我是公司的活動擔當（自己號稱），今年分店部門聚餐想來點不一樣的場合，剛好這幾年很流行餐酒館，特別訂了這家Lady Boss老闆娘音樂餐廳，有餐吃、有酒喝、更有人唱歌給你聽！

▼剛好今天是我們店長生日，店家特別送上摩天輪特調SHOT，點上仙女棒，漂亮又有趣，讓我們公司女生很愛，每個拿出手機拍照打卡。

（當月壽星送生日特調/精緻小蛋糕）

＊提醒勿酒駕，未成年請勿飲酒。

▼同時感謝她們的給力，獲得生蠔優惠一顆50元（來店打卡即可享），大家一人一顆鮮美快活呦～～

▼Lady Boss老闆娘音樂餐廳，既然是音樂餐廳，當然就有駐唱歌手！還可以點歌哦，就來一首店長最愛的相見恨晚吧！

▼嗨歌也是要有的！氣氛好好啊！

餐點介紹

碳烤松阪豬

口感外酥內嫩，松阪豬的油脂香氣搭配烤肉醬的甜味，非常美味。

花雕三杯雞

酒香濃郁，雞肉軟嫩入味，搭配九層塔的香氣，非常下飯。

炙燒干貝

新鮮干貝就是鮮甜！表面炙燒得恰到好處，入口即化。

泰式椒麻雞

醬汁酸辣夠味，皮酥肉嫩，越吃越開胃！

塔香蛤蜊

蛤蜊肉飽滿鮮甜，搭配九層塔的香氣，夠香夠味。

酥炸銀魚

小銀魚外酥內嫩，很唰嘴，下酒菜的好選擇。

香酥排骨

排骨外皮酥脆，內裡軟嫩，同樣是配酒的好選擇。

月見水煮牛

牛肉軟嫩入味，搭配流動的甜醇蛋黃，香辣爽口！

滑蛋草蝦仁

草蝦仁鮮甜可口，搭配滑嫩的蛋液，非常美味。

美式炸物

酥脆可口！喝酒能怎少了炸物，吃起來！

酥炸魷魚

魷魚彈牙好唰嘴，一根一根吃不停。

花雕醉蝦

酒香十足，蝦肉充滿花雕酒香，吃起來很入味，越顯蝦肉鮮甜。

招牌催淚蛋

又嗆又辣，鍋氣十足，滑嫩雞蛋搭配特製醬汁，好香好下飯！

泰式檸檬鱸魚

鱸魚鮮嫩、醬汁香辣，非常開胃，整條魚都被我們吃光光了。

酒類介紹

＊提醒勿酒駕，未成年請勿飲酒。

黑啤酒

自給自足的黑啤酒！想喝多少裝多少，挺爽的！

黑啤口感濃郁，帶有麥芽香氣，非常適合搭配重口味的餐點。

老闆娘特調

有荔枝的、有水蜜桃的，很標準的妹子酒，很討我們公司女生歡心！

桑格利亞

不愧是讓任何紅酒都變成好喝的水果酒，口感酸甜，令人暢快。

莫希多

口感清新，帶有薄荷香氣，清新怡人、清爽解膩。

威士忌酸酒

酸甜口感搭配威士忌的醇厚，非常順口。

整體而言，Lady Boss老闆娘音樂餐廳的餐點和調酒都很美味，讓我們吃得開心喝得盡興。加上餐廳的氣氛很棒，現場演唱的音樂，讓人彷彿置身於一個浪漫的氛圍中，讓人感到很放鬆！

Lady Boss老闆娘音樂餐廳

地址：台南市安平區怡平路13號

營業時間：17:00-02:00

電話：06 295 0757

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