勺勺要來推薦位於桃園中壢青埔新開幕餐廳Angle371西餐廳隱身在青埔商旅內

鄰近桃園高鐵、機場捷運a19站、桃園棒球場、環球購物中心

Angle371目前推出開幕慶優惠，即日起至1/25搭配住宿可以享全單4折優惠!!!

非住宿客人也有6折優惠，每日限量100位

過年期間2/9~2/11至Angle 371西餐廳消費，也有住宿可以享全單4折、非住客6折

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Angle371隱身在桃園中壢青埔商旅內，周遭有華泰名品城、新光影城、XPARK、環球購物中心、IKEA

不僅來桃園旅遊或者出國前住宿都可以來青埔商旅住宿品嚐Angle371

一踏入青埔商旅Angle371有大大的落地窗，搭配著優美的造景好浪漫壓!!!!

也是桃園中壢約會餐廳推薦唷！氣氛滿分

Angle371｜菜單

新年好運龍吼利- 戳戳樂最大獎優惠期間2/9~2/11來Angle 371西餐廳消費

價格優惠: 拍照打卡FB/IG、Google評論即可參加抽獎

最最大獎項為免費入住豪華房型，另有當日餐點價格優惠獎項，下殺至整單最低只要20元

Angle371｜餐點介紹

這次來到Angle371用餐選擇的餐點有洋蔥湯/卡布奇諾蘑菇濃湯／開胃菜拼盤／香橙蜜芥大蝦＆黑松露干貝

比斯科龍蝦麵／美國特選級肋眼10盎司／櫻桃鴨胸比嘉麗汁/香草青醬牛肉燉飯/火山熔岩

特別要說這次和家人來用餐，雖然沒住宿但全單享6折真的好佛

尤其是美國特選級肋眼10盎司和龍蝦麵覺得超級優惠耶！

跟老公說好在我們住在附近趁著優惠跟過年期間可以再來用餐

餐前麵包

香酥可口的法國麵包，附上奶油，咀嚼散發淡淡的香氣，吃完還能再續加

卡布奇諾蘑菇濃湯

蘑菇湯外觀真的像是一杯卡布奇諾呢！喝起來不僅僅濃郁還有鮮甜感

加上奶泡綿密的口感讓整碗湯更迷人

真的好喜歡喝蘑菇濃湯，口感香濃滑順

法式洋蔥湯

清爽無負擔的洋蔥湯，洋蔥入口即化，湯頭與洋蔥融合帶出具有層次的濃郁風味

上面還有起司麵包來豐富口感

洋蔥吃起來已經沒有辛辣口感，只有甜甜的口味

開胃菜拼盤

冷盤開胃菜，有芝士番茄、生牛肉、煙燻鮭魚、法式鵝肝、德國香腸、歐風冷肉

六種精緻小點組合而成豐富的冷盤，如果有開酒一起品嚐更適合

會爆汁的德國香腸，上頭淋上芥末籽醬增添風味

第一次吃到鵝肝，入口能感受到鵝肝綿滑軟嫩與濃郁的口感

香橙蜜芥大蝦＆黑松露干貝

大蝦肉質鮮甜結實有嚼勁，搭配特調醬汁更加提升了蝦肉的甜度

下面還有馬鈴薯泥別有一番風味呢～

香煎大干貝一入口可以感受到焦香氣息與濃厚的松露完美結合

肥美Ｑ彈、絲滑鮮嫩的干貝吃完很想再來一顆

低溫烹飪健康嫩肩牛

升級加價的嫩肩牛沙拉，搭配著新鮮生菜再使用巴薩米克醋來提升鮮味

嫩煎牛柔軟鮮嫩，富有濃郁的肉汁

比斯科龍蝦麵

非住客6折來Angle371品嚐比斯科龍蝦麵打完折整個超優惠

如果配合住宿居然只要350元!!!!!

麵條彈牙吸附了濃郁醬汁龍蝦的鮮味隨著熱氣四溢

還有完整一隻龍蝦，蝦肉細緻鮮甜爽脆，讓人食指大動

美國特選級肋眼10盎司

優惠價格勺勺推薦必點餐點，美國特選級肋眼

肋眼牛排煎至雙面焦脆，香煎後油脂被激發飄散著牛油香味

口感多汁嫩口，旁邊搭配了蔬食、與綿密的馬鈴薯泥

紮實鮮嫩，略帶點筋的嚼勁

單吃也很香或者可以配上特調紅酒醬汁，喜歡吃肉的你千萬別錯過

櫻桃鴨胸比嘉麗汁

7分熟最好吃的櫻桃鴨內部粉嫩粉嫩外皮煎至焦脆，多汁不膩

肉肉嫩嫩的讓人一口接一口，再搭配嘉麗汁(莓果醬料) 滋味又更上一層樓

也可以跟上面的柳橙果肉一起吃，每一種搭配都很讚!!!

櫻桃鴨旁邊的還有細緻的南瓜泥作為搭配

香草青醬牛肉燉飯

濃郁的青醬燉飯香氣撲鼻，米粒均勻的包裹醬汁

米心彈牙不軟爛帶有嚼勁，滋味醇厚超推薦

牛肉也是嫩到不行，入口可以感受到肉肉多汁的口感

火山熔岩

吃完主餐後配上甜甜的甜品火山熔岩 ( 巧克力布朗尼 )

一定要趁熱切下，緩緩地流出濃厚巧克力，吃起來不會很甜膩

搭配旁邊的咖啡葡萄口味冰淇淋真的超滿足

飲品

選擇的是阿薩姆紅茶、可樂，搭配餐點一同享用

Angle371 | 用餐心得

在青埔居住的我，真心推薦Angle371西餐廳(真心)，我覺得各方面都很有水準

而這家餐廳還是外地朋友推薦給我們，趁著優惠叫我們可以來吃吃看 !

餐點精緻且美味，我點的每一道真心無雷

不得不說在優惠期間我會多來幾次，畢竟我很愛折扣

來青埔旅遊不知道吃什麼趕緊電話預約起來，約會、聚餐也很適合

如果是來住宿更要吃，4折耶!!!不吃嗎?

青埔商旅住宿介紹這裡看!超美落地窗，泡澡看風景，出國、入境超方便

店家資訊

Angle 371

地址: 桃園市大園區公園路一段82號

電話: 03-4532115

營業時間：12:00-20:30

臉書：https://www.facebook.com/cphotel5200

官網：https://www.cphotel.com.tw/index.aspx

Ｉ Ｇ：@ cp_hotel520

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