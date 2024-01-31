勺勺要來推薦位於桃園中壢青埔新開幕餐廳Angle371西餐廳隱身在青埔商旅內
鄰近桃園高鐵、機場捷運a19站、桃園棒球場、環球購物中心
Angle371目前推出開幕慶優惠，即日起至1/25搭配住宿可以享全單4折優惠!!!
非住宿客人也有6折優惠，每日限量100位
過年期間2/9~2/11至Angle 371西餐廳消費，也有住宿可以享全單4折、非住客6折
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Angle371隱身在桃園中壢青埔商旅內，周遭有華泰名品城、新光影城、XPARK、環球購物中心、IKEA
不僅來桃園旅遊或者出國前住宿都可以來青埔商旅住宿品嚐Angle371
一踏入青埔商旅Angle371有大大的落地窗，搭配著優美的造景好浪漫壓!!!!
也是桃園中壢約會餐廳推薦唷！氣氛滿分
Angle371｜菜單
新年好運龍吼利- 戳戳樂最大獎優惠期間2/9~2/11來Angle 371西餐廳消費
價格優惠: 拍照打卡FB/IG、Google評論即可參加抽獎
最最大獎項為免費入住豪華房型，另有當日餐點價格優惠獎項，下殺至整單最低只要20元
Angle371｜餐點介紹
這次來到Angle371用餐選擇的餐點有洋蔥湯/卡布奇諾蘑菇濃湯／開胃菜拼盤／香橙蜜芥大蝦＆黑松露干貝
比斯科龍蝦麵／美國特選級肋眼10盎司／櫻桃鴨胸比嘉麗汁/香草青醬牛肉燉飯/火山熔岩
特別要說這次和家人來用餐，雖然沒住宿但全單享6折真的好佛
尤其是美國特選級肋眼10盎司和龍蝦麵覺得超級優惠耶！
跟老公說好在我們住在附近趁著優惠跟過年期間可以再來用餐
餐前麵包
香酥可口的法國麵包，附上奶油，咀嚼散發淡淡的香氣，吃完還能再續加
卡布奇諾蘑菇濃湯
蘑菇湯外觀真的像是一杯卡布奇諾呢！喝起來不僅僅濃郁還有鮮甜感
加上奶泡綿密的口感讓整碗湯更迷人
真的好喜歡喝蘑菇濃湯，口感香濃滑順
法式洋蔥湯
清爽無負擔的洋蔥湯，洋蔥入口即化，湯頭與洋蔥融合帶出具有層次的濃郁風味
上面還有起司麵包來豐富口感
洋蔥吃起來已經沒有辛辣口感，只有甜甜的口味
開胃菜拼盤
冷盤開胃菜，有芝士番茄、生牛肉、煙燻鮭魚、法式鵝肝、德國香腸、歐風冷肉
六種精緻小點組合而成豐富的冷盤，如果有開酒一起品嚐更適合
會爆汁的德國香腸，上頭淋上芥末籽醬增添風味
第一次吃到鵝肝，入口能感受到鵝肝綿滑軟嫩與濃郁的口感
香橙蜜芥大蝦＆黑松露干貝
大蝦肉質鮮甜結實有嚼勁，搭配特調醬汁更加提升了蝦肉的甜度
下面還有馬鈴薯泥別有一番風味呢～
香煎大干貝一入口可以感受到焦香氣息與濃厚的松露完美結合
肥美Ｑ彈、絲滑鮮嫩的干貝吃完很想再來一顆
低溫烹飪健康嫩肩牛
升級加價的嫩肩牛沙拉，搭配著新鮮生菜再使用巴薩米克醋來提升鮮味
嫩煎牛柔軟鮮嫩，富有濃郁的肉汁
比斯科龍蝦麵
非住客6折來Angle371品嚐比斯科龍蝦麵打完折整個超優惠
如果配合住宿居然只要350元!!!!!
麵條彈牙吸附了濃郁醬汁龍蝦的鮮味隨著熱氣四溢
還有完整一隻龍蝦，蝦肉細緻鮮甜爽脆，讓人食指大動
美國特選級肋眼10盎司
優惠價格勺勺推薦必點餐點，美國特選級肋眼
肋眼牛排煎至雙面焦脆，香煎後油脂被激發飄散著牛油香味
口感多汁嫩口，旁邊搭配了蔬食、與綿密的馬鈴薯泥
紮實鮮嫩，略帶點筋的嚼勁
單吃也很香或者可以配上特調紅酒醬汁，喜歡吃肉的你千萬別錯過
櫻桃鴨胸比嘉麗汁
7分熟最好吃的櫻桃鴨內部粉嫩粉嫩外皮煎至焦脆，多汁不膩
肉肉嫩嫩的讓人一口接一口，再搭配嘉麗汁(莓果醬料) 滋味又更上一層樓
也可以跟上面的柳橙果肉一起吃，每一種搭配都很讚!!!
櫻桃鴨旁邊的還有細緻的南瓜泥作為搭配
香草青醬牛肉燉飯
濃郁的青醬燉飯香氣撲鼻，米粒均勻的包裹醬汁
米心彈牙不軟爛帶有嚼勁，滋味醇厚超推薦
牛肉也是嫩到不行，入口可以感受到肉肉多汁的口感
火山熔岩
吃完主餐後配上甜甜的甜品火山熔岩 ( 巧克力布朗尼 )
一定要趁熱切下，緩緩地流出濃厚巧克力，吃起來不會很甜膩
搭配旁邊的咖啡葡萄口味冰淇淋真的超滿足
飲品
選擇的是阿薩姆紅茶、可樂，搭配餐點一同享用
Angle371 | 用餐心得
在青埔居住的我，真心推薦Angle371西餐廳(真心)，我覺得各方面都很有水準
而這家餐廳還是外地朋友推薦給我們，趁著優惠叫我們可以來吃吃看 !
餐點精緻且美味，我點的每一道真心無雷
不得不說在優惠期間我會多來幾次，畢竟我很愛折扣
來青埔旅遊不知道吃什麼趕緊電話預約起來，約會、聚餐也很適合
如果是來住宿更要吃，4折耶!!!不吃嗎?
青埔商旅住宿介紹這裡看!超美落地窗，泡澡看風景，出國、入境超方便
店家資訊
Angle 371
地址: 桃園市大園區公園路一段82號
電話: 03-4532115
營業時間：12:00-20:30
臉書：https://www.facebook.com/cphotel5200
官網：https://www.cphotel.com.tw/index.aspx
Ｉ Ｇ：@ cp_hotel520