追星必備神器！vivo X300 Pro 演唱會神機，2億長焦捕捉Rain神肌。

在小巨蛋體驗演唱會神機 vivo X300 Pro！Rain 演唱會的舞台魅力、高速舞步與完美肌肉，只要一台 vivo X300 Pro 就能全部掌握，搭配增距鏡更是零距離貼近舞台。
vivo X300 Pro 在手，Rain 舞台魅力帶著走！無數追星族強力推薦、被封為「演唱會神機」的 vivo X300 Pro，主打「兩億長焦超清晰，山頂也是 VIP」，不論坐在場內哪個區域，即使距離再遠也能一秒拉近舞台距離、Rain的完美冰塊肌近在眼前，歌迷不只能盡情享受頂級的演唱會體驗，回家還能細細回味 Rain 火辣的舞台表現。
vivo X300 Pro 神還原Rain演唱會精彩瞬間
亞洲舞王 Rain 睽違二十年重返台北，舉辦演唱會「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉–TAIPEI」，粉絲擠爆小巨蛋。隨著音樂響起，Rain 在運轉中的跑步機上奔跑拉開演唱會序幕，隨後解開上衣，大方展現結實胸肌與緊實腹肌，瞬間點燃全場熱情，讓粉絲尖叫連連、嗨到爆；編輯在現場使用 vivo X300 Pro 實測，手機搭載蔡司 2 億 APO 超級長焦鏡頭與 HPB 訂製感光元件，支援 20 倍超遠距抓拍，並可直接啟用 舞台模式 2.0，搭配 4K 攝/錄影合一與 4K 60fps 杜比視界錄影，即使面對複雜燈光與高速舞步，也能輕鬆駕馭，高亮舞台下依舊細膩，不過曝、不死白，清楚定格舞台上的每個精彩畫面。
vivo X300 Pro 雙鏡頭，同框偶像不求人
2.35x 長焦增距鏡助攻，vivo X300 Pro 拍演唱會如虎添翼
常看演唱會的人強烈推薦入手 2.35x 長焦增距鏡，只要搭配專用手機殼即可安裝，讓 vivo X300 Pro 拍攝如虎添翼。 2.35x 長焦增距鏡可將 200mm 焦距放大到 1600mm 甚至 5400mm，讓遠距拍攝細節與畫質更上一層樓。即使坐在遠處的看台區，也能高清呈現 Rain 的迷人表情、誘人身材線條。更重要的是，高倍率下依然支援防手震和穩定錄影，無論拍照或拍影片都能時刻保持清晰。
更多「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉–TAIPEI」照片
本篇報導所有照片皆由 vivo X300 Pro 拍攝，原始畫面未經後製。