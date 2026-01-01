G-DRAGON強勢代言CASETiFY！15週年限定「金屬波紋手機殼」1月26日開賣。

CASETiFY歡慶15週年，宣布G-DRAGON擔任首位全球代言人，並於1月26日開賣由GD演繹的CHROMATIC系列金屬波紋手機殼與時尚配件。

國際知名時尚配件品牌CASETiFY在迎接品牌成立15週年的重要時刻，投下了一顆震撼全球潮流圈的驚喜彈。品牌於1月20日正式宣布，邀請被譽為「K-POP之王」的傳奇藝術家G-DRAGON（權志龍）擔任首位全球代言人。這位不僅在音樂圈呼風喚雨，更一手創立PEACEMINUSONE、不僅是韓國更是全球當代時尚指標的人物，將與CASETiFY攜手揭開結合文化影響力與大膽創意的全新篇章。本次合作不單是代言，G-DRAGON更親自演繹將於1月26日上市的「CHROMATIC: FORMS & HUES」系列，用他獨到的藝術視角，重新定義電子配件在當代生活中的時尚地位。

▲CASETiFY 正式宣布 G-DRAGON 成為首位全球代言人，一同揭開品牌 15 週年結合文化影響力與大膽創意的全新篇章



G-DRAGON代言CASETiFY詮釋當代iCON的藝術雙重性

作為全球公認的跨領域藝術代表，G-DRAGON的影響力早已超越了音樂本身，延伸至藝術與高端時尚。此次CASETiFY選在15週年之際邀請他擔任全球代言人，正是看中他始終挑戰常規、打破界限的創造力。在最新的形象大片中，G-DRAGON手持全新系列產品，展現出強烈的個人風格與前衛態度。CASETiFY聯合創辦人吳培燊表示，這不僅是振奮人心的消息，更象徵品牌將持續以策略性角度引領創意方向，讓科技配件成為每個人展現自我風格的重要載體。G-DRAGON也將超越傳統代言人的角色，主導本年度的創意方向，將品牌觸角延伸至更廣泛的文化領域。

CHROMATIC系列登場：打造極致工藝的銀色金屬波紋手機殼

本次G-DRAGON親自演繹的獨家「CHROMATIC: FORMS & HUES」系列，核心概念圍繞在「藝術的雙重性」，並細分為兩大章節。首先在「形體之藝（FORMS）」章節中，最受矚目的莫過於全新打造的「金屬波紋手機殼」。這款產品選用了高品質鋁合金進行精密打造，將CASETiFY標誌性的防摔波紋紋理，轉化為極具流動感的前衛金屬線條。外觀呈現出細緻的霧銀質感，不僅在視覺上充滿未來科技感，觸感上更在「原始力量」與「精密設計」之間取得了完美平衡，這款手機殼無疑是喜愛極簡與工業風格使用者的夢幻單品，完美呼應G-DRAGON俐落且內斂的時尚美學。

▲G-DRAGON 作為 CASETiFY 首位全球代言人將與 CASETiFY 展開深度互動，讓品牌全系列產品從電子配件延伸至更多領域



擁抱多巴胺穿搭：5款繽紛色調波紋手機殼展現自我

除了冷冽的金屬風格，該系列的第二章節「色彩之語（HUES）」則展現了截然不同的熱情與活力。為了滿足不同風格的潮流人士，CASETiFY推出了五款色彩鮮明的「波紋手機殼」，包括清爽亮眼的薄荷藍、充滿視覺衝擊的萊姆黃，以及僅在官網限定販售的烈焰橙、螢光綠與晶豔粉。這些高飽和度的色彩設計，不僅具備品牌一貫的強悍防摔保護力，更採用了貼合手掌的舒適波紋結構。這些繽紛的手機殼宛如一場視覺饗宴，讓使用者能透過每日隨身的電子配件，自信展現如G-DRAGON般大膽且獨一無二的個人特質。

▲CHROMATIC FORMS & HUES 系列以藝術雙重性為核心概念，融合結構與色彩探索創意無限可能

必收GD同款配件：金屬愛心掛飾與MagSafe系列

為了讓整體的時尚造型更完整，「CHROMATIC: FORMS & HUES」系列同步推出了多款極具設計感的電子配件。其中包括展現狂野魅力的「2合1金屬鏈背帶」，以及可自由客製化組合的「金屬吊飾串珠」。特別值得一提的是「展翅天使澎澎吊飾」與結合櫻桃元素的「串珠鑰匙圈」，這些單品完美融合了Y2K復古與現代街頭風格。此外，針對實用需求，系列中也包含了兼容MagSafe技術的「Snappy™波紋卡套」與「Snappy™波紋手機支架」，從外觀到功能性都經過精心設計，讓粉絲們能從細節處完整復刻G-DRAGON的潮流品味。全系列商品將於1月26日在台灣官方網站、全台CASETiFY STUDiO品牌概念店及蝦皮官方旗艦店同步發售。

CASETiFY x G-DRAGON「CHROMATIC: FORMS & HUES」系列發售

活動時間： 2026年1月26日正式發售

活動內容：