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宅配美食｜蛋捲界的LV攜手奶油家族聯名，龍年春節限定禮盒，萌翻你的心！｜鬍子國王蛋捲 king of beard

2024-01-29 01:53:23 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：103
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：198篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鬍子國王
place台北市
作者本次評價：
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環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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宅配美食｜蛋捲界的LV攜手奶油家族聯名，龍年春節限定禮盒，萌

 

最萌新年禮盒在這裡！！！蛋捲界的LV「鬍子國王」與人氣女裝品牌PAZZO的原創角色「奶油家族」跨界聯名啦！！！各種可愛角色佈滿整個禮盒！療癒你的心！

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「鬍子國王」有著一生一定要吃過一次的手工蛋捲、蛋捲界的LV之美名，更是網路團購熱銷品！「鬍子國王」堅持使用最天然的真材實料，嚴選法國AOP認證手工奶油、日本細緻麵粉、法國鹽之花、法國石臼黑麥麵粉，原料單純，讓你吃得安心！

這次推出與奶油家族聯名的春節限定禮盒，有兩種「國王法式廚房」、「國王的金寶盒」

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國王法式廚房

內有兩罐輕巧罐裝，有奶油+奶酥、奶油+巧克力的組合

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外盒粉嫩可愛，裡頭還有一張這次聯名的貼紙

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連罐子本身都是聯名的圖案，有夠可愛！

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打開罐子裡頭排得好整齊！

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奶油

就是非常樸實又單純的口味，純粹的奶油香氣，層層口感更是讓人愛不釋手！

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奶酥

是這次推出的新口味，內餡滿滿完全不膩口，又不失奶酥的鹹甜滋味！

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一個兩口、小巧可愛非常方便食用！

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國王的金寶盒

內有6入的小包裝，奶油、芝麻、花生口味各2

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外盒也是滿滿奶油家族的圖案

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包裝外觀是撲克牌造型好可愛！

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奶油

奶油口味我真的好喜歡， 一圈一圈輕薄酥脆，又不會太甜膩！

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芝麻

濃郁芝麻醬飽滿整個蛋捲，還能吃到芝麻細緻的微微沙沙口感！

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花生

花生醬滿餡超香醇滑順~也不會過於甜膩，鹹甜口味令人唇齒留香！

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整體來說，聯名禮盒超可愛，送禮自用兩相宜！蛋捲每個口味都無雷！酥脆、層次豐富！下次再來回購看看肉鬆口味~感覺也很不錯！

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【 鬍子國王蛋捲 king of beard
購買連結 ｜  https://reurl.cc/RWerag
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