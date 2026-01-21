星宇航空台中直飛熊本！每週3班出發玩九州超方便，5天4夜3萬5有找。

終於不用跑桃園！星宇航空宣布2026年3月31日開航台中直飛熊本，每週3班帶你直達火之國，不論是想朝聖阿蘇火山或是爽泡溫泉，中部朋友拎起行李就能出發。

中部的朋友出國真的越來越方便了！星宇航空宣布從2026年3月31日開始，正式開通台中直飛日本熊本的獨家航線，以後想去九州看超萌的熊本熊或是壯觀的阿蘇火山，再也不用舟車勞頓跑去桃園搭機，只要從清泉崗機場出發就能直達日本火之國，每週3班的規律飛行，讓不論是想去溫泉鄉放鬆的觀光客，或是頻繁往返中科與日本的商務人士，都能享受星宇精品級的舒適飛行與超高效率。



▲星宇航空台中直飛九州熊本一週三班。





台中出發直飛熊本航點新選擇

星宇航空這次瞄準中部旅遊商機，選用最先進的機型載著大家飛往九州心臟地帶，熊本因為地理位置極佳，一直都是旅人玩遍九州的交通轉運站，從台中直飛落地後，想要前往歷史悠久的熊本城感受大器的建築美學，或是搭車前往大自然感十足的阿蘇火山健行都非常快速，這條航線的開通大幅縮短了交通時間，讓中部鄉親能有更多體力留在日本當地盡情血拼吃拉麵。



▲台中人出國飛熊本就選星宇航空。





走訪九州必玩阿蘇溫泉湯布院

除了自由行很方便，星宇也聯手各大旅行社推出豐富的九州5天4夜團體行程，不僅會帶大家去如夢似幻的金鱗湖看晨霧，還能走訪深受女孩們喜愛的湯布院藝術小鎮，甚至連南九州的鹿兒島和高千穗峽都能一次滿足，對於懶得規劃路線的人來說，最低34500元起的團費相當親民，不用自己搬行李換火車，就能把福岡、太宰府天滿宮等知名大點全部收藏進回憶裡。



▲星宇航空台中直飛熊本，聯手各大旅行社推出豐富的九州5天4夜團體行程，最低34500元起。





星宇航空清泉崗機場航網再擴張

觀察星宇航空在台中的佈局可以發現，清泉崗機場的航點已經越來越豐富，除了原有的神戶、沖繩與澳門等熱門地點，近期更密集加入宮古島、東京以及這次的熊本航線，讓住在中部的玩家們選擇更多元，熊本航線將以每週三、五、日的方式營運，剛好適合安排一趟週休二日的延伸小旅行，隨著日本航線的拼圖一塊塊補齊，台中人的旅遊生活圈也因此變得更加精彩且具有國際感。



▲前往大自然感十足的阿蘇火山健行。

星宇航空 台中—熊本 航線資訊

首航日期：2026年3月31日

執飛機型：A321neo

航班頻次：每週3班（週三、週五、週日）

團體優惠：5天4夜團體行程，最低團費每人 TWD 34,500 元起





星宇航空 台中航點

神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島





星宇航空台中即將開航 航點

2月13日宮古島

3月30日東京

3月31日熊本





