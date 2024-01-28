桃園燒肉推薦「和東燒肉屋」，位於桃園民有三街上，專攻牛舌七吃，給牛舌愛好者帶來無限滿足！不僅提供多人燒肉套餐和各式單點，以炭火直烤的匠心手法，瞬間封存肉質鮮嫩汁香。無論你想要沉浸在獨特的牛舌風味，還是享受多元的燒肉饗宴，和東燒肉屋必定是肉食愛好者的天堂！

和東燒肉屋怎麼去？

和東燒肉屋座落於民有三街上，店面呈現日式清水模質感，營造出低調沉穩的氛圍。

和東燒肉屋的隔壁就是寶興市民活動中心停車場，停車非常方便！

和東燒肉屋優惠活動

慶生日：壽星當月享95折，當日享9折優惠。

打卡送禮：Facebook、IG打卡並tag2位朋友，贈送川味牛舌一份。

和東燒肉屋用餐環境

和東燒肉屋用餐環境寬敞，裝潢以溫潤木質工業風呈現。主要提供4-8人桌，非常適合多人聚餐。店內還設有吧檯桌，如果一個人想來吃燒肉也挺合適的。

和東燒肉屋提供專屬的置物櫃，供顧客方便放置外套和個人物品。

每桌都會擺上玫瑰鹽、燒肉醬和味噌醬，這些醬料都是由店家特別調製的。

此外，店家還提供免費的雞湯，口感清甜宜人，也可以加點蔥進去。他們家的雞湯，我可以喝上好幾碗。

和東燒肉屋菜單

和東燒肉屋的完整菜單，包括單點和套餐選擇。單點部分涵蓋牛豬雞羊、海鮮、沙拉、綜合野菜、飯食及飲品。對於像我這樣有選擇性障礙的顧客來說，點套餐會更加方便。套餐方面有雙人套餐和三人套餐，而且雙人套餐最低只要798元，真的相當划算！此外，不可錯過的是和東燒肉屋的招牌牛舌七吃拼盤，優惠價只要899元，CP值真的很高耶！

和東燒肉屋是使用炭火直烤的方式，有些人擔心吃完之後可能會有濃烈的燒烤味，但其實他們家的排煙效果非常強，因此你吃完後不太會滿身燒烤味。

牛舌七吃拼盤

和東燒肉屋招牌牛舌七吃拼盤真是物超所值，才899元而已！端上桌的瞬間真的是驚艷了，牛舌居然有這麼多種好吃的吃法，完全出乎我的意料。

川味涼拌牛舌

川味涼拌牛舌真的特別，是唯一一道不用烤的選擇！裡面塞滿了大量的洋蔥、蔥花和花生碎粒，雖然叫川味但不會太辣，反而帶點麻香。吃起來不僅有一種清新的口感，還有種涮嘴的開胃感，真的是一口接一口根本停不下來啊！

黑椒牛舌大薄片

黑椒牛舌大薄片本身有黑胡椒調味，肉片很薄，建議不要烤太久，粉嫩色就可以吃了。吃起來肉質脆口彈牙。

玫瑰牛舌

玫瑰牛舌捲成一朵玫瑰花的樣子真的很美，使用的部位是舌尖，口感較有嚼勁。建議搭配店家特調的鹽蔥油一起入口，味道更添美味。

特選牛舌

特選牛舌選用的是牛舌的根部，肉質較薄。稍微烤一下，入口就能感受到肉質的脆嫩口感。

菲力牛舌

菲力牛舌同樣選用了牛舌的根部，而且切得相對厚一些。放進嘴裡的瞬間，脆度真的表現得很棒！

厚切骰子牛舌、馬茲拉起司牛舌

厚切骰子牛舌真是太驚豔了！居然能切成像骰子牛一樣的厚片，而且表面烤得微微焦，這個熟度簡直是最棒的。中間帶著粉嫩色，更是保持了牛舌的鮮嫩口感。

馬茲拉起司牛舌就是把馬茲拉起司巧妙包覆在牛舌上，烤過之後，起司香氣融入牛舌口感中，真的太邪惡了！

精緻兩人套餐

我們那天真是吃得超滿足的！除了品嚐了豐富的牛舌七吃，還特地點了一份精緻兩人套餐。裡面有特選雪花牛、厚切嫩肩牛肉、韓式泡菜牛肉捲、豬小排、無骨雞腿肉(椒鹽)、杏鮑菇、季節綜合海鮮、和風沙拉，再加上白飯*2和35元飲品*2。整桌滿滿的，肉、海鮮，還有蔬菜，簡直是美味的大饗宴！

特選雪花牛

切成薄片的特選雪花牛油花分佈細膩，建議烤約七分熟就可以品嚐了，因為過熟的話肉質可能會變得有點硬。雪花牛的口感真的是軟嫩極了！

厚切嫩肩牛肉

厚切嫩肩牛肉咬起來有點嚼勁，肉汁也挺多的。因為切得厚厚的，所以咀嚼的時候感覺特別滿足。

韓式泡菜牛肉捲

韓式泡菜牛肉捲用的是五花肉，烤完後油脂很豐富。搭配上泡菜一起吃，不僅能中和油脂感，還帶點微酸微辣的風味，吃起來很豐富，而且不會覺得太膩口。

豬小排

醃漬過的豬小排有著鹹中帶甜的風味，口感剛好，不會太柴。 無骨雞腿肉(椒鹽)

無骨雞腿肉提供椒鹽、奶油起司和義式香料三種口味，我們選擇了椒鹽。雞腿肉灑上簡單的椒鹽調味，口感十分厚實柔嫩。

杏鮑菇

杏鮑菇薄片，稍微在烤爐邊烤過，口感豐富多汁，正好中和了一直吃肉的膩感。

季節綜合海鮮

季節綜合海鮮包含了干貝、草蝦、柳葉魚和花枝。干貝有兩種吃法，一是直接烤，另一是在錫箔紙內加入雞湯。兩者都不錯，我自己更喜歡直接烤，帶有焦香氣。草蝦已經開背去蝦腸，肉質緊實又新鮮。柳葉魚內部充滿魚蛋，淋上檸檬更添風味。至於花枝，建議不要烤太久，沾點醬汁就不錯了。

和風沙拉

和風沙拉淋上的是和風醬結合胡麻醬，吃起來爽口又開胃！

白飯

蘋果醋、梅子醋

吃燒烤時，來杯水果醋飲，酸酸甜甜的口感超爽口，解油膩又開胃。

黑糖奶凍

不管是點了單品還是套餐，吃完之後都會有提供甜點，而且種類不定期更換。我們當天品嚐到的是黑糖奶凍，吃起來口感不會太甜，是完美的餐後甜點。

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