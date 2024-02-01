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台中市太平區超商新品|讓草莓雪糕泡一下可可溫泉吧!!全家草莓季新品「巧莓可可」開賣！哈根達斯草莓雪糕加熱可可好喝又

2024-02-01 16:25:04 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 人氣：107
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

發表篇數：751篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 太平區

造訪商家：全家便利商店 太平新興中店
place台中市太平區永平南路1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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超商新品|讓草莓雪糕泡一下可可溫泉吧!!全家草莓季新品「巧莓可可」開賣！哈根達斯草莓雪糕加熱可可好喝又特別

711有 「草莓開運霜饗」霜淇淋，
全家怎麼能不來點猛的，
這一次全家草莓季第二波「巧莓可可」，
就非常的吸睛，
還有吃得到果粒的草莓戀奶喔。

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全家 草莓季私品茶 優惠活動

我們這次到全家超商-太平新興中店看到草莓季的新品飲料
門外的DM上有熱飲巧莓可可、草莓戀奶，
還有草莓酷奶昔三款!!
現在點的話全品項第二杯7折，
自備環保杯還省5元喔!
同店還有超夠味南洋酸辣燙馬尚煮喔!

結好帳之後，
店員會先去冰箱拿一支Häagen-Daz哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕，
接著就開始製作飲料。

製作草莓戀奶會加入一個粉紅色杯子的配料，
不過當天這家全家的買東西的人潮很多，
店員已經忙得不可開交了，
所以就沒請她讓我拍一下了。

 

全家 草莓季私品茶 草莓戀奶

草莓戀奶一杯$59，
顏色是淡淡的粉紅色，
聞得到草莓的香氣。
以奧地利草莓果汁、煉乳和鮮奶油製作，
最後加入熱熱的牛奶，
香氣濃濃，
因為有加料，
所以建議要搭配粗吸管喝。

因為我們沒用吸管，
喝完才發現配料都在底下（囧）
以台灣草莓果乾與椰果製成，
口感ＱＱ的，
不過當熱牛奶喝完單吃配料是真的有點太甜，
所以記得用粗吸管，
或是邊喝邊攪拌喔！！

全家 草莓季私品茶 巧莓可可

巧莓可可一杯就要$129，
但想想有一整支Häagen-Daz哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕，
好像價格上也還過得去。
因為等等要加入雪糕，
現場飲用的話會建議不用拿蓋子。

先喝可可原味，
品嘗一下單純的可可香，
也可以為放入雪糕留多一點空間。
熱醇黑厚可可為基底，
濃郁、有點微苦的韻味。

一整支Häagen-Daz哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕。

放入巧莓可可就可以準備開喝囉！！

可以把雪糕全部泡溶了慢慢喝。

也可以泡著吃、沾著吃，
香香甜甜的滋味真的很不錯。

可可比較大人味，
所以給Q比試喝一口，
她就PASS了，
反而對雪糕比較感興趣阿!!XD

全家 草莓季私品茶 店家資訊

營業時間:24小時
電話:0437070043
地址:台中市太平區永平南路1號
粉絲團:全家FamilyMart

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團

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