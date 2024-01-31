今天來開箱好市多新品「大成椒鹽薄皮炸雞」，嚴選國產優質雞腿肉，特製粉漿及裹粉技術，使炸雞香酥不油膩，厚實不過鹹油膩~一口咬下爆汁超美味！冷凍保存、氣炸鍋就可以覆熱完成！根本懶人福音！！！在家就能輕鬆吃到宛如炸雞店現炸的美味炸雞～

超大包裝，內有5支雞腿、5塊腿排，包裝背後還有各種建議料理方式

調理方式建議

烤箱：

①產品不解凍，烤箱先預熱至200℃，

2~3支棒腿放入烤箱加熱23~28分鐘， 2~3支腿排加熱30-35分鐘，即可食用。

②產品冷藏解凍18~24小時，烤箱先預熱至200℃，

2~3支棒腿放入烤箱加熱16~21分鐘，2~3支腿排加熱25~30分鐘，即可食用。

氣炸鍋：

產品不解凍，氣炸鍋先預熱至180℃，

2~3支棒腿放入氣炸鍋加熱22~27分鐘， 2~3支腿排加熱24~29分鐘，即可食用。

油炸鍋：

產品不解凍，油炸鍋先預熱至180℃，

2~3支棒腿放入油炸鍋加熱15~20分鐘， 2~3支腿排加熱17~22分鐘，即可食用。

冷凍保存不需退冰，直接放氣炸鍋加熱！香噴噴炸雞不用30分鐘就能出爐！

看這金黃色澤，令人食指大動！！！

外皮雖薄但超酥脆！！！皮是真的薄~

裡頭肉超嫩~而且超多汁！而且原本就是熟的，單純覆熱而已，所以不用怕會有烤不熟的情況發生！

雞腿和腿排扒開都是不斷在流雞汁！肉量超厚實！！！

調味也不會太重鹹，也沒有雞腥味！整體表現真的令人驚艷！

整體來說~沒想過冷凍炸雞會這麼美味！就像市售現炸的一樣！若有到好市多逛逛不妨可以帶一包回家試試喔！與好友聚餐派對端出這道料理絕對完勝！

【 大成食品 】

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