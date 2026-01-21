> 生活 > iPhone17、16更新後LINE訊息跑不動！內行曝5步驟重置網路救回，網友實測有效。

iPhone17、16更新後LINE訊息跑不動！內行曝5步驟重置網路救回，網友實測有效。

tiger Walker 玩樂季iPhone 16 LINE 延遲 解決iOS 26.1 更新 災情 PTTLINE 訊息 轉圈圈
2026-01-21 07:00文字：編輯 李維唐 圖片提供:AI生成
編輯 李維唐

編輯 李維唐

iPhone更新後LINE總是卡住跑不動？別急著刪掉APP，網友實測只要簡單五步驟重置網路設定，就能瞬間找回順暢手感。

在智慧型手機主宰生活的現代，通訊軟體不僅是聯繫親友的工具，更是工作交辦的重要管道，對於許多台灣人來說，LINE若發生故障簡直如同與世隔絕。近期有不少果粉在更新手機系統後，發現日常最依賴的LINE竟然開始「鬧脾氣」，明明聽到了清脆的訊息通知聲，點進去卻只見一片空白，需要尷尬地等待數秒鐘才能讀取內容。這波災情在網路上引發熱烈討論，更有神人網友找出了不用刪除APP就能解決的關鍵設定，讓手機重獲新生。

▲iPhone 16更新後LINE卡頓？網友實測這招重置設定秒解延遲 / 圖：AI生成提供 窩客島整理
▲iPhone 16更新後LINE卡頓？網友實測這招重置設定秒解延遲 / 圖：AI生成提供 窩客島整理

iOS 26.1更新釀禍 訊息通知正常但內容卻一片空白

根據PTT論壇網友的回報，這波災情似乎集中在將手機系統更新至iOS 26.1之後。一名持有iPhone 16的網友無助地發文表示，自從升級系統後，LINE的使用體驗就直線下降，雖然通知功能一切正常，能即時推播新訊息的提醒，但每當興沖沖地點開聊天室想回覆時，畫面卻總是卡住，訊息內容遲遲無法顯示。這種「看得到吃不到」的延遲感讓他相當崩潰，甚至影響到了日常的人際溝通與工作效率，發文一出立刻引爆大批苦主共鳴。

災情跨越機型 iPhone 15至17用戶皆受影響

這篇求助貼文彷彿打開了潘朵拉的盒子，留言區湧入大量同病相憐的用戶。許多人原本以為是自家網路訊號不佳，或是電信公司的問題，甚至有人懷疑是手機硬體故障。有網友無奈表示這幾天發送圖片經常失敗，也有人直言這種延遲狀況已經持續好一陣子。值得注意的是，這並非單一機型的個案，從留言中可以發現，受災戶涵蓋甚廣，除了原PO使用的iPhone 16之外，手持iPhone 15以及最新的iPhone 17用戶也紛紛回報遇到相同狀況。無論是連接中華電信、台灣大哥大還是遠傳電信，甚至是切換Wi-Fi與行動數據，這種「訊息讀取轉圈圈」的卡頓感依然如影隨形。

內行網友神救援 簡單五步驟重置網路設定

面對哀鴻遍野的留言區，原PO在經過多方嘗試後，終於找到了一帖救命良藥並大方分享給所有網友。解決方法其實不需要刪除APP或是重置整支手機，只需要針對「網路設定」進行重置即可。具體的操作路徑相當簡單，使用者只需依序點選手機的「設定」，接著進入「一般」，滑到最下方選擇「移轉或重置iPhone」，點選「重置」後，再精準按下「重置網路設定」。原PO表示，經過實測，這個動作能有效清除系統中可能導致衝突的網路暫存，讓LINE的訊息讀取速度恢復到過往的流暢水準。

實測有感回歸順暢 唯一副作用需留意Wi-Fi密碼

這項解決方案曝光後，許多網友抱著死馬當活馬醫的心態進行實測，結果令人驚艷。不少人在操作後紛紛回報「復活了」、「終於不用再看空白畫面發呆」、「困擾好幾週的問題瞬間解決」。從最新的iPhone 17 Pro到舊款機型，在重置網路設定後都明顯感受到延遲消失。不過原PO也貼心提醒，執行「重置網路設定」雖然不會刪除手機內的照片或資料，但會清除手機內所有紀錄過的Wi-Fi密碼。因此在執行這項操作後，手機會自動重新啟動，屆時用戶需要重新輸入家中或公司的Wi-Fi密碼。若您近期也飽受LINE卡頓之苦，不妨試試這個簡單的小撇步，找回秒讀秒回的暢快感。

iPhone 更新後 LINE 卡頓懶人包

災情狀況： 更新至 iOS 26.1 後，LINE 通知正常，但點進聊天室內容一片空白或延遲數秒才顯示。
影響範圍： iPhone 15、16、17 等機型用戶皆有回報。
解決方案： 免刪 APP，僅需執行「重置網路設定」即可恢復正常。
操作步驟：

  1. 進入「設定」
  2. 點選「一般」
  3. 滑到底選擇「移轉或重置 iPhone」
  4. 點選「重置」
  5. 按下「重置網路設定」

注意事項： 執行後會清除手機內所有 Wi-Fi 密碼紀錄，且手機會自動重新開機。

▲iPhone 17更新後LINE卡頓？網友實測這招重置設定秒解延遲 / 圖：AI生成提供 窩客島整理
▲iPhone 17更新後LINE卡頓？網友實測這招重置設定秒解延遲 / 圖：AI生成提供 窩客島整理

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
一週只開四天！信義區新開幕Gelato推薦，一秒進入氛圍感冰店！一走進來就被氛圍感收服，空間設計超舒服，還可以不限口味試吃，先找到命定口味再裝杯，真的太讚
一週只開四天！信義區新開幕Gelato推薦，一秒進入氛圍感冰店！一走進來就被氛圍感收服，空間設計超舒服，還可以不限口味試吃，先找到命定口味再裝杯，真的太讚
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
中秋送禮想要兼具質感與美味？來中山站誠品就能找到人氣瑪德蓮專門品牌 open it. 的快閃櫃！不僅能即買即帶回家，還推出了多款限定禮盒，讓送禮與自用都很適合。打開禮盒，就像打開一輪滿月。
中秋送禮想要兼具質感與美味？來中山站誠品就能找到人氣瑪德蓮專門品牌 open it. 的快閃櫃！不僅能即買即帶回家，還推出了多款限定禮盒，讓送禮與自用都很適合。打開禮盒，就像打開一輪滿月。
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
不用搶票了！陳耀訓紅土蛋黃酥快閃板橋大遠百，春節限定禮盒8入900元開賣攻略。
不用搶票了！陳耀訓紅土蛋黃酥快閃板橋大遠百，春節限定禮盒8入900元開賣攻略。
編輯 李維唐
嘿！週末不知道去哪吃嗎？來跟大家推薦一家我超喜歡的桃園美食！就在藝文廣場對面的 麓島居酒屋！?? 完整菜單和詳細食記：https://snyelena.com/56855
嘿！週末不知道去哪吃嗎？來跟大家推薦一家我超喜歡的桃園美食！就在藝文廣場對面的 麓島居酒屋！?? 完整菜單和詳細食記：https://snyelena.com/56855
哪哪麻
台北走春最強攻略！松菸「2026大過馬年」五大亮點一次看，咒術迴戰特展、小貓島集章療癒登場。
台北走春最強攻略！松菸「2026大過馬年」五大亮點一次看，咒術迴戰特展、小貓島集章療癒登場。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊