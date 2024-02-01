此食記為花見團子造訪「福記古早味米粉湯」 (造訪日期 : 2024/01)



「福記古早味米粉湯」米粉湯、肉圓、肉燥飯、麵線

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福記古早味米粉湯



地址 : 桃園市大溪區登龍路22號

時間 : 周六周日07:00~14:00（賣完為止）



本次團子來到桃園大溪的「福記古早味米粉湯」品嚐美味台灣小吃，店家原位在大溪老街的市場內，6年前搬到大溪文化會館內，有更大空間也能防風雨，用餐環境更舒適。店家料理種類多元，米粉湯、台灣小吃、小菜應有盡有，價錢都是銅板價，每到用餐時間，不論是內用、外帶的客人總是絡繹不絕，是許多大溪人經常造訪的知名店家。

「福記古早味米粉湯」是由一對老夫妻所經營，近年來由第二代接手，並改在六、日營業。店家主要販售米粉湯、肉圓、肉燥飯、麵線，還有可搭配的小菜，都是現宰溫體豬親自處理過的，有豬皮、豬肺、骨仔肉、小腸等，種類豐富又多元，深受許多老饕喜愛。從清晨6點就開始賣到14點，可從早餐吃到中餐。

店家位於大溪活動會館1樓，館內寬敞明亮，提供多張四人座位，也可進行併桌，多人用餐也沒有問題。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

大骨米粉湯

「大骨米粉湯」是鎮店之寶！店家選用粗米粉熬煮，熬到Q彈有嚼勁的最佳口感。用豬大骨熬至4小時以上的高湯鮮美溫醇，加入蝦米增香添味，還有、芹菜、韭菜，配上店家特製的油蔥酥，色香味俱全，又能吃飽飽。湯不夠還可跟店家免費續，暖心又暖胃。

肉圓

「肉圓」是屬於彰化肉圓口味！肉圓外皮以低溫油炸的嚼勁Q彈，同時又能感受到微微的酥脆感，內餡豬肉鮮嫩多汁，筍塊扎實脆香，值得一提的是，肉圓的甜醬是老闆精心製作，略帶甜味的沾醬，增添了食物的層次感，手工製作也吃得安心有保障，古早味十足的台灣小吃讓我們怎麼都吃不膩。

肉燥飯

「肉燥飯」鹹香夠味！晶瑩剔透的白米飯上，淋上入味鹹香的肉燥，手切肉塊口感軟嫩富有膠質，入味不死鹹，加入香菜提味，吃好也吃巧。

大腸麵線

「大腸麵線」是使用滷過的小腸，入口後Q彈有勁，軟嫩滑嫩沒腥味，麵線細滑可口，勾芡不過稠，清爽好喝，吃過就愛上，是很多老饕透早就指名一定要來這一味，大人小孩都喜歡！