看完五月天走不出來！vivo X300 Pro演唱會神機實測，2億超長焦把感動帶回家。

演唱會神機vivo X300 Pro 實測！五月天演唱會嗨歌、垃圾話時間、點歌環節，只要一台vivo X300 Pro 就能完美紀錄帶回家收藏。

超近距離看五月天阿信飆高音，最強演唱會神機vivo X300 Pro一定要有！常聽人說一生中一定要看一場五月天的演唱會，但不管你是坐在最遙遠的看台區遠望著五月天，還是坐在搖滾區裡努力避開前方人頭、鑽縫隙看五月天，總是覺得少的一點什麼的話，那就是你少了一台最強演唱會神機「vivo X300 Pro」。和蔡司合作推出的全新X300系列，主打「２億長焦超清晰，山頂也是VIP」口號，讓大家無論在哪一區也能享受超近距離看演唱會的體驗。



▲被譽為最新的演唱會神機vivo X300 Pro，主打「２億長焦超清晰，山頂也是VIP」口號。(攝影：鄭雅之)

▲只要一支vivo X300 Pro在手，也能拍出媲美官方美照。(攝影：鄭雅之)





vivo X300 Pro 把舞台細節都留下！5525+1五月天演唱會現場實拍

成軍25週年的五月天從2023年底開啟「5525回到那一天 25 週年巡迴演唱會」，至今5525+1升級版於近日在台中熱鬧開唱，在2026年元旦場持續帶給五迷滿滿的熱情，編輯在第一現場透過vivo X300 Pro捕捉各種精彩畫面，手機本身搭載突破性蔡司2億APO超級長焦鏡頭與HPB訂製感光元件，再搭配內建的「舞台模式2.0」，就算是在燈光複雜的演唱會環境，也可以隨手拍到媲美官方的美照。



▲vivo X300 Pro內建的「舞台模式2.0」，就算是在燈光複雜的演唱會環境也不怕。(攝影：鄭雅之)

舞台燈怎麼閃都不怕！演唱會現場拍攝細節一次留下

特別建議大家提前先開啟「4K 120 fps HDR 杜比視界」設定，就算舞台燈光突然全開、顏色快速切換，光線也不會亂跑變色，連燈光細節和現場氛圍都被完整保留下來。在2026年第一場5525+1回到那一天演唱會，五月天二代小玫瑰「劉芯妤」在中場驚喜現身開唱，並和乾爹阿信、爸爸冠佑互動的溫馨又搞笑畫面輕鬆紀錄。



▲五月天二代小玫瑰「劉芯妤」在中場驚喜現身開唱，並和乾爹阿信、爸爸冠佑互動的溫馨又搞笑畫面輕鬆紀錄。(攝影：鄭雅之)





演唱會拍照不翻車！20 倍放大也能抓到關鍵瞬間

而演唱會現場拿起手機記錄美好時刻，最怕的就是回去才發現照片模糊，留下滿滿遺憾，這些vivo X300 Pro都貼心想到，相機拍照時自動偵測環境、跳出開啟「20 倍超遠距抓拍」模式建議，擁有AIGC動態去模糊功能，無論是怪獸、石頭互尬彈吉他，還是瑪莎飄逸著長髮彈貝斯、冠佑快速打鼓、主唱大大阿信轉圈圈的畫面，讓大家在嗨唱之餘也能快速拍到最精彩的瞬間，滿足粉絲收藏的心。以為身在搖滾區就不需要用到，那就大錯特錯，當五月天走到延伸舞台就需要vivo X300 Pro，即便是放大到10倍、20倍依然清晰。



▲vivo X300 Pro「20 倍超遠距抓拍」擁有AIGC動態去模糊功能，將五月天瑪莎飄逸的長髮完美拍下。(攝影：鄭雅之)

▲vivo X300 Pro抓拍功能即便是超嗨的離開地球表面，甩動的螢光棒也毫不模糊。(攝影：鄭雅之)





垃圾話、點歌環節都要存！五迷回家會一看再看

除了可以拉近距離、捕捉到照片之外，vivo X300 Pro的4K 120 fps攝影對於粉絲而言也很有感，就算是在看台區、搖滾區都能放大焦距後看到最清晰的五月天。尤其是五月天垃圾話時間、點歌環節都非常值得記錄下來，回家慢慢回味。幸運的話還可以拍到團員們「互相傷害」的有趣畫面，阿信和石頭吹著怪獸露出來肩膀、幫瑪莎掀開窗簾的搞笑時刻。2026年元旦場第一位點歌的歌迷弟弟Dream和五月天的有趣又帶有點溫馨的互動，也透過vivo X300 Pro紀錄下美好時刻。



▲下次看演唱會就帶vivo X300 Pro一起把感動帶回家。(攝影：鄭雅之)

▲最新搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭與HPB訂製感光元件。(攝影：鄭雅之)

此篇報導皆使用vivo X300 Pro手機拍攝，原圖輸出未修圖。

更多vivo X300 Pro實拍五月天演唱會照片

▲vivo X300 Pro拍照開啟「抓拍」功能，即便是怪獸飆彈電吉他也能拍下瞬間。(攝影：鄭雅之)

▲vivo X300 Pro就算是遠在舞台最裡面的鼓手冠佑可能清晰拍到。(攝影：鄭雅之)

▲vivo X300 Pro強大的拍攝、錄影功能大大滿足粉絲的心。(攝影：鄭雅之)

▲vivo X300 Pro演唱會神機實測，每個精彩畫面都能瞬間補捉。(攝影：鄭雅之)

▲5525+1回到那一天 25 週年巡迴演唱會台中場即將結束。(攝影：鄭雅之)

▲使用vivo X300 Pro無論在哪一區都可以拍到超大特寫五月天阿信。(攝影：鄭雅之)



