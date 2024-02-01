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基隆的【GONG YU cafe】是一家很促咪的店!!一到四樓，每層樓都有不同的主題功能，一樓是伴手禮及選物店，二樓是咖啡廳，三樓是老宅麵店，四樓是一次只接待一組客人的特”色”休憩空間。老板很有想法，但也有實力做到。身兼侍酒師、釀酒師~~很多師就對了!! 店家位於基隆正濱漁港，門口打開就看到對面的彩色屋了，可說是拍攝彩色屋最美的角度了!! 非常有趣的一家店，店裏還有基隆特色特調飲品”參光”，非常有代表性，保證沒喝過，搭【台灣好行濱海奇基線】可到!

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GONG YU cafe 店家資訊

地址：基隆市中正區正濱路96號 (正濱漁港彩虹屋對面)

營業時間： 10:00–19:00 周二、三公休

電話：0936 455 939

FB

GONG YU cafe 交通停車

GONG YU cafe 空間環境

GONG YU是一家非常有趣的咖啡廳，但可別小看它，裏面可是臥虎藏龍，老板本身就是非常有想法的人，所以創造出多樣化的空間，每一層都有不同的主題，平常可以到二樓喝喝咖啡，來點基隆特色下午茶，到三樓吃麵，四樓更是讓人驚豔不已的休憩空間，真的太有意思了

這裏也是拍攝正濱漁港彩色屋的最佳角度!! 樓下就有公車站牌，基隆好行也停靠此地，可以和正濱漁港，阿根納造船廠、和平島一同順遊，附近也有超大型的收費停車場，地點非常便利

臉書上看到店家的規畫，很有意思：

1F 共遇/take away drinks/souvenirs

2F 共育/brunch/afternoon drinks/leasing place

3F 共癒/Mom’s Soup /Let’s Have Noodles

4F 共浴/Beer Spa

GONG YU cafe 一樓伴手禮及選物店

一樓是伴手禮及選物店

下方還有個小亮點，也算老件了，古早的痰盂或可以當小孩的尿桶!!

這裏有肉乾、飛魚卵香腸、鱸魚粥、基隆特有的辣椒醬~~~等

前面提到，老板希望下午茶的飲品部份能更多元，所以精釀啤酒、白酒、紅酒，這裏也都有供應

來這裏也可以自由組合想要的禮物，這次我們選了精釀啤酒和飛魚卵鱸魚粥，就變成很有特色的伴手禮了

GONG YU cafe 三樓老宅麵店 下麵

三樓則是呈現老宅的時代感，這裏可以享用麵點的套餐!!

背後的中藥櫃很吸睛，和磨石子地磚很搭，很古味吧。有種穿越時空的感覺

這層樓兩面開窗，風景超級棒!!

GONG YU cafe 二樓咖啡廳 下午茶

這是在GONG YU cafe 樓上看出去的風景，非常美啊，包含附近的港都風情都一覽無遺，幾乎是最正的角度了

二樓的咖啡空間，設計色調清爽宜人

牆上還看到引起熱潮的”八尺門的辯護人”的海報及劇中演員的簽名!!

這是取自真人真事的故事，故事背景就在GONG YU cafe 附近的海濱國宅，同時也在阿根納造船廠旁，走路就到了

還沒看過的朋友，一定不能錯過這部非常好看的台劇，精采程度不輸美劇、韓劇啊

GONG YU cafe 菜單價位

這裏的低消就是一份套餐!! 不過，這內容很特別

套餐內容包含飲料、甜品、鹹食、麵包

其中飲料的部份很特別，這裏有提供特色酒品哦( 開車不喝酒、未成年請勿飲酒)

這是因為老板希望下午茶不要拘限在茶、咖啡，也可以來瓶精釀啤酒，享受微醺的下午!!

很特別的想法，所以我們當然要來一杯特調囉

GONG YU cafe 下午茶套餐

來來來，沒看過這樣的下午茶套餐吧

港都風情的飛魚卵香腸、冰淇淋、達克瓦茲、麵包，還有特調” 參光”

先來談談這杯別地方喝不到的特調!! 參光

如果說如果有什麼飲料可以代表基隆，那這參光就是其中之一啦

「參光」，就是米酒、維大力加阿比仔(保力達B)，原本是碼頭工人發明出來的特調飲品

老板擷取這些飲品的精華，開創出「參光」飲品，現在可以更方便取得了

除了可以在GONG YU cafe 喝到外，也能在金山-基隆地區的7-11，大約20個以上門市，可以買到這個飲品囉，非常方便了

來基隆記得來上一杯啊，感受這獨有的港都風情

至於味道呢!! 甜甜的，帶有氣泡的感覺，滿好喝的。當然，相信很多人一定沒喝過這樣的組合，記得來嚐鮮啊

鬆軟可口的達克瓦茲也非常好吃!! 特別是中間的內餡竟然是一顆顆的飛魚卵耶

如果仔細的用舌尖舔一下，會有一點點鹹甜交織的奇妙風味

相信這樣的組合只有在這裏才嚐的到，很有趣吧

冰淇淋上不是巧克力米，同樣的也是飛魚卵

其實完全不影響冰淇淋的風味，反而是些許鹹鹹的風味，更能引起冰淇淋的甜味哦



而且口感也有類似跳跳糖在口中的感覺哦

飛魚卵香腸，這個也不用多說了吧，相信很多人都吃過

不過，這裏的口味真的很不錯，非常入味，鹹度適中，非常涮嘴哦

這是另外一份的下午茶組合

奶香濃郁，香綿好入口的巴斯克蛋糕

海味丸子，這種魚漿類的丸子也可以融入多海味的神仙組合，有些丸子直接水煮就很彈牙可口

這裏稍微炸了一下，一樣很美味

香醇濃郁的拿鐵也不錯喝

水果風味氣泡飲也很清爽，炎熱的夏天來上一杯真的有透心涼哦

GONG YU cafe 四樓特色空間 啤酒浴

四樓的景觀一樣很美，但這裏卻有另類風情啊

正面可以看到正濱色彩屋，另一側則可看到郵輪進入基隆港的壯觀畫面

小陽台可以直接出去感受港都特有的氣味!! 鹹鹹的海風夾雜點機油味~~這可是在海港城市才可感受到的

這裏一樣放置老板收集的老件

但牆上的畫作可是大有來頭!! 很有藝術性!!! 至於其中的故事，很有趣哦，就等您來聽老板說說吧!! ( 小孩不宜)

古董電視旁的影帶也很有意思，和牆上的畫作相呼應

這張椅子更是無比精妙，乍看是一張椅子

可是打開後加上軟墊就是一張床了!! 很巧妙的設計吧，很符合這個空間的原意

樓梯後方的空間也滿有意思的，除了釀酒設備外，後方還有浴缸呢

古老的碗櫥

浴缸!? 這應該有幾分符合GONG YU ，共浴、共癒的意思

而一旁的啤酒釀造桶就是要創造出讓人放鬆身心靈的啤酒浴

很有意思的空間規畫，未來可以成為情侶、夫妻的私密的相處空間

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