誤帶肉類製品入境恐罰100萬！網友分享泰國雞皮餅乾驚魂記與防檢署規範。

出國買伴手禮要注意，網友帶泰國雞皮餅乾回台險遭罰款，動植物防疫檢疫署提醒肉類製品全禁，主動申報才能免罰。

隨著國境解封後旅遊熱潮持續升溫，許多民眾迫不及待飛往東南亞或日本享受異國風情，而在旅程結束前採購當地特色零食分送親友，更是出國旅遊不可或缺的儀式感。不過在開心掃貨的同時，許多看似無害的真空包裝或加工食品，其實可能隱藏著觸犯我國動植物防疫法規的風險。近日便有民眾在結束泰國旅遊返台時，因為攜帶了當地超人氣的「雞皮餅乾」，差點在機場國門面臨高額罰款，所幸他在最後一刻做出正確判斷才免於荷包大失血。根據動植物防疫檢疫署的嚴格規定，若旅客違規攜帶含禽畜肉類成分產品入境，最高將面臨新台幣100萬元的鉅額罰鍰，這也提醒所有熱愛旅遊的民眾，在享受購物樂趣時務必睜大眼睛確認相關規範。

▲出國買泰國雞皮餅乾當伴手禮險罰3萬。動植物防疫檢疫署提醒，含禽畜肉類製品禁入境，違者最高罰百萬，主動申報可免罰。圖／AI生成，窩客島整理



泰國旅遊必買雞皮餅乾竟成違禁品

網友親身經歷引熱議 一名熱愛旅遊的網友近日在社群平台Threads上分享了一段驚心動魄的返台經歷。該名網友日前前往泰國度假，在當地採買了不少戰利品，其中包含了4包泰國相當熱門的零食雞皮餅乾。就在他抵達台灣機場準備入境時，為了保險起見特地再次確認了機場入境處張貼的禁止攜帶物品清單，沒想到這一看讓他冷汗直流，因為清單上赫然列著這款他視為美味伴手禮的雞皮餅乾。當下他意識到若抱持僥倖心態闖關，一旦被海關查獲，將直接面臨新台幣3萬元的罰款。在天人交戰後他決定立即前往防疫櫃檯進行主動通報。最終在檢疫人員的協助下，他將違規的餅乾當場丟棄處理，雖然損失了零食卻成功守住了荷包，順利過關且未受任何罰款。事後他也大方將這段差點踩雷的經驗分享在網路上，呼籲正準備出國的旅客千萬要留意這類容易被忽視的加工肉品規定。

誤區多！日本福岡雞皮與半熟蛋皆屬海關違禁品

這篇貼文曝光後迅速在網路上引發廣大迴響，許多網友紛紛留言表示驚訝。不少人誤以為只要是經過高溫油炸或真空包裝的加工食品就能安心帶回國，紛紛驚呼「原來加工過的也不行，真的長知識了」、「一直以為只有新鮮豬肉或水果才違規」。此外也有內行的旅遊達人補充分享，不只是泰國的雞皮餅乾，深受國人喜愛的日本福岡雞皮餅乾、溫泉區的半熟蛋或是含肉的餐點，通通都屬於禁止入境的違禁品行列。更有網友分享慘痛經驗，指出曾在日本切過哈密瓜的水果刀放在行李中，回國入境時竟被靈敏的檢疫犬「米格魯」嗅出殘留氣味而被攔查。這些案例都顯示出海關檢疫的嚴謹程度，也提醒民眾「含肉類成分」的認定標準其實比想像中更為嚴格，即便是加工過的海鮮雖可通行，但任何陸生禽畜肉類製品皆是紅線。

動植物防疫檢疫署祭重罰 違規攜帶肉類製品3萬起跳

為了防堵非洲豬瘟及其他境外動物傳染病入侵台灣，動植物防疫檢疫署對於邊境管制的執法力度始終維持高標準。防檢署曾在官方宣導中明確指出，旅客最常不小心誤帶的違禁品包含了犬貓食品、炸雞皮、糖心蛋以及各類含肉餐點。法規中明定除了豬肉製品是絕對禁忌外，凡是含有雞、鴨、鵝、牛、羊等禽畜肉類成分的產品，無論包裝形式為何，一律屬於管制範圍。根據現行法規的裁罰基準，旅客若違規攜帶炸雞皮等禽肉製品入境，初次違規就會直接開罰新台幣3萬元，若有第2次違規將提高至30萬元，第3次以上違規者最高可處以100萬元的重罰，民眾千萬別拿自己的荷包開玩笑。

▲出國買泰國雞皮餅乾當伴手禮險罰3萬。動植物防疫檢疫署提醒，含禽畜肉類製品禁入境，違者最高罰百萬，主動申報可免罰。圖／AI生成，窩客島整理

台灣海關禁止入境物品清單總整理

為了讓民眾在打包行李時更有依據，防檢署也詳細列出了幾大類絕對禁止攜帶入境的物品清單，建議民眾在出國前務必詳細閱讀。主要禁止類別包括： 1、禽畜肉類製品：包含豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等，不論生鮮、熟食、冷凍或加工製品皆不可攜帶。 2、植物與生鮮產品：包含盆栽、土壤、活體昆蟲、各式生鮮蔬果以及種子。 3、活體動物：除符合特定檢疫規範的寵物外，禁止攜帶。 4、其他動物產品：包含蛋類、鮮奶、未經加工處理的角、骨、毛、皮等。 5、寵物食品：凡含有禽畜肉類成分的犬貓食品皆在禁止之列。 6、動植物用藥品：未經核准之相關藥品。

不確定能不能帶？主動申報是唯一免罰解方

面對琳瑯滿目的異國伴手禮，若民眾在返國時對於行李中的物品是否合規仍存有疑慮，防檢署強烈建議採取「主動申報」的作法。旅客應在通過綠線免申報檯之前，主動前往動植物檢疫櫃檯（紅線）詢問並申報。防檢署強調，只要旅客願意配合相關檢疫處理程序，即使該物品最終被判定無法攜帶入境而必須丟棄，旅客也絕對不會因此面臨任何罰款。此外為了方便民眾查詢，建議出國前可先加入防檢署的官方LINE帳號，透過即時輸入關鍵字的方式查詢各項產品的攜帶規範，讓出國旅遊的回憶只留美好，不留遺憾與罰單。





入境違禁品查詢、機場檢疫規定 官方網站： https://www.taoyuan-airport.com/quarantine

動植物檢疫申報、非洲豬瘟防範資訊 官方社群： https://www.facebook.com/share/p/1C6bD18Xak/

特別備註： 出國前可加入防檢署官方LINE帳號查詢可攜帶物品。