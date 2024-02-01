超商新品|讓草莓雪糕泡一下可可溫泉吧!!全家草莓季新品「巧莓可可」開賣！哈根達斯草莓雪糕加熱可可好喝又特別

711有 「草莓開運霜饗」霜淇淋，

全家怎麼能不來點猛的，

這一次全家草莓季第二波「巧莓可可」，

就非常的吸睛，

還有吃得到果粒的草莓戀奶喔。

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全家 草莓季私品茶 優惠活動

我們這次到全家超商-太平新興中店看到草莓季的新品飲料，

門外的DM上有熱飲巧莓可可、草莓戀奶，

還有草莓酷奶昔三款!!

現在點的話全品項第二杯7折，

自備環保杯還省5元喔!

同店還有超夠味南洋酸辣燙馬尚煮喔!

結好帳之後，

店員會先去冰箱拿一支Häagen-Daz哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕，

接著就開始製作飲料。

製作草莓戀奶會加入一個粉紅色杯子的配料，

不過當天這家全家的買東西的人潮很多，

店員已經忙得不可開交了，

所以就沒請她讓我拍一下了。

全家 草莓季私品茶 草莓戀奶

草莓戀奶一杯$59，

顏色是淡淡的粉紅色，

聞得到草莓的香氣。

以奧地利草莓果汁、煉乳和鮮奶油製作，

最後加入熱熱的牛奶，

香氣濃濃，

因為有加料，

所以建議要搭配粗吸管喝。

因為我們沒用吸管，

喝完才發現配料都在底下（囧）

以台灣草莓果乾與椰果製成，

口感ＱＱ的，

不過當熱牛奶喝完單吃配料是真的有點太甜，

所以記得用粗吸管，

或是邊喝邊攪拌喔！！

全家 草莓季私品茶 巧莓可可

巧莓可可一杯就要$129，

但想想有一整支Häagen-Daz哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕，

好像價格上也還過得去。

因為等等要加入雪糕，

現場飲用的話會建議不用拿蓋子。

先喝可可原味，

品嘗一下單純的可可香，

也可以為放入雪糕留多一點空間。

熱醇黑厚可可為基底，

濃郁、有點微苦的韻味。

一整支Häagen-Daz哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕。

放入巧莓可可就可以準備開喝囉！！

可以把雪糕全部泡溶了慢慢喝。

也可以泡著吃、沾著吃，

香香甜甜的滋味真的很不錯。

可可比較大人味，

所以給Q比試喝一口，

她就PASS了，

反而對雪糕比較感興趣阿!!XD

全家 草莓季私品茶 店家資訊

營業時間:24小時

電話:0437070043

地址:台中市太平區永平南路1號

粉絲團:全家FamilyMart

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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