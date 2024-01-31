超讚的義大利麵！林口必吃美食💗
還可以帶寵物～絕對要吃起來😍💕
鮮蝦培根沙拉
脆漿薯條
蒜香炸雞
滿滿炙燒牛肝菌痛風燉飯
龍蝦蛤蜊痛風義大利麵
蒜味辣椒蘿勒海鮮義大利麵
青醬炭烤松阪豬義大利麵
榛果巧克力千層
宇治抹茶千層
黑糖伯爵奶茶千層
香草草莓千層
抹茶拿鐵（冰）
奇異果蘋果果汁（冰）
鮮煮奶茶（冰）
鮮榨葡萄柚汁（冰）
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活動1️⃣
2/1-2/8間，光臨意享，買單即可獲得我們特製的ENJOY紅包袋🧧，
並在消費滿2500時額外獲得酥炸小拼盤
活動2️⃣
2/8-2/13間，參與「比大小再現骰子🎲」活動，
與有趣的服務人員一同搏骰子，贏得的不僅是美味大餐，還有我們特製的開胃菜，
加碼活動3️⃣
2/11初二回娘家，特別為「林口區、龜山區、新店區、文山區」的
區域加入會員的顧客送上免費開胃菜或乙份。
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🍝意享eatenjoy
☎️訂位專線：02-26005881 .
🏠新北市林口區文化三路一段390-1（三井outlet旁邊，✈️機場捷運🚇A9站）
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📍新店店
☎️訂位專線：02-29109179 .
🏠新北市新店區北新路一段88巷9號（新店區公所捷運站🚇2號出口旁邊巷子）
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