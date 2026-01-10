> 美食 > 大巨蛋看台超清楚！vivo X300 pro搭長焦增距鏡，蔡依林演唱會望遠鏡超清晰。

大巨蛋看台超清楚！vivo X300 pro搭長焦增距鏡，蔡依林演唱會望遠鏡超清晰。

tiger Walker 玩樂季vivovivo X300 Pro長焦增距鏡蔡依林
2026-01-10 13:00文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

編輯 張人尹

用vivo X300 Pro實際在蔡依林大巨蛋演唱會看台拍攝，從長焦變焦、錄影追焦、2.35x長焦增距鏡到AI後製與一碰傳分享，演唱會神機、演場會望遠鏡就靠他。
看蔡依林演場會有魔力，粉絲遲遲走不出大巨蛋！粉絲們在演唱會上不一定要擠搖滾區，在看台有時反而更能享受到整體舞台魅力，再搭配能拍攝望遠的手機，拍遠、拍進、甚至拍偶像美照都能一次達成。這次窩客島編輯帶著最新vivo X300 pro朝聖蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會，坐在大巨蛋看台也能拍成超近搖滾區。
▲窩客島編輯帶著最新vivo X300 pro朝聖蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會，坐在大巨蛋看台也能拍成超近搖滾區。（攝影：張人尹）
▲窩客島編輯帶著最新vivo X300 pro朝聖蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會，坐在大巨蛋看台也能拍成超近搖滾區。（攝影：張人尹）
▲坐在大巨蛋看台也能完整收進舞台燈光與雷射效果，演唱會氣氛一樣到位。（攝影：張人尹）
▲坐在大巨蛋看台也能完整收進舞台燈光與雷射效果，演唱會氣氛一樣到位。（攝影：張人尹）

vivo X300 pro拍照功能亮點必看

全新vivo X300極限旗艦系列vivo X300 pro，不只搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭、HPB訂製感光元件，5000萬APO超級長焦鏡頭、蔡司5000萬超清前鏡頭，全焦段從24mm到135mm的高清畫質，最高可達100倍變焦。坐在看台拍攝蔡依林演場會的精彩雷射視覺，用超廣角鏡頭就超適合。
▲蔡司長焦鏡頭搭配高畫素感光元件，遠距離拍攝舞台主視覺依然清楚。（攝影：張人尹）
▲蔡司長焦鏡頭搭配高畫素感光元件，遠距離拍攝舞台主視覺依然清楚。（攝影：張人尹）

針對拍攝影片的部分，vivo X300 pro搭配毫秒級運動追焦與快門響應，追焦穩定性提升200%，支援4K 60fps電影人像錄影與4K 120fps防手震錄影，讓成片速度更快、畫質更清晰，還加上「攝錄同步」邊錄影同時也能拍照捕捉精彩瞬間。
▲錄影同時截取照片，能同步保留影片與精彩定格畫面。（攝影：張人尹）
▲錄影同時截取照片，能同步保留影片與精彩定格畫面。（攝影：張人尹）


vivo X300拍攝神器 2.35x長焦增距鏡

讓vivo X300 pro拍攝更加分的配件「2.35x長焦增距鏡」是看演場會的粉絲們推薦必買，只要搭配專屬的手機殼就能安裝使用。增距鏡焦段200mm至5400mm，坐在看台上連蔡依林和舞者的小動作手部細節都能看得清楚。此外，即使放大倍率超大，在拍攝時依舊可以穩定防手震，在拍攝影片上不會出現巨大晃動，可以穩定的移動畫面視角。
▲加裝2.35x長焦增距鏡後，看台位置也能清楚拍到歌手與舞者細節。（攝影：張人尹）
▲加裝2.35x長焦增距鏡後，看台位置也能清楚拍到歌手與舞者細節。（攝影：張人尹）
▲高倍率變焦搭配防手震技術，遠距離拍攝畫面依然穩定。（攝影：張人尹）
▲高倍率變焦搭配防手震技術，遠距離拍攝畫面依然穩定。（攝影：張人尹）

超神配件「2.35x長焦增距鏡」適合從頭到尾都拍攝人像近景使用。如果想要同時拍攝到舞台視覺與人像，建議在開場快歌、以及結尾噴彩帶、紙花時使用原鏡頭廣角拍攝，在慢歌、以及偶像走進觀眾席時，裝上增距鏡拍攝清晰站姐照。此外，因為加上增距鏡造成重心向前，建議手持時一手固定鏡頭與手機連接處，另一手可以在螢幕畫面操作錄影與拍攝，在使用上會更穩定。
▲搭配2.35x長焦增距鏡，焦段400mm從看台拍攝主舞台上蔡依林從書本中走出。（攝影：張人尹）
▲搭配2.35x長焦增距鏡，焦段400mm從看台拍攝主舞台上蔡依林從書本中走出。（攝影：張人尹）
▲搭配vivo 2.35x長焦增距鏡，從看台拍攝蔡依林走至延伸舞台唱慢歌，畫面與光線清晰。（攝影：張人尹）
▲搭配vivo 2.35x長焦增距鏡，從看台拍攝蔡依林走至延伸舞台唱慢歌，畫面與光線清晰。（攝影：張人尹）

拍照影片後期處理更方便

不論有沒有加裝增距鏡，在錄影的同時都可以拍攝照片，不錯過任何精彩的瞬間。但如果太專注錄影當下，事後想要發美照打卡，也可以在相簿中編輯影像，擷取影片爲「照片」或是「動態照片」無論是影片、照片通通都能收藏。此外，這次vivo X300 pro同時再AI技術應用，更能把照片、影片再升級，除了全新AI風景大師，在演場會拍攝完照片後，還能使用AI修圖、AI調色，以及AI超高解析畫質，讓照片更清晰、更生動。
▲錄影後可直接從影片擷取照片或動態照片，整理素材更方便。（攝影：張人尹）
▲錄影後可直接從影片擷取照片或動態照片，整理素材更方便。（攝影：張人尹）

同時，由於vivo X300 Pro搭載2億畫素蔡司主鏡頭，粉絲們也可以達到「先拍照再構圖」，也就是在現場先拍攝一張畫面較廣的照片，回去以後再以裁切的方式取得喜歡的構圖畫面。適合時間有限、完美畫面一閃即逝的情況，後期修圖也能得到完美照片。
▲透過AI修圖與解析度強化，演唱會照片後製彈性更高。（攝影：張人尹）
▲透過AI修圖與解析度強化，演唱會照片後製彈性更高。（攝影：張人尹）

vivo X300 Pro傳輸方便

為了讓人更方便把美照、影片分享與使用，vivo也提供了快速方便且直覺的傳輸方式，全新「一碰傳」功能，只要下載EasyShare APP，就能在Android與iOS完成影像、影片或檔案等完成分享。此外，也可以使用vivo辦公套件Windows與Mac雙系統間的鏡像投影與檔案傳輸，讓你的照片不論是傳給朋友、或是傳到電腦備份都方便。
▲拍完的照片與影片可透過一碰傳快速分享給同行朋友。（攝影：張人尹）
▲拍完的照片與影片可透過一碰傳快速分享給同行朋友。（攝影：張人尹）


此篇報導皆使用vivo X300 Pro手機拍攝。


更多vivo手機勸敗必看

推薦閱讀：看完五月天走不出來！vivo X300 Pro演唱會神機實測，2億超長焦把感動帶回家。

推薦閱讀：vivo再創高峰！vivo Vision探索版亮相，演唱會神器vivo X200 Ultra必買。

推薦閱讀：深入vivo總部！vivo手機耐用測試、智慧餐廳與員工宿舍一次看。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
2026跨年懶人包！全台演唱會卡司與煙火地點總整理，張惠妹台東開唱、台北101玩具總動員光雕秀必看。
2026跨年懶人包！全台演唱會卡司與煙火地點總整理，張惠妹台東開唱、台北101玩具總動員光雕秀必看。
編輯 李維唐
大巨蛋演唱會完衝！台北大巨蛋美食7間宵夜開吃，黃仁勳麻辣鍋、24小時早餐店。
大巨蛋演唱會完衝！台北大巨蛋美食7間宵夜開吃，黃仁勳麻辣鍋、24小時早餐店。
編輯 鄭亦庭
竹北最美夜景地圖全攻略！2025東興圳光藝節點燈時間、交通方式懶人包一次看。
竹北最美夜景地圖全攻略！2025東興圳光藝節點燈時間、交通方式懶人包一次看。
編輯 李維唐
走路 15 分鐘就到！新北貢寮落羽松交通懶人包，雙溪追火車最佳拍攝點公開。
走路 15 分鐘就到！新北貢寮落羽松交通懶人包，雙溪追火車最佳拍攝點公開。
編輯 李維唐
日本福岡超人氣蛋包飯專門店 いくら蛋所首度登台！10／23 正式插旗永康街商圈，整體空間明亮寬敞，以 QR Code 掃描候位，不用在門口排隊曬太陽!!漢堡排堅持現點現作
日本福岡超人氣蛋包飯專門店 いくら蛋所首度登台！10／23 正式插旗永康街商圈，整體空間明亮寬敞，以 QR Code 掃描候位，不用在門口排隊曬太陽!!漢堡排堅持現點現作
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊