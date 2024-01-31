超讚的義大利麵！林口必吃美食💗

還可以帶寵物～絕對要吃起來😍💕

鮮蝦培根沙拉

脆漿薯條

蒜香炸雞

滿滿炙燒牛肝菌痛風燉飯

龍蝦蛤蜊痛風義大利麵

蒜味辣椒蘿勒海鮮義大利麵

青醬炭烤松阪豬義大利麵

榛果巧克力千層

宇治抹茶千層

黑糖伯爵奶茶千層

香草草莓千層

抹茶拿鐵（冰）

奇異果蘋果果汁（冰）

鮮煮奶茶（冰）

鮮榨葡萄柚汁（冰）

-

活動1️⃣

2/1-2/8間，光臨意享，買單即可獲得我們特製的ENJOY紅包袋🧧，

並在消費滿2500時額外獲得酥炸小拼盤

活動2️⃣

2/8-2/13間，參與「比大小再現骰子🎲」活動，

與有趣的服務人員一同搏骰子，贏得的不僅是美味大餐，還有我們特製的開胃菜，

加碼活動3️⃣

2/11初二回娘家，特別為「林口區、龜山區、新店區、文山區」的

區域加入會員的顧客送上免費開胃菜或乙份。

-

🍝意享eatenjoy

📍林口三井店

☎️訂位專線：02-26005881 .

🏠新北市林口區文化三路一段390-1（三井outlet旁邊，✈️機場捷運🚇A9站）

-

📍新店店

☎️訂位專線：02-29109179 .

🏠新北市新店區北新路一段88巷9號（新店區公所捷運站🚇2號出口旁邊巷子）

文章標籤