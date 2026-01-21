iPhone17、16更新後LINE訊息跑不動！內行曝5步驟重置網路救回，網友實測有效。

iPhone更新後LINE總是卡住跑不動？別急著刪掉APP，網友實測只要簡單五步驟重置網路設定，就能瞬間找回順暢手感。

在智慧型手機主宰生活的現代，通訊軟體不僅是聯繫親友的工具，更是工作交辦的重要管道，對於許多台灣人來說，LINE若發生故障簡直如同與世隔絕。近期有不少果粉在更新手機系統後，發現日常最依賴的LINE竟然開始「鬧脾氣」，明明聽到了清脆的訊息通知聲，點進去卻只見一片空白，需要尷尬地等待數秒鐘才能讀取內容。這波災情在網路上引發熱烈討論，更有神人網友找出了不用刪除APP就能解決的關鍵設定，讓手機重獲新生。

▲iPhone 16更新後LINE卡頓？網友實測這招重置設定秒解延遲 / 圖：AI生成提供 窩客島整理



iOS 26.1更新釀禍 訊息通知正常但內容卻一片空白

根據PTT論壇網友的回報，這波災情似乎集中在將手機系統更新至iOS 26.1之後。一名持有iPhone 16的網友無助地發文表示，自從升級系統後，LINE的使用體驗就直線下降，雖然通知功能一切正常，能即時推播新訊息的提醒，但每當興沖沖地點開聊天室想回覆時，畫面卻總是卡住，訊息內容遲遲無法顯示。這種「看得到吃不到」的延遲感讓他相當崩潰，甚至影響到了日常的人際溝通與工作效率，發文一出立刻引爆大批苦主共鳴。

災情跨越機型 iPhone 15至17用戶皆受影響

這篇求助貼文彷彿打開了潘朵拉的盒子，留言區湧入大量同病相憐的用戶。許多人原本以為是自家網路訊號不佳，或是電信公司的問題，甚至有人懷疑是手機硬體故障。有網友無奈表示這幾天發送圖片經常失敗，也有人直言這種延遲狀況已經持續好一陣子。值得注意的是，這並非單一機型的個案，從留言中可以發現，受災戶涵蓋甚廣，除了原PO使用的iPhone 16之外，手持iPhone 15以及最新的iPhone 17用戶也紛紛回報遇到相同狀況。無論是連接中華電信、台灣大哥大還是遠傳電信，甚至是切換Wi-Fi與行動數據，這種「訊息讀取轉圈圈」的卡頓感依然如影隨形。

內行網友神救援 簡單五步驟重置網路設定

面對哀鴻遍野的留言區，原PO在經過多方嘗試後，終於找到了一帖救命良藥並大方分享給所有網友。解決方法其實不需要刪除APP或是重置整支手機，只需要針對「網路設定」進行重置即可。具體的操作路徑相當簡單，使用者只需依序點選手機的「設定」，接著進入「一般」，滑到最下方選擇「移轉或重置iPhone」，點選「重置」後，再精準按下「重置網路設定」。原PO表示，經過實測，這個動作能有效清除系統中可能導致衝突的網路暫存，讓LINE的訊息讀取速度恢復到過往的流暢水準。

實測有感回歸順暢 唯一副作用需留意Wi-Fi密碼

這項解決方案曝光後，許多網友抱著死馬當活馬醫的心態進行實測，結果令人驚艷。不少人在操作後紛紛回報「復活了」、「終於不用再看空白畫面發呆」、「困擾好幾週的問題瞬間解決」。從最新的iPhone 17 Pro到舊款機型，在重置網路設定後都明顯感受到延遲消失。不過原PO也貼心提醒，執行「重置網路設定」雖然不會刪除手機內的照片或資料，但會清除手機內所有紀錄過的Wi-Fi密碼。因此在執行這項操作後，手機會自動重新啟動，屆時用戶需要重新輸入家中或公司的Wi-Fi密碼。若您近期也飽受LINE卡頓之苦，不妨試試這個簡單的小撇步，找回秒讀秒回的暢快感。

iPhone 更新後 LINE 卡頓懶人包

災情狀況： 更新至 iOS 26.1 後，LINE 通知正常，但點進聊天室內容一片空白或延遲數秒才顯示。

影響範圍： iPhone 15、16、17 等機型用戶皆有回報。

解決方案： 免刪 APP，僅需執行「重置網路設定」即可恢復正常。

操作步驟：

進入「設定」 點選「一般」 滑到底選擇「移轉或重置 iPhone」 點選「重置」 按下「重置網路設定」

注意事項： 執行後會清除手機內所有 Wi-Fi 密碼紀錄，且手機會自動重新開機。