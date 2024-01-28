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【台北食記】高記茶莊 - 北投市場平價飲料，無憂茶超大杯只賣25元超佛心

2024-01-28 22:24:59 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：116
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：636篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：高記茶莊
place台北市北投區新市街30號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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【台北食記】高記茶莊

 

這次特地來到北投市場吃有名的矮仔財滷肉飯，來到這也千萬別錯過這間高記茶莊，這間飲料店原本也在市場內，因為生意太好常常把市場塞爆，後來才獨立一個店面，這間必喝的是無憂茶，超大一杯只賣25元CP值很高，他們的葡萄柚綠茶也是推薦必喝，來到這的老顧客都會自己準備大型環保杯來裝，每個人都是一大杯一大杯的買非常過癮。

開車前往可停付近的大豐公園地下停車場，步行約兩分鐘。

【台北食記】高記茶莊

▲店面位在轉角有個明顯綠色招牌，門口使用紅龍圍起排隊動線，很幸運的是當天沒有遇到排隊人潮，真是太神奇了！

 

【台北食記】高記茶莊

 

【台北食記】高記茶莊

 

【台北食記】高記茶莊

▲高記茶莊菜單：飲料有中杯和大杯兩種尺寸，甜度和冰塊皆可調整。

 

【台北食記】高記茶莊

▲門口有提供外送熊貓取餐的桌子，還有消毒酒精供顧客使用。

 

【台北食記】高記茶莊

無憂茶(大) 25元：無憂茶為烏龍茶和綠茶的組合，原味是正常的甜度，兩種茶香味mix在一起非常融合，不會有茶的苦澀味。

鮮奶茶(大) 50元：鮮奶茶整體都偏淡，沒有明顯的茶香和奶香，就是杯中規中矩的奶茶。

 

【台北食記】高記茶莊

葡萄柚綠茶(大) 80元：葡萄柚可以喝到一顆顆的果肉，果肉飽滿甜度高，口感也很不錯，飲料帶一點點的柚香非常好喝。

 

雞蛋糕短評：北投必喝飲料名店，超級大杯CP值高，葡萄柚綠可以喝到一顆顆的葡萄柚果肉很真材實料，鮮奶茶奶味和茶味稍微偏淡比較普通。


用餐環境
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★★☆


高記茶莊美食資訊：

地址：台北市北投區清江路25巷54號
電話：0228963568
官網：高記茶莊
營業時間：07:00–22:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：有(foodpanda)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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