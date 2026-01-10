大巨蛋看台超清楚！vivo X300 pro搭長焦增距鏡，蔡依林演唱會望遠鏡超清晰。

用vivo X300 Pro實際在蔡依林大巨蛋演唱會看台拍攝，從長焦變焦、錄影追焦、2.35x長焦增距鏡到AI後製與一碰傳分享，演唱會神機、演場會望遠鏡就靠他。

▲窩客島編輯帶著最新vivo X300 pro朝聖蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會，坐在大巨蛋看台也能拍成超近搖滾區。（攝影：張人尹）



▲坐在大巨蛋看台也能完整收進舞台燈光與雷射效果，演唱會氣氛一樣到位。（攝影：張人尹）





看蔡依林演場會有魔力，粉絲遲遲走不出大巨蛋！粉絲們在演唱會上不一定要擠搖滾區，在看台有時反而更能享受到整體舞台魅力，再搭配能拍攝望遠的手機，拍遠、拍進、甚至拍偶像美照都能一次達成。這次窩客島編輯帶著最新vivo X300 pro朝聖蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會，坐在大巨蛋看台也能拍成超近搖滾區。

vivo X300 pro拍照功能亮點必看

▲蔡司長焦鏡頭搭配高畫素感光元件，遠距離拍攝舞台主視覺依然清楚。（攝影：張人尹）

▲錄影同時截取照片，能同步保留影片與精彩定格畫面。（攝影：張人尹）

全新vivo X300極限旗艦系列vivo X300 pro，不只搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭、HPB訂製感光元件，5000萬APO超級長焦鏡頭、蔡司5000萬超清前鏡頭，全焦段從24mm到135mm的高清畫質，最高可達100倍變焦。坐在看台拍攝蔡依林演場會的精彩雷射視覺，用超廣角鏡頭就超適合。針對拍攝影片的部分，vivo X300 pro搭配毫秒級運動追焦與快門響應，追焦穩定性提升200%，支援4K 60fps電影人像錄影與4K 120fps防手震錄影，讓成片速度更快、畫質更清晰，還加上「攝錄同步」邊錄影同時也能拍照捕捉精彩瞬間。





vivo X300拍攝神器 2.35x長焦增距鏡

▲加裝2.35x長焦增距鏡後，看台位置也能清楚拍到歌手與舞者細節。（攝影：張人尹）



▲高倍率變焦搭配防手震技術，遠距離拍攝畫面依然穩定。（攝影：張人尹）





▲搭配2.35x長焦增距鏡，焦段400mm從看台拍攝主舞台上蔡依林從書本中走出。（攝影：張人尹）



▲搭配vivo 2.35x長焦增距鏡，從看台拍攝蔡依林走至延伸舞台唱慢歌，畫面與光線清晰。（攝影：張人尹）





拍照影片後期處理更方便

▲錄影後可直接從影片擷取照片或動態照片，整理素材更方便。（攝影：張人尹）

▲透過AI修圖與解析度強化，演唱會照片後製彈性更高。（攝影：張人尹）

vivo X300 Pro傳輸方便

▲拍完的照片與影片可透過一碰傳快速分享給同行朋友。（攝影：張人尹）

更多vivo手機勸敗必看

讓vivo X300 pro拍攝更加分的配件「2.35x長焦增距鏡」是看演場會的粉絲們推薦必買，只要搭配專屬的手機殼就能安裝使用。增距鏡焦段200mm至5400mm，坐在看台上連蔡依林和舞者的小動作手部細節都能看得清楚。此外，即使放大倍率超大，在拍攝時依舊可以穩定防手震，在拍攝影片上不會出現巨大晃動，可以穩定的移動畫面視角。超神配件「2.35x長焦增距鏡」適合從頭到尾都拍攝人像近景使用。如果想要同時拍攝到舞台視覺與人像，建議在開場快歌、以及結尾噴彩帶、紙花時使用原鏡頭廣角拍攝，在慢歌、以及偶像走進觀眾席時，裝上增距鏡拍攝清晰站姐照。此外，因為加上增距鏡造成重心向前，建議手持時一手固定鏡頭與手機連接處，另一手可以在螢幕畫面操作錄影與拍攝，在使用上會更穩定。不論有沒有加裝增距鏡，在錄影的同時都可以拍攝照片，不錯過任何精彩的瞬間。但如果太專注錄影當下，事後想要發美照打卡，也可以在相簿中編輯影像，擷取影片爲「照片」或是「動態照片」無論是影片、照片通通都能收藏。此外，這次vivo X300 pro同時再AI技術應用，更能把照片、影片再升級，除了全新AI風景大師，在演場會拍攝完照片後，還能使用AI修圖、AI調色，以及AI超高解析畫質，讓照片更清晰、更生動。同時，由於vivo X300 Pro搭載2億畫素蔡司主鏡頭，粉絲們也可以達到「先拍照再構圖」，也就是在現場先拍攝一張畫面較廣的照片，回去以後再以裁切的方式取得喜歡的構圖畫面。適合時間有限、完美畫面一閃即逝的情況，後期修圖也能得到完美照片。為了讓人更方便把美照、影片分享與使用，vivo也提供了快速方便且直覺的傳輸方式，全新「一碰傳」功能，只要下載EasyShare APP，就能在Android與iOS完成影像、影片或檔案等完成分享。此外，也可以使用vivo辦公套件Windows與Mac雙系統間的鏡像投影與檔案傳輸，讓你的照片不論是傳給朋友、或是傳到電腦備份都方便。

推薦閱讀：看完五月天走不出來！vivo X300 Pro演唱會神機實測，2億超長焦把感動帶回家。

推薦閱讀：vivo再創高峰！vivo Vision探索版亮相，演唱會神器vivo X200 Ultra必買。

推薦閱讀：深入vivo總部！vivo手機耐用測試、智慧餐廳與員工宿舍一次看。