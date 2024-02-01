2022東門伴手禮推薦 SaintPeter聖比德蛋糕 咖啡牛軋餅 누가캔디 花妞牛軋糖 日韓觀光客最愛的台灣必買永康街伴手禮

聖比德伴手禮 누가크래커/누가캔디

1997年聖比德蛋糕在台北成立，超過25年的傳承，用甜而不膩的好滋味帶給消費者滿滿幸福感。

東門店位於捷運東門站6號出口旁，不用一分鐘轉個彎就可以抵達。

門口外還有個店家品牌代言牛軋餅娃娃超可愛的，連店內也有販售牛軋餅娃娃的周邊商品。

店內產品價牌均有四種語言介紹(中文.英文.日文.韓文)

可見超多外國人來買的阿！超人氣的聖比德伴手禮，不僅老少咸宜， 更是日韓觀光客必買首選。

除了人氣商品牛軋餅及牛軋糖，當然還有提拉米蘇、起司條等其他人氣商品。

當天店家大姊露一手，一下接待櫻花妹客人用日文介紹，轉頭一下又用韓文介紹商品給剛進店內的韓妞及歐爸們。

當天真的不騙人，你看看這照片，來吃永康街美食的觀光客，離開前還特地繞過來聖比德買伴手禮而且一次都是買3-4盒後臉上才堆滿笑容才離開。

簡單的包裝，及每個都獨立包裝，方便攜帶我很喜歡。

喜歡吃有嚼勁牛軋糖口味的人可以冷藏冰箱後再食用，會有不同風味口感。

咖啡牛軋餅20入 커피 누가크래커

咖啡/巧克力/梅香

近年來超多韓國綜藝節目來台取景，吸引越來越多韓國遊客造訪台灣，部落客分享推薦來台必買的伴手禮其中就有牛軋糖。

韓國節目激推的甜點，也是茶飲點心推薦款，牛軋餅總是會讓人一口接一口，停不了的好滋味。

約十元硬幣的大小，每片皆獨立包裝，出遊好攜帶，咖啡口味也是聖比德人氣No.1商品，單純的成分也能吃得出單純的美味。

採用優質的麥芽及海藻糖甜度適中，搭配上濃郁十足的咖啡香，製作出的咖啡牛軋糖內餡，口感細緻也散發著香醇咖啡的香氣。

外層餅乾為香、酥、脆帶點紮實的黑糖小圓餅，吃起來很有脆度感，不會讓人吃到濕濕潤潤的口感，咬在嘴裡有咯滋蹦的聲。

咖啡牛軋餅，外面有酥脆鹹香的小圓餅乾，再 搭配濃濃咖啡香牛軋糖，吃起香甜不黏牙。

花妞牛軋糖24入 누가사탕 /누가캔디

杏仁/花妞/花生/蔓越莓/莓之果

香蔥/香蔥肉鬆

花妞牛軋糖- 獲得2014幸福點心第一名，使用在地好食材，花生、黑芝麻還有福源花生醬，香氣十足卻不甜膩，伴手禮首推，佳評如潮， 每一口都是幸福好滋味。

每片皆獨立包裝，牛軋糖吃起來不黏牙，而且入口即化的好滋味。

聖比德花妞牛軋糖和知名的福源花生醬一起創造出新滋味!

採用優質的麥芽及海藻糖甜度適中，香醇順口的頂級發酵奶油，搭配福源頂級花生醬的撲鼻香氣。

裡面還包裹了雲林花生帶有嚼勁的顆粒感，同時口中黑芝麻緩慢散出芝麻香也相當耐人尋味。

過年快到了，過年時拜訪長輩親戚，帶上一份台灣傳統口味的幸福甜點當伴手禮，肯定是深得人心的超棒伴手禮。

店家鄰近東門捷運站交通超便利，不只可以到門市選購，現在也能在網路上直接訂購，隨時都能享受聖比德的美好傳統零食的好滋味。

聖比德官網：https://www.sp-nougat.com. tw/

聖比德粉絲團：https://www.facebook.com/ SaintPeterNougat/

地址 : 台北市中正區信義路二段199號 （捷運東門站6號出口旁)

營業時間：AM9:00~PM20:00

門市電話：02-2396-3198

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