追星必備神器！vivo X300 Pro 演唱會神機，2億長焦捕捉Rain神肌。

在小巨蛋體驗演唱會神機 vivo X300 Pro！Rain 演唱會的舞台魅力、高速舞步與完美肌肉，只要一台 vivo X300 Pro 就能全部掌握，搭配增距鏡更是零距離貼近舞台。

vivo X300 Pro 在手，Rain 舞台魅力帶著走！無數追星族強力推薦、被封為「演唱會神機」的 vivo X300 Pro，主打「兩億長焦超清晰，山頂也是 VIP」，不論坐在場內哪個區域，即使距離再遠也能一秒拉近舞台距離、Rain的完美冰塊肌近在眼前，歌迷不只能盡情享受頂級的演唱會體驗，回家還能細細回味 Rain 火辣的舞台表現。

▲搭配 2.35x 長焦增距鏡的 vivo X300 Pro，讓拍攝細節與畫質全面升級。（攝影：楊婷雅）



▲啟用vivo X300 Pro 的「舞台模式」，即使面對複雜燈光也能輕鬆駕馭。（攝影：楊婷雅）





vivo X300 Pro 神還原Rain演唱會精彩瞬間

亞洲舞王 Rain 睽違二十年重返台北，舉辦演唱會「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉–TAIPEI」，粉絲擠爆小巨蛋。隨著音樂響起，Rain 在運轉中的跑步機上奔跑拉開演唱會序幕，隨後解開上衣，大方展現結實胸肌與緊實腹肌，瞬間點燃全場熱情，讓粉絲尖叫連連、嗨到爆；編輯在現場使用 vivo X300 Pro 實測，手機搭載蔡司 2 億 APO 超級長焦鏡頭與 HPB 訂製感光元件，支援 20 倍超遠距抓拍，並可直接啟用 舞台模式 2.0，搭配 4K 攝/錄影合一與 4K 60fps 杜比視界錄影，即使面對複雜燈光與高速舞步，也能輕鬆駕馭，高亮舞台下依舊細膩，不過曝、不死白，清楚定格舞台上的每個精彩畫面。

▲vivo X300 Pro定格Rain每一個動感瞬間。（攝影：楊婷雅）





vivo X300 Pro 雙鏡頭，同框偶像不求人

值得一提的是，vivo X300 Pro 在錄影過程中也能同步拍照，精彩畫面不必取捨。即使演唱會當下專心錄影，事後仍可直接編輯影片，將畫面轉存為「照片」或「動態照片」，再透過強大的 AI 功能進行優化，讓珍貴瞬間以最理想的狀態被保留；此外，vivo X300 Pro 也支援雙鏡頭同步拍攝，可同時啟用前後鏡頭，將舞台上的表演與自己當下的反應一併記錄，不必在拍舞台或拍自己之間做選擇，一段影片就能完整呈現現場氛圍、舞台亮點，甚至還能與偶像合照。

▲vivo X300 Pro 影片後製可直接擷取成照片；攝影過程可開啟雙鏡頭，和Rain合照。（攝影：楊婷雅）

2.35x 長焦增距鏡助攻，vivo X300 Pro 拍演唱會如虎添翼

常看演唱會的人強烈推薦入手 2.35x 長焦增距鏡，只要搭配專用手機殼即可安裝，讓 vivo X300 Pro 拍攝如虎添翼。 2.35x 長焦增距鏡可將 200mm 焦距放大到 1600mm 甚至 5400mm，讓遠距拍攝細節與畫質更上一層樓。即使坐在遠處的看台區，也能高清呈現 Rain 的迷人表情、誘人身材線條。更重要的是，高倍率下依然支援防手震和穩定錄影，無論拍照或拍影片都能時刻保持清晰。



▲搭配2.35x 長焦增距鏡，讓 vivo X300 Pro遠距拍攝細節與畫質更上一層樓。（攝影：楊婷雅）



▲搭配2.35x 長焦增距鏡，再遠也能拍得超清晰。（攝影：楊婷雅）





更多「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉–TAIPEI」照片

▲無論燈光如何變換，vivo X300 Pro都能輕鬆駕馭。（攝影：楊婷雅）





▲vivo X300 Pro，即使坐在最遠位置，也能讓Rain近在眼前。（攝影：楊婷雅）

▲Rain拉歌迷上台互動，為演唱會經典片段之一。（攝影：楊婷雅）

▲vivo X300 Pro 抓拍功能，將Rain每個動感瞬間化為永恆。(攝影：楊婷雅）

▲vivo X300 Pro 用 2 億畫質展現舞台魅力，讓你坐哪裡都是 VIP。（攝影：楊婷雅）









本篇報導所有照片皆由 vivo X300 Pro 拍攝，原始畫面未經後製。



