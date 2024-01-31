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【林口必吃美食】意享eatenjoy林口店～龍蝦義大利麵超浮誇！寵物友善餐廳、林口三井美食

2024-01-31 21:00:00 貓少女日記 人氣：112
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窩客好文

貓少女日記

發表篇數：253篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：意享 eat enjoy美式廚房-林口三井店
phone02-2600-5881
place新北市林口區文化三路一段390-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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超讚的義大利麵！林口必吃美食💗

還可以帶寵物～絕對要吃起來😍💕

鮮蝦培根沙拉

【林口必吃美食】意享eatenjoy林口店～龍蝦義大利麵超浮

脆漿薯條

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蒜香炸雞

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滿滿炙燒牛肝菌痛風燉飯

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龍蝦蛤蜊痛風義大利麵

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蒜味辣椒蘿勒海鮮義大利麵

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青醬炭烤松阪豬義大利麵

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榛果巧克力千層

宇治抹茶千層

黑糖伯爵奶茶千層

香草草莓千層

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抹茶拿鐵（冰）

奇異果蘋果果汁（冰）

鮮煮奶茶（冰）

鮮榨葡萄柚汁（冰）

【林口必吃美食】意享eatenjoy林口店～龍蝦義大利麵超浮

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活動1️⃣

2/1-2/8間，光臨意享，買單即可獲得我們特製的ENJOY紅包袋🧧，

並在消費滿2500時額外獲得酥炸小拼盤

活動2️⃣

2/8-2/13間，參與「比大小再現骰子🎲」活動，

與有趣的服務人員一同搏骰子，贏得的不僅是美味大餐，還有我們特製的開胃菜，

加碼活動3️⃣

2/11初二回娘家，特別為「林口區、龜山區、新店區、文山區」的

區域加入會員的顧客送上免費開胃菜或乙份。

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🍝意享eatenjoy

📍林口三井店

☎️訂位專線：02-26005881 .

🏠新北市林口區文化三路一段390-1（三井outlet旁邊，✈️機場捷運🚇A9站） 

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📍新店店

☎️訂位專線：02-29109179 .

🏠新北市新店區北新路一段88巷9號（新店區公所捷運站🚇2號出口旁邊巷子）

 

 

 

文章標籤
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