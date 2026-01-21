2000萬超級紅包10個頭獎史上最多！金馬年5款刮刮樂中獎率公開，百萬獎項破千個。

農曆年味漸濃，台灣彩券霸氣推出五款新春刮刮樂，兩千萬頭獎數創新高，還有百分百中獎的神級款，總獎金飆破兩百億。

每逢農曆春節前夕，全台灣大街小巷最熱門的話題，莫過於到彩券行試試手氣，看誰能受到財神爺眷顧，抱走巨額獎金好過年。台灣彩券公司於1月20日正式宣布，眾所期待的2026年新春限定刮刮樂震撼登場。為了迎接金馬年的到來，台彩今年展現十足誠意，一口氣推出5款強檔新品，其中最受矚目的年度王者「2,000萬超級紅包」強勢回歸，不僅頭獎數量刷新紀錄，連百萬獎項都多到讓人跌破眼鏡。本次5款新品總獎金規模突破222億元，總獎項超過2,460萬個，就是要讓民眾在金馬年一開春，就能感受到財源滾滾的喜氣。

▲過年試手氣必看！台彩5款新刮刮樂玩法與獎金結構解析，2000萬超級紅包強勢回歸圖／台灣彩券提供；窩客島整理



2000萬超級紅包刷新紀錄 頭獎與百萬獎項數量史上之最

每年春節彩迷最引頸期盼的，絕對是單張售價新臺幣2,000元的「2,000萬超級紅包」。這款被譽為「刮刮樂界愛馬仕」的重量級商品，今年獎項結構全面升級，創下史上最強紀錄。根據台彩公布的數據顯示，今年的頭獎2,000萬元一口氣增加至10個，二獎100萬元更是大手筆釋出1,200個，這意味著今年將誕生更多的千萬富翁與百萬得主。此外，該款遊戲的總獎金逾172億元，總中獎率高達69.33%。無論是想追求一夜致富的刺激感，還是想在團圓飯後與家人集資包牌，「2,000萬超級紅包」絕對是今年春節聚會的氣氛擔當，讓民眾在刮除銀漆的瞬間，充滿無限希望與驚喜。



金馬獎刮刮樂中獎率100% 張張有獎成送禮首選

迎接2026金馬年，怎麼能少了應景的生肖主題遊戲。台彩今年特別推出年度生肖限定款「金馬獎」，每張售價500元，主打「張張都有獎」的100%中獎率。這款遊戲不僅保證不摃龜，頭獎金額更高達300萬元，且名額多達14個，總獎金高達25.5億元。對於想要討個好彩頭、或是擔心過年送紅包太單調的民眾來說，「金馬獎」刮刮樂無疑是最佳選擇。將這張保證中獎的刮刮樂放入紅包袋中送給親友，不僅面子十足，更能讓收禮者當場體驗中獎的喜悅，絕對是今年走春拜年最受歡迎的伴手禮。

▲2026刮刮樂新品頭獎衝2000萬！100%中獎率金馬獎必買，台彩春節限定總獎金破222億。圖／台灣彩券提供；窩客島整理

中獎率50%金馬報喜與入門款金好鑽 小資試手氣最佳推薦

除了高面額的旗艦商品，台彩也同步推出了多款親民好入手的刮刮樂，滿足不同族群的娛樂需求。每張售價200元的「金馬報喜」，票面設計以Q版小馬身穿新春服飾拜年，模樣俏皮討喜，主打50.35%的總中獎率，等於平均每兩張就有一張會中獎，最高獎金10萬元共有550個，非常適合喜歡頻繁體驗中獎樂趣的玩家。另一款同為200元的「金好鑽」，則以璀璨的鑽石與金條為視覺主題，象徵財富滿滿，頭獎200萬元共有8個。而售價僅100元的「財源滾滾」，則是以可愛招財的風格為主，提供7個30萬元頭獎。這幾款中低面額的刮刮樂，總獎項豐富且玩法簡單，非常適合家長買給小朋友試手氣，或是在年節聚會中作為炒熱氣氛的小遊戲。

▲今年首波上市的5款新品，光是百萬元（含）以上的大獎就多達1,232個，刷新了歷年春節前千萬大獎的最高紀錄。圖／台灣彩券提供；窩客島整理



台灣彩券春節限定新品齊發 公益本質讓過年更有意義

總結今年首波上市的5款新品，光是百萬元（含）以上的大獎就多達1,232個，刷新了歷年春節前千萬大獎的最高紀錄。台灣彩券公司總經理謝志宏在新品上市記者會中表示，自民國103年起推出的春節金系列刮刮樂，已成為民眾過年的必備儀式感。民眾在享受刮刮樂樂趣的同時，每一張彩券的銷售收入都能挹注社會福利，發揮公益彩券愛心助人的本質。今年春節，不妨走進彩券行，挑選幾張心儀的刮刮樂，在金馬年為自己刮出好運，也為台灣社會帶來更多溫暖與好事。

2026年新春限定刮刮樂新品上市

活動時間： 2026年1月20日正式開賣（各款彩券兌獎截止日為2026年10月20日）

活動內容：