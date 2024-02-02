鴻鼎菓子熟成檸檬酥｜時間提煉出的酸v好滋味｜新年禮盒、年節送禮｜台中伴手禮推薦｜豐原必買曲奇餅

鴻鼎菓子｜時間提煉出的酸v好滋味。熟成檸檬酥

新年好運龍底加：鴻鼎菓子檸檬酥

逗陣來買熊讚的零嘴，從大台中起家的鴻鼎菓子，除了在打響名號的曲奇餅和堅果塔，最新推出爐的熟成檸檬酥，更是將檸檬的每一吋精華，美好封存在餅裡，是時間提煉的酸v好滋味！

一上架便佳評如潮，火速售罄。是全台唯一家的檸檬酥，也讓鴻鼎菓子達成很棒的里程碑，今年龍年送禮就來點清爽感吧，不一樣的春節禮盒底加～

鴻鼎菓子｜店家環境

旗艦店位在豐原鬧區圓環北路上的鴻鼎菓子，鄰近火車站，地點便捷停車也方便，

中部人迎接每個相聚時刻，手裡總愛備上一盒鴻鼎菓子的曲奇餅或堅果塔禮盒。

鴻鼎菓子旗艦店外觀簡潔白淨十分大氣，店舖空間寬敞，動線也舒適，一旁展示櫃同時滿足展示熱門糕餅與試吃的需求，除了新年禮盒與年節送禮，也有提供彌月餅乾禮盒，

還貼心準備了一處座位區，給予來預訂禮盒的鴻粉們，最舒心的試吃體驗。

鴻鼎菓子在食材與用料下足功夫，品質也嚴謹好安心，曲奇餅更是拿到最高三星認證殊榮，每款烘焙均以滿滿的愛與用心來製作，在傳統與創新之間找到專屬於鴻鼎菓子的美味密碼，

除了連續四年榮獲世界大獎的曲奇餅是鎮店之寶，還有健康好味的堅果塔也是人人誇，

本季研發的新作熟成檸檬酥更是好評如潮，經時間提煉的秘製熟成檸檬醬，有著恰到好處的苦甘與酸v，完美將熟、香、綿等黃金三要素，結合糕餅的酥心口感～

吃一口，馬上變身為守護美味的『檸檬蘇超人』～！

無論是新年獻禮還是心意伴手禮，想來點清新味，就選他吧！

鴻鼎菓子｜菜單MENU

▎請參考享用説明與保存期限，讓愛隨時保持在最佳狀態

▎MENU：點我

(取自 鴻鼎菓子 官方)

鴻鼎菓子｜禮盒介紹

✿ 熟成檸檬酥-7入

▎新年好運龍底加：鴻鼎菓子檸檬酥

糕餅要好吃，內餡與餅皮是至要關鍵。

內餡選用的是屏東綠翡翠青檸，有著馥郁檸香與明亮酸度，並與甜香冬瓜醬拿捏出極好比例，

一口咬下，感受充盈空氣感的酥鬆餅皮，輕柔包裹著熟成檸檬餡，令酸甜酥爽在嘴裡舒心演繹。

除了是好感度佳的送禮指南，自己的零食庫也要留一盒～

✿ 台灣黑熊曲奇餅-繽紛三色

➤ 經典原味｜黑巧克力｜海鹽咖啡

如雲朵般酥綿的曲奇餅，一直重粉的心中愛，

將經典原味、黑巧克力與海鹽咖啡合一的繽紛三色，也是鴻鼎菓子回購率最高的人氣絕品。黑巧克力的可可濃香叫人愛戀不已；有著繾綣鹹度的海鹽咖啡也不錯，最後奶香充盈的經典原味，結合會上癮的酥綿，一次可以吃好幾片，是原味米的No.1最愛。

鴻鼎菓子｜店家資訊

鴻鼎菓子

評分： /

地址：台中市豐原區圓環北路二段399號( 地圖 )

電話：04-25131188

營業時間

星期一: 9:00 – 19:50,



星期二: 9:00 – 19:50,



星期三: 9:00 – 19:50,



星期四: 9:00 – 19:50,



星期五: 9:00 – 19:50,



星期六: 9:00 – 19:50,



星期日: 9:00 – 17:00,

星期一: 9:00 – 19:50, 星期二: 9:00 – 19:50, 星期三: 9:00 – 19:50, 星期四: 9:00 – 19:50, 星期五: 9:00 – 19:50, 星期六: 9:00 – 19:50, 星期日: 9:00 – 17:00, 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎官方：鴻鼎菓子我想買

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🅿️ 鄰近收費停車場：門口可臨停

鴻鼎菓子｜店家地圖