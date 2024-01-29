【二本松涮涮屋】跟美食公道伯Toyz、木曜4超玩、食尚玩家聯名推出的精品火鍋你們吃過了嗎？米其林一星主廚監製，更還有專人全程桌邊服務！建議事先訂位～

跟美食公道伯Toyz聯名推出的精品火鍋你們吃過了嗎？這間就是擁有火鍋界PRADA稱號的「二本松涮涮屋」，不少百萬Youtuber、藝人都推薦過，現場也有木曜4超玩、食尚玩家專屬聯名套餐可以選擇唷！「二本松涮涮屋」從前菜到甜點，每道都是米其林一星主廚監製，更還有專人全程為您桌邊服務！難怪連平日生意都好到爆！建議各位要來，一定要事先訂位！獨家的日式柴魚玉露湯，加入文山包種茶在裡面，涮和牛超對味！前菜也不馬乎，精緻到以為在吃板前料理？肉品提供純正血統日本A5黑毛和牛，教科書等級的油脂，在口中化開好幸福！「二本松涮涮屋」的活體海鮮也很推薦，最後還能熬湯煮粥，吃完絕對讓你飽到天靈蓋！飯後甜點不能錯過國宴級的手切菊花豆腐，還有每日限量販售的萬丹紅豆鍋餅，真的很好吃！「二本松涮涮屋」絕對是台北有特色、必吃的精緻火鍋店之一！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「二本松涮涮屋」位在捷運大安站與捷運科技大樓站的中間，開車族建議停在「大安高工地下停車場」或是「千里亭復興南路停車場」，從捷運大安站5號出口或捷運科技大樓站步行約10分鐘內即可抵達。

「二本松涮涮屋」整間店融合餐酒館的輕奢感，且帶有日本裝潢美學，正門的ㄩ字型座位區，很適合單人或是雙人來用餐，也有四人座的半開放式包廂，多一點人來的話也有圓桌～

日式庭院造景的路口為設有低消的八人座私人包廂，是不是很有氛圍，還有專屬通道可以走，讓你有明星般的禮遇。

▲二本松涮涮屋菜單價格

「二本松涮涮屋」從單人套餐到八人套餐選擇通通有，每個套餐都包含鴛鴦鍋湯底、前菜、綜合菜盤、肉品、附餐、甜點及飲料，整套吃下來，真的是份量十足，絕對能讓你吃得很飽。其他完整菜單可以上訂位網站查看！【二本松涮涮屋線上訂位】

🔺Toys美食公道伯 限定雙人套餐 $5299

每人低消一份套餐，酌收10%服務費。

壽星優惠包括頂級黑毛豬、頂級板腱牛或提拉米蘇好禮三選一，還會有桌邊唱歌服務！

「松露山藥佐小豆島醬油」融合日本醬油之鄉生產的小豆島醬油、日本山藥以及鮭魚卵，吃之前記得先攪拌一下，黏稠的質地，滑順的口感，同時又吃得到鮭魚卵的爆漿滋味以及松露香氣，層層堆疊的味道，帶給你非常豐富的口感體驗。「和風蟹肉鮭魚卵豆腐」手工豆腐富有彈性又滑口，上頭灑滿鮭魚卵及蟹肉棒，搭配和風醬汁清爽又開胃。

「手工鮮蝦雲吞佐野生烏魚子粉」咬下去是蝦仁混合豬肉的內餡，還撒上了烏魚子粉來增添鮮度，搭配濃郁的醬汁，整個超鮮甜。

「魚子醬胡麻冷麵」超好吃！滑順彈牙的口感，伴隨著濃郁胡麻醬及海苔香鬆的香氣，上頭還有一顆顆魚子醬點綴，根本是道高級冷麵。

以鴛鴦鍋方式供應，「日式柴魚玉露湯」推薦一定要點，是店內招牌湯底，褐色清澈的湯頭，是用柴魚片以及文山包種茶烹煮出來的，尾韻還會回甘，清甜滋味超適合涮和牛肉，還能降低肉質油膩感。「日式昆布湯」使用豬大骨、昆布熬煮出的金黃色澤湯頭，很適合煮菜、煮海鮮，最後還能煮粥。「藥膳養生湯」是以多種中藥材熬煮而成，湯頭也很清澈，涮肉煮菜也很適合。

綜合蔬菜盤有將近20種的葉菜類、瓜果類、根莖類、豆製品、菇類在裡頭，讓你吃大餐也能顧健康。

我先說這份量真的超級大！！我們原本想說怎麼只有一盤，殊不知超大盤～吃的好過癮～

套餐裡的「日本黑毛和牛沙朗」為店內販售最高等級的肉品，也是一頭牛最嫩的部位之一，教科書等級的油花，光看就流口水啦！

稍微放在室溫下油脂一下就會融化，最讚的是每一片都是大片厚切，每一片都比臉還要大～

豐腴的油脂就像吃巧克力一樣，一入口就馬上在嘴裡化開，真的好好吃！原味吃完，也能搭配醬料享用，醬料有桔醋醬、胡麻醬，我自己蠻喜歡「桔醋醬」，混合和風柚子醬、金桔、蔥花、蘿蔔泥，整體非常清爽，「胡麻醬」則是有濃郁的芝麻香氣，沾肉也很適合！

「頂級活波士頓龍蝦雙人海鮮盤」包括波士頓龍蝦、北海道大干貝、中卷、牡蠣、鮭魚、蛤蜊、鮑魚七種海鮮，波士頓龍蝦上桌時還在吐泡沫，鮑魚也活潑的扭動身軀，就知道有多新鮮，之後再經過人道處理入鍋烹煮，全程都有專人服務超貼心！

就連蟹螯、蟹身的肉還幫你撥好好，龍蝦肉真的非常鮮甜彈牙，完全沒腥味，鮑魚熟度也剛剛好，保有彈性且不會過硬，讓你越咬越鮮甜！肥美飽滿的蛤蜊還幫你去殼，鮭魚肉質就像生魚片一樣肥美，其他海鮮也是無可挑剃，不用沾醬就超好吃，只能說「二本松涮涮屋」的海鮮真的很頂、很厲害！

最後會用煮過海鮮的「日式昆布湯」煮粥，加入龍蝦頭去熬煮湯頭後，依序加入白飯、龍蝦膏、雞蛋、蔥花及海苔絲煮成粥，煮之前店員還會讓你試喝湯頭的鹹度，真的很貼心，米飯吸了飽滿的海鮮精華，真的好香好鮮甜，吃過就回不去啦！

「木柵鐵觀音」直接把茶具組搬上桌，只能說現泡的就是好喝。金黃透徹色澤的「桂花蜜茶」，每口都是芬芳的桂花香以及迷人的蜂蜜香甜，飯後來一杯好舒服～

再來的「萬丹紅豆鍋餅」絕對是必點！每日限量販售，表皮滿滿的芝麻，咬下去超酥脆，中間是香甜而不膩口的紅豆餡，而且份量很大，當天吃超飽，還是把它吃光光，因為真的太好吃了。

想要滿足視覺饗宴，推薦你「手切菊花豆腐」，完全是國宴等級的甜點，廚師嫻熟精湛的刀工，把豆腐變成一朵花啦！整體口感吃起來就像是碗清爽又不會太甜膩的豆花。

如果想吃高檔海鮮、和牛火鍋，來「二本松涮涮屋」點「Toys美食公道伯限定雙人套餐」準沒錯！整體不管是食材品質、餐點味道以及桌邊服務，都能感受到店家的用心，不僅好吃且份量也很多！「二本松涮涮屋」經營理念是天然、無添加、無加工、健康，就算吃大餐也能健康吃。最後提醒，「二本松涮涮屋」生意真的很好，基本上熱門時段都很容易客滿，建議各位提前線上預約！