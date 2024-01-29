最萌新年禮盒在這裡！！！蛋捲界的LV「鬍子國王」與人氣女裝品牌PAZZO的原創角色「奶油家族」跨界聯名啦！！！各種可愛角色佈滿整個禮盒！療癒你的心！

「鬍子國王」有著一生一定要吃過一次的手工蛋捲、蛋捲界的LV之美名，更是網路團購熱銷品！「鬍子國王」堅持使用最天然的真材實料，嚴選法國AOP認證手工奶油、日本細緻麵粉、法國鹽之花、法國石臼黑麥麵粉，原料單純，讓你吃得安心！

這次推出與奶油家族聯名的春節限定禮盒，有兩種「國王法式廚房」、「國王的金寶盒」

國王法式廚房

內有兩罐輕巧罐裝，有奶油+奶酥、奶油+巧克力的組合

外盒粉嫩可愛，裡頭還有一張這次聯名的貼紙

連罐子本身都是聯名的圖案，有夠可愛！

打開罐子裡頭排得好整齊！

▼奶油

就是非常樸實又單純的口味，純粹的奶油香氣，層層口感更是讓人愛不釋手！

▼奶酥

是這次推出的新口味，內餡滿滿完全不膩口，又不失奶酥的鹹甜滋味！

一個兩口、小巧可愛非常方便食用！

國王的金寶盒

內有6入的小包裝，奶油、芝麻、花生口味各2包

外盒也是滿滿奶油家族的圖案

包裝外觀是撲克牌造型好可愛！

▼奶油

奶油口味我真的好喜歡， 一圈一圈輕薄酥脆，又不會太甜膩！

▼芝麻

濃郁芝麻醬飽滿整個蛋捲，還能吃到芝麻細緻的微微沙沙口感！

▼花生

花生醬滿餡超香醇滑順~也不會過於甜膩，鹹甜口味令人唇齒留香！

整體來說，聯名禮盒超可愛，送禮自用兩相宜！蛋捲每個口味都無雷！酥脆、層次豐富！下次再來回購看看肉鬆口味~感覺也很不錯！

【 鬍子國王蛋捲 king of beard 】

▸ 購買連結 ｜ https://reurl.cc/RWerag

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/No1.eggroll/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/kingofbeard2018/

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

文章標籤