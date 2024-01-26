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新北市三重區無所不包自助早餐吃到飽 早餐99元吃到飽 還免服務費 會不會太佛心啦！

2024-01-26 11:01:08 兔貝比 人氣：98
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：319篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：無所不包自助早餐吃到飽
place新北市三重區大智街157號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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無所不包自助早餐吃到飽，因為只要99元的佛心價位，在網路上瞬間爆紅！

每天上午6點開始營業至下午3點，算是可以包辦早餐、午餐、下午茶點心，

有滷肉飯、包子、清粥小菜、關東煮、飲料通通無限供應，

只要花99元就能填飽肚子，真的是平價又超值的最佳選擇，

吸引不少學生族群及小資族來光顧！

最好是避開用餐尖峰時段，才不用等太久唷～

 

無所不包自助早餐吃到飽三重大智店｜交通位置 

 

無所不包自助早餐吃到飽位在三重厚德國小正對面，

距離三重國小捷運站也只要10分鐘的腳程～

開車前往，附近也有不少路邊的收費停車格，或停在厚德國民小學地下停車場。

 

 

無所不包自助早餐吃到飽三重大智店｜用餐環境

 

無所不包自助早餐吃到飽除了內用，也有提供外帶服務，

外帶是套餐組合，也是走親民路線，果然是佛系營業呀！

 

 

因為沒有收服務費，用完的餐具要自行拿到店外回收丟棄，

旁邊也有洗手台供客人洗手，很貼心！

 

 

內用座位不多，但一人限時45分鐘，其實翻桌也蠻快的！

 

 

無所不包，都自家生產自銷，所以才能壓低成本，進而回饋在消費者身上，以平價消費就能吃飽飽！

 

 

在店裡就能看到後方的工作區域，就是在生產製作包子的地方～

 

 

做好的包子，就直接推到外面的大型蒸箱裡蒸熟～

 

 

蒸好的包子再移至一旁的大保溫箱裡～

 

 

今天的包子有五種口味，紅豆包、地瓜包、芝麻包、蔥肉包、五香鮮肉包，還有一款是原味白饅頭～

 

 

自助吧區

有滷肉、清粥、小菜、白飯、關東煮

 

 

>>完整文章

 

 

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