東門市場每隔一陣子去，都會發現新的店家而這次也跟著我們來覓食也不囉嗦直接進主題吧！

這家炒麵店在IG上蠻紅的，時不時都會滑到而且名字更是幽默叫被耽誤的炒麵店。

心裡想說咦炒麵到底有多好吃，就心血來潮約朋友一起去吃看看，這裡是採用掃碼點餐然後到櫃檯結帳。

有低消是一份主餐，居然還有愛心待用餐（我給❤️❤️❤️）這社會總是暖暖的。

店內簡單的幾張桌椅頗有日式風格，也很明亮乾淨，一大片透明玻璃還可以看到外頭的人們。

餐具在一旁的機器按鈕筷子就出來即可拿取，還有豆漿跟水自行取用。

我們點了一組套餐+2份炒麵，在等待餐點時巧遇來此用餐的客人帶著可愛乖巧的狗狗。

這狗真可愛又乖巧。

這豆漿微微甜味豆香味味也很明顯，也不會有渣我喜歡這裡的豆漿。

明太子炒麵$170 話說這炒麵是日式風味基底，鹹香的明太子給的還不少，伴著麵條一口吸入，醬汁鹹、辣帶點甜味。

一旁的蛋液與麵條一起吃口感更為滑順這一盤大辣味道更加分吃完整個明太子的味道殘留口中。

塔香辣炒麵$140這簡單的炒麵與調料是最難的料理，配上九層塔的香氣使人食慾大開。

還吃得出高麗菜的甜味，不過塔香不太夠微微的香氣而已，口味有點偏甜（個人覺得啦！）

海陸雙享炒麵A套餐$380

太陽蛋全熟有附塔塔醬，這我們選擇A套餐(可樂餅+牛蒡甜不辣)+OOHA水蜜桃

炸蝦很酥脆裡頭蝦肉也很細緻嫩口，蘸塔塔醬吃起來爽口酸中帶甜。

而炸肉排更是外衣更是酥脆，吃起來紮實又不會太乾柴份量蠻多的大小適中。

這牛蒡天婦羅的口感蠻彈牙的不會太油膩，可樂餅薯泥軟綿的口感我Pass。

日式唐揚雞(150g) 130，大塊又肉質鮮嫩的雞，鮮嫩多汁，幾點檸檬配上塔塔醬或泰式酸辣醬可以嚐到兩種不同味道。

這間炒麵店CP值很高，在店內還可以無限續豆漿，超推明太子炒麵跟塔香辣炒麵一餐就飽到天花板了。

店家資訊：

🍽️被耽誤的炒麵店（東門市場1088號）

👉新竹市北區大同路86號東門市場1088號

☎️03 528 5482

⌛營業時間：

星期日 12:00–21:00

星期一 16:00–22:00

星期二 ~四 休息

星期五 16:00–22:00

星期六 12:00–21:00

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