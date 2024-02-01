此食記為花見團子造訪「福記古早味米粉湯」 (造訪日期 : 2024/01)
「福記古早味米粉湯」米粉湯、肉圓、肉燥飯、麵線
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福記古早味米粉湯
地址 : 桃園市大溪區登龍路22號
時間 : 周六周日07:00~14:00（賣完為止）
本次團子來到桃園大溪的「福記古早味米粉湯」品嚐美味台灣小吃，店家原位在大溪老街的市場內，6年前搬到大溪文化會館內，有更大空間也能防風雨，用餐環境更舒適。店家料理種類多元，米粉湯、台灣小吃、小菜應有盡有，價錢都是銅板價，每到用餐時間，不論是內用、外帶的客人總是絡繹不絕，是許多大溪人經常造訪的知名店家。
「福記古早味米粉湯」是由一對老夫妻所經營，近年來由第二代接手，並改在六、日營業。店家主要販售米粉湯、肉圓、肉燥飯、麵線，還有可搭配的小菜，都是現宰溫體豬親自處理過的，有豬皮、豬肺、骨仔肉、小腸等，種類豐富又多元，深受許多老饕喜愛。從清晨6點就開始賣到14點，可從早餐吃到中餐。
店家位於大溪活動會館1樓，館內寬敞明亮，提供多張四人座位，也可進行併桌，多人用餐也沒有問題。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
大骨米粉湯
「大骨米粉湯」是鎮店之寶！店家選用粗米粉熬煮，熬到Q彈有嚼勁的最佳口感。用豬大骨熬至4小時以上的高湯鮮美溫醇，加入蝦米增香添味，還有、芹菜、韭菜，配上店家特製的油蔥酥，色香味俱全，又能吃飽飽。湯不夠還可跟店家免費續，暖心又暖胃。
肉圓
「肉圓」是屬於彰化肉圓口味！肉圓外皮以低溫油炸的嚼勁Q彈，同時又能感受到微微的酥脆感，內餡豬肉鮮嫩多汁，筍塊扎實脆香，值得一提的是，肉圓的甜醬是老闆精心製作，略帶甜味的沾醬，增添了食物的層次感，手工製作也吃得安心有保障，古早味十足的台灣小吃讓我們怎麼都吃不膩。
肉燥飯
「肉燥飯」鹹香夠味！晶瑩剔透的白米飯上，淋上入味鹹香的肉燥，手切肉塊口感軟嫩富有膠質，入味不死鹹，加入香菜提味，吃好也吃巧。
大腸麵線
「大腸麵線」是使用滷過的小腸，入口後Q彈有勁，軟嫩滑嫩沒腥味，麵線細滑可口，勾芡不過稠，清爽好喝，吃過就愛上，是很多老饕透早就指名一定要來這一味，大人小孩都喜歡！
油豆腐 / 滷蛋 / 海帶 / 滷蘿蔔
除了主食，店家的小菜也是不可錯過的，可以切一大盤大家一起共享，越吃越涮嘴。「油豆腐」多汁滑嫩；「滷蛋」柔軟細緻、鹹香味美；「海帶」Q彈有嚼勁；使用高湯滷製的「滷蘿蔔」入味又不軟爛、鮮甜多汁。
豬皮 / 豬肺 / 骨仔肉
晶瑩剔透的「豬皮」Q彈有勁；處理頗耗時間費工的「豬肺」軟綿滑嫩，彈性十足；「骨仔肉」是豬頭骨邊邊的肉，肉質Q彈緊緻 、口感扎實， 無論是香氣或口感都讓人無可挑。店家的小菜均是長時間備料製作，特別是豬肺，團子也是第一次吃到，是坊間難得一見的美味，來這可別錯過了！
這裡的滷品可先沾醬吃，愛吃辣的朋友一定要試試，店家手工自製的辣椒醬，嗆辣過癮，後勁十足，又是另種美味。
燙青菜
燙青菜是隨季節變化，要吃前可事先詢問店家！本日「燙青菜」為大陸妹！青蔬鮮嫩可口，清甜脆嫩，燙熟的青菜再沾些許醬油更入味。
酸菜豬血湯
「酸菜豬血湯」豬血Q彈滑嫩、酸菜酸嫩不膩，加上香氣濃郁的韭菜，酸甜湯頭好開胃，濃濃古早台灣味讓人難以抵擋。
小腸薑絲湯
「小腸薑絲湯」精選小腸加入薑絲熬煮，小腸Q彈有勁、彈牙柔軟；薑絲爽脆透香，微嗆口感與高湯無敵契合，喝一碗小腸薑絲湯，暖心也暖胃。
整體而言，團子覺得「福記古早味米粉湯」是CP值很高的店家！料理種類多元，米粉湯、小吃、小菜應有盡有，上菜速度快，價錢都是銅板價，不但吃得美味，荷包也無負擔。店家要求高品質，從食材選購備料、烹煮細節都講究，醬汁也是手工製作，健康吃得到。老闆說，「自己也能安心吃的東西，才敢端給客人吃」。料理除可內用，也方便外帶。來大溪老街遊玩時，記得來這感受老闆熱情服務、品嚐台灣傳統美食好味道！
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