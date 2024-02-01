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桃園市桃園區桃園美食-驚嘆號shockshock臭豆腐-不說還以為是間咖啡廳！網美文青風格手工臭豆腐/鄰近桃園觀光夜市

2024-02-01 16:35:04 靜兒貪吃遊玩愛分享 人氣：114
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靜兒貪吃遊玩愛分享

發表篇數：550篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：驚嘆號臭豆腐 桃園店
place桃園市桃園區中正路495號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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不說還以為是咖啡廳！全台最美的臭豆腐店非驚嘆號shockshock臭豆腐，裝潢充滿文青感，路過很難不被它吸引，販售的是台灣小吃No.1的臭豆腐，手工天然發酵的臭豆腐，有三角形也有正方形兩種，堅持純素、無蒜，現點現炸，不少吃素人也很喜歡，還在中壢開了分店，喜愛臭豆腐可以試試唷！！

驚嘆號shockshock臭豆腐 在哪？

驚嘆號shockshock臭豆腐位於桃園觀光夜市入口處的斜對面，隱藏在中正路489巷的巷子內，如果不仔細看滿容易忽略的，附近停車比較不容易，建議可以騎機車來唷！

整體裝潢走純白色系，沒看招牌真的會以為是間咖啡廳

店內空間

店內空間整個就像網美店，這裡原先是間手搖飲店，不過後來換成老闆經營，保留了原有的裝潢風格，搭配上簡約的裝潢後就成了最美的臭豆腐店，高腳椅的設計風格滿特別的～

菜單MENU

臭豆腐的選項相當多元，除了招牌的臭豆腐還有泰式涼拌、包菜等不同的組合，有興趣可以吃看看，價位落在$25~$150之間

招牌酥炸臭豆腐

個人比較偏愛傳統的台式臭豆腐，一份裡面有方形跟三角形兩種，一旁附上台式泡菜，這裡採用天然發酵的手工臭豆腐，浸泡的豆腐水也是素的，沒有使用蒜類香料，所以素食者也可吃

在外面其實有聞到臭豆腐的味道，不過端上桌的臭豆腐味道則偏淡，炸的外皮相當酥脆，三角形有點像餅乾的口感，正方形則保留了中間豆腐的軟綿度，不過臭豆腐味真的不濃郁，但口感是清爽的，沒有油膩感，如果很怕臭豆腐濃郁的味道，不妨試試這家唷！！

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：驚嘆號shockshock臭豆腐（桃園店）
  • 所在地址：臺灣桃園市桃園區中正路495號
  • 營業時間：週一～週五 15:30am-00:00am
    週六～週日 11:30am-00:00am
  • 店家電話：0968686359
  • 備註資訊：

交通資訊

 

 

 

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