣很有趣，用香菇取代了澱粉，一口咬下很多汁我喜歡。
最後的最後已經飽到不行，又去拿了甜點來吃😂😂。
抹茶羊羹和紅豆糕都不錯，可惜對我來說甜度太高，而沒有吃到綠豆冰糕真的覺得太可惜。
豆花綿密也好吃，除了花生配料覺得不夠軟爛，其餘都不錯，不過糖水還是覺得太甜XD。
杏仁茶很好喝我們大推哦！非常香醇真的很杏仁😂😂，而且不會太甜，是我喜歡的甜度很棒~可以再自己加入油條和花生，讓口感更豐富。
龜苓龜倒是覺得比較一般，味道不夠濃郁，加上奶球，吃起來反倒像沒有仙草味的仙草凍😂😂。
杏仁豆腐也好吃，一樣是濃郁口感不會太甜，只有中間的蓮子甜度較高。
餐後心得
覺得村民食堂餐點種類多，餐食表現也有水準，整體表現不錯，以ＣＰ值來說還是蠻超值的。
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停車資訊
周邊有數個收費停車場，我們是將車停在圖書館新總館的地下停車場再走路過來。
店家資訊
店家名稱：村民食堂-廚窗港點/食大鍋
官網或粉絲團：https://villager.com.tw/
電話：03-3163838
地址：桃園市桃園區中正路1078號
營業時間：11:30–14:00 17:30–21:00
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