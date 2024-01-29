【牛頌New Croissant】台中超夯的爆餡生乳可頌來新竹快閃啦！說是生乳界天花板也不為過！生乳可頌、方形可頌顆顆都是飽滿餡料，每一口都充滿法國奶油香氣！

台中超夯的爆餡生乳可頌「牛頌New Croissant」來新竹快閃啦！說是生乳界天花板也不為過！「牛頌New Croissant」首次快閃就來到新竹巨城，只能說新竹朋友很有口福！現場還貼心提供現烤服務，現吃真的非常酥脆，內餡有如冰淇淋般的口感，真的每次吃都讓人驚艷！食材嚴選北海道雪印綿生乳、法國頂級鮮奶油製作，現場還有巨城限定販售的方形可頌！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

🥐《牛頌New Croissant 新竹巨城快閃店》

📍店家地址：新竹市東區中央路229號4F(靠近美食街&SOGO)

⏰營業時間：11:00-21:30 (假日到22:00)

📆快閃期間：2024/01/03-2024/02/18

🎊快閃優惠：現場消費滿$2500 即贈 龍賜玖發 2024年限定禮盒(價值$530)

📱官網：https://www.newcroissant.com.tw/

不愧是台中超人氣伴手禮「牛頌New Croissant生乳可頌專賣」，開門沒多久就有不少排隊人潮！

巨城快閃限定「方形可頌」都是現場擠滿內餡，裹上可可、抹茶、莓果巧克力糖衣後，最後再以可愛的巧克力妝點，視覺感直接拉滿！

方形可頌是外酥脆的口感，吃起來有點像是爆餡千層吐司，每一口都充滿法國奶油香氣。

爆餡生乳可頌口味選擇超多！大湖草莓、濃情可可、靜岡抹茶、大甲芋頭、丸山焙茶、檸檬等等10種口味～

現場還提供現烤服務，簡直太貼心啦！各位若是帶回家，也一樣直接烤箱加熱就能享用囉！

巧克力控不要錯過濃情可可，香而不甜膩，好吃到回購了好幾顆！

抹茶、焙茶也很推薦，茶香濃厚且不化學感！

大甲芋頭吃得到芋頭顆粒，非常真材實料，融合奶香，誰能不愛？

冬季限定草莓口味，酸甜的滋味，耐人尋味！

牛頌新竹巨城快閃只到2/18，想吃的新竹朋友，請把握時間啦！