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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady Boss老闆娘音樂餐廳│駐唱歌手可點歌│當月壽星送特調SHOT/精緻小蛋糕

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady Boss老闆娘音樂餐廳│駐唱歌手可點歌│當月壽星送特調SHOT/精緻小蛋糕

2024-02-04 22:30:23 台南Running Man 人氣：98
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窩客好文

台南Running Man

發表篇數：137篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Lady Boss老闆娘音樂餐廳
place台南市安平區怡平路13號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

我是公司的活動擔當（自己號稱），今年分店部門聚餐想來點不一樣的場合，剛好這幾年很流行餐酒館，特別訂了這家Lady Boss老闆娘音樂餐廳有餐吃、有酒喝、更有人唱歌給你聽！

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

▼剛好今天是我們店長生日，店家特別送上摩天輪特調SHOT，點上仙女棒，漂亮又有趣，讓我們公司女生很愛，每個拿出手機拍照打卡。

（當月壽星送生日特調/精緻小蛋糕）

＊提醒勿酒駕，未成年請勿飲酒。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

▼同時感謝她們的給力，獲得生蠔優惠一顆50元（來店打卡即可享），大家一人一顆鮮美快活呦～～

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

Lady Boss老闆娘音樂餐廳，既然是音樂餐廳，當然就有駐唱歌手！還可以點歌哦，就來一首店長最愛的相見恨晚吧！

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

▼嗨歌也是要有的！氣氛好好啊！

 

餐點介紹

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

碳烤松阪豬

口感外酥內嫩，松阪豬的油脂香氣搭配烤肉醬的甜味，非常美味。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

花雕三杯雞

酒香濃郁，雞肉軟嫩入味，搭配九層塔的香氣，非常下飯。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

炙燒干貝

新鮮干貝就是鮮甜！表面炙燒得恰到好處，入口即化。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

泰式椒麻雞

醬汁酸辣夠味，皮酥肉嫩，越吃越開胃！

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

塔香蛤蜊

蛤蜊肉飽滿鮮甜，搭配九層塔的香氣，夠香夠味。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

酥炸銀魚

小銀魚外酥內嫩，很唰嘴，下酒菜的好選擇。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

香酥排骨

排骨外皮酥脆，內裡軟嫩，同樣是配酒的好選擇。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

月見水煮牛

牛肉軟嫩入味，搭配流動的甜醇蛋黃，香辣爽口！

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

滑蛋草蝦仁

草蝦仁鮮甜可口，搭配滑嫩的蛋液，非常美味。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

美式炸物

酥脆可口！喝酒能怎少了炸物，吃起來！

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

酥炸魷魚

魷魚彈牙好唰嘴，一根一根吃不停。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

花雕醉蝦

酒香十足，蝦肉充滿花雕酒香，吃起來很入味，越顯蝦肉鮮甜。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

招牌催淚蛋

又嗆又辣，鍋氣十足，滑嫩雞蛋搭配特製醬汁，好香好下飯！

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泰式檸檬鱸魚

鱸魚鮮嫩、醬汁香辣，非常開胃，整條魚都被我們吃光光了。

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酒類介紹

＊提醒勿酒駕，未成年請勿飲酒。

黑啤酒

自給自足的黑啤酒！想喝多少裝多少，挺爽的！

黑啤口感濃郁，帶有麥芽香氣，非常適合搭配重口味的餐點。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

老闆娘特調

有荔枝的、有水蜜桃的，很標準的妹子酒，很討我們公司女生歡心！

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

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台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

桑格利亞

不愧是讓任何紅酒都變成好喝的水果酒，口感酸甜，令人暢快。

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莫希多

口感清新，帶有薄荷香氣，清新怡人、清爽解膩。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

威士忌酸酒

酸甜口感搭配威士忌的醇厚，非常順口。

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

 

整體而言，Lady Boss老闆娘音樂餐廳的餐點和調酒都很美味，讓我們吃得開心喝得盡興。加上餐廳的氣氛很棒，現場演唱的音樂，讓人彷彿置身於一個浪漫的氛圍中，讓人感到很放鬆！

Lady Boss老闆娘音樂餐廳

地址：台南市安平區怡平路13號

營業時間：17:00-02:00

電話：06 295 0757

台南安平聚餐新選擇！美食/調酒/音樂/氣氛一應俱全│Lady

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