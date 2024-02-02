東京景點懶人包完成啦！本篇整理了東京自由行必去景點、東京私房景點，若時間足夠還能多安排幾日前往東京近郊景點來趟東京深度旅遊。疫情趨緩之下越來越多人前往日本觀光，交通便利的東京就很適合前往自由行，搭配各種便利的app就算看不懂日文也能輕鬆在東京旅遊。

東京景點推薦：

1. 東京迪士尼樂園

屬於最高人氣東京景點的「東京迪士尼」，無論何時人潮都相當多 ! 並且分成了Land樂園和Sea海洋兩大園區，設施眾多佔地寬廣，建議一日主攻一個樂園就好，才能將迪士尼的精華都體驗到 ! 而經過疫情之後園區內的規定也有些變換，以往的Fast Pass(FP)也取消了，變成了迪士尼尊想卡DPA、預約等候卡Stand by pass。

疫情下的迪士尼對於人流數控管更加嚴格，現場也不再當場銷售門票，因此事先在或是上購買是最保險也不受入園人數限制的方法，並且可以搭配「東京迪士尼入園人數預估網站」選定入園的日期，盡量挑選黃色的日期前往，若到了橙色往往所有設施都需要排隊1個小時以上。

現在園區內大多仰賴官方app抽取票券、預約等等，此app僅能在日本當地能讀取，可以事先下載好到園區內就能使用，Stand by pass可以預約餐廳、商店及抽表演活動的入場券，未來會開放遊樂設施的預約。而DPA尊享卡則有點類似於課金插隊的概念，每次2000日圓可以透過快速通關玩熱門的設施項目。

1.1 迪士尼樂園 Disneyland

遊樂設施較平緩、適合親子、動線較順暢

園內擁有標誌性的灰姑娘城堡，2022年也開幕了全新的美女與野獸園區，還有小熊維尼、怪獸電力公司主題的乘車遊，互動樂趣十足！還有刺激到讓人腎上激素飆升的大人系設施，例如太空山以超高時速在黑暗中俯衝，相當刺激。巨雷山則是搭上採礦列車在廢棄礦坑內高速穿梭，相當過癮。日間、夜間都有遊行可以觀賞，長達15分鐘的遊行各大角色輪番上陣，在花車上向你揮手、舞動，推薦可以提前一小時到廣場卡位，而夜間則會有城堡燈光秀搭配煙火施放，結束完美的一日。

1.2 迪士尼海洋 Disney Sea

設施較刺激、適合大人、動線較混亂

抵達迪士尼園區後還要再搭乘單軌列車穿過度假區才會抵達海洋區，而較為刺激的海洋樂園當然就要先搶攻雲霄飛車等設施，有著360度軌道的「憤怒雙神」雲霄飛車，看似鬼屋的驚魂古塔實際是刺激的自由落體。而除了刺激的設施外也是有老少咸宜的乘車遊可以和小朋友一起參與，高人氣的玩具總動員瘋狂遊戲屋，是可愛度破表的互動設施，美人魚園區則打造成海底世界裡面有適合各種小朋友的平緩設施可以遊玩，且為室內空間很適合爸媽稍作喘息，小朋友也有地方遊玩。

海洋樂園的主角就是超可愛的達菲熊！可以買到各式各樣的周邊以外還有摯友達菲表演可以看，夜間在湖泊上會有水舞燈光秀可以觀賞結束後也會施放煙火！

2. 池袋 Ikebukuro

池袋與新宿、涉谷一起被稱為副都心，無論是要血拚逛街、用餐吃飯、親子旅遊都能在這裡一次滿足，交通也十分方便。

2.1 池袋太陽城

是池袋地區另一個高人氣的百貨公司。搭乘至JR「池袋站」從東口35號出口出站，沿著陽光60大道走就能看到地下入口。百貨結合辦公空間、遊樂空間、購物中心、飯店等設施，整體分為四棟，若慢慢逛可以花費一整天的時間!

最高人氣的「World Import Mart」大樓，裡面有主題樂園、寶可夢旗艦店，最有名的池袋陽光城水族館也在此棟，以天空中的綠洲為主題，是許多家庭喜歡的水族館。商場內則有許多日系雜貨、服飾可以逛街血拼，還可以前往位於60樓的展望台從海拔251公尺的高度，遠眺東京欣賞壯闊的景色。另外還有知名的「橡子共和國」可以購買宮崎駿動畫的周邊商品，若喜歡史努比、拉拉雄、海賊王的人也能在百貨內找到相關的專櫃。肚子餓的話可以到美食街覓食，有燒肉、定食、壽司等餐廳，還有小孩超愛的「皮卡丘甜點咖啡廳」! 國際連鎖的飯店品牌—王子大飯店，在太陽城裏也有分館，若預算足夠非常適合家庭入住，生活機能相當便利 ! 簡單來說就是一個結合食衣住行、寓教於樂的地方，可以多預留一點時間在此慢慢探索喔。

2.1.1 池袋太陽城水族館

位於陽光城頂樓有一間以「天空的綠洲」為主題的水族館，因有著特殊設計的空中迴廊，成為連當地人都相當喜愛的水族館，室外設有無柵欄阻隔的企鵝展場，空中還有透明水缸可以看到企鵝在頭上自在遊憩，定時會有海獅餵食秀可以看到可愛的海獅和工作人員互動，距離相當近 ! 整體空間不大大概兩層樓的空間，因此可以搭配其他行程一同遊玩，帶著小朋友參觀也不會過於疲勞，受到相當多親子旅客歡迎 !

2.1.2 池袋太陽城神奇寶貝中心

陽光城二樓有著神奇寶貝中心，深受小朋友的喜愛！在日本各地共有十一間神奇寶貝中心，每間的主角都不一樣，東京的主角是噴火龍和皮卡丘！入口就能看到巨大的神奇寶貝球歡迎旅客進入，還有1:1的雕像可以合照，各式各樣不同的絨毛玩偶可以購買，COSPLAY成不同造型的皮卡丘玩偶相當受歡迎，幾乎人手一隻 ! 還有許多周邊產品例如餐具、手機殼可以購入，最受歡迎的是神奇寶貝球造型的盲盒，隨機可以獲得不同的神奇寶貝公仔，驚喜感十足！如果你是神奇寶貝的劇迷的話絕對不能錯過這間旗艦店！

2.2 池袋西武百貨

從各大服飾品牌、化妝品到居家小物、伴手禮在這邊可以一次蒐羅 ! 與池袋車站共構可以通過地下道直接從B1進入到百貨公司內，人流相當多，甚至有比迪士尼樂園還多人的說法。9F-12F有整整四層樓的「LOFT」，可以購入各種日式文具、雜貨。市區內少見的知名日本米酒「獺祭」也能在西武百貨裏看到專賣店，還有觀光客最愛的「雪肌精」也有專櫃。百貨公司還有一個亮點是位於9F有個以梵谷睡蓮為發想打造而成的空中花園，可以在此用餐、小酌，現場播放著柔和的音樂搭配燈光效果，氛圍浪漫有許多戀人喜歡到此約會，現場還有8家小攤販販售著薯條、漢堡等小點心可以果腹，另外日劇「孤獨的美食家」內提到的讚崎烏龍麵就在此處喔 ! B1則販售著許多伴手禮專櫃可以選購，有全球第一間KitKat的巧克力專賣店，現場販售許多本店限定的特殊口味，還有「ねんりん年輪家」販售著受到許多人喜愛的年輪蛋糕，小包裝適合用來送禮。

3. 草津溫泉

JR東京廣域周遊券三天內可以搭乘東京市區及近郊的新幹線路線，只能在日本國內的JR綠色服務台購買，光從日本到輕井澤所搭乘的北路新幹線就已值回票價，還能搭乘往返機場的NEX成田特快，CP值非常高！是日本三名泉之首，並連續蟬聯15年「日本溫泉100選」冠軍，不僅有豐沛的溫泉資源，當地的美食土產也都讓人驚艷 ! 很適合規劃兩天一夜的行程來場溫泉之旅。位於群馬縣山區的草津溫泉從東京出發約2.5小時到3小時左右，因距離鄰近於輕井澤，許多人會將行程安排在一起，交通可以選擇從新宿搭乘高速巴士，或是搭乘JR新幹線再轉乘巴士前往。

「湯畑」是草津溫泉最具代表性的地標，距離巴士站約5分鐘的步行時間，熱鬧的美食街、伴手禮店都坐落在此，可以看見大型的木造圍籬，是先人設計用來讓溫泉物質沉澱與降溫的設施，此處也有幾處足湯可以免費享受足浴。當地也有許多古色古香的溫泉會館可以入住，穿著浴衣踩著木屐在大浴場內享受溫泉，相當愜意放鬆～從溫泉街走到尾端的「西之河原公原」，有一個可以容納百人同時泡湯的露天風呂，成人只要500円、幼童300円就能入內泡湯，因櫃檯販售的毛巾較貴，要前往泡湯的人建議自己攜帶毛巾前往，每個禮拜五是特殊的「混浴之日」，不分男女性別共同使用湯泉，較害羞的人記得避開禮拜五的時段喔 !

草津溫泉中的蕎麥麵名店「柏香亭」，常常下午時段就售完關店了！中午更是能看到常常的人龍排隊用餐。當地的名產—溫泉饅頭，最多網友推薦的是「松むら饅頭」專賣店，內餡包裹著黑糖與紅豆甜而不膩，單個包裝很適合當作伴手禮回國送人。有別於烤仙貝酥脆的口感，「寺子屋本舖」販售的串烤濕仙貝就別具特色，有醬油、黑胡椒、美乃滋多種口味，口感多汁有嚼勁越吃越涮口。除此之外還有許多店家的門口可以體驗DIY溫泉蛋，是到草津不能錯過的體驗。

因草津溫泉以前的溫度太高不適合入浴，當地發展出「湯揉」這種技術，作用是翻攪泉水幫助降溫還能讓水質更加的柔和，延續至今已變成當地的特色表演，可以在旅遊服務櫃台旁的大浴場「熱乃湯」欣賞這項傳統技藝，由身穿傳統服飾的工作人員重現湯揉過程，還會邀請觀眾一同上台體驗。

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