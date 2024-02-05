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宵夜場限定銅板美食~只賣晚上宵夜的傳統烤肉吐司口感軟嫩香氣足!泡菜烤肉蘿蔔糕微辣微酸銷魂必點!居然還有古早味炸芋頭丸「呷歸晚」 @台南好Food遊

2024-02-05 17:14:41 台南好Food遊 人氣：108
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窩客好文

台南好Food遊

發表篇數：301篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：呷歸晚
phone09-30560037
place台南市北區西門路三段71號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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不是早餐店!夜間宵夜限定美食~
越來越多夜貓子喜歡在宵夜時段選擇吃吐司輕食。近期發現台南這家新開幕的「呷歸晚」，店內賣的品項雖然也差不多，但最特別的是他們的獨家招牌烤肉香氣迷人，口感也很嫩，搭配吐司、蛋餅、漢堡都好吃。
最讓我念念不忘的是店裡的泡菜烤肉蘿蔔糕，招牌烤肉片與韓式泡菜和蘿蔔糕在鐵板上煎出香氣後上桌，一層泡菜一層烤肉一層蘿蔔糕入口，微酸微辣，迷人又銷魂，吃過就會愛上。
除此之外店內的炸物品項中居然有古早味炸芋頭丸，也是讓人意外驚喜的小點心，「呷歸晚」雖然剛開幕不久，卻讓人感覺有點老店的味道，是近期我們吃宵夜的好選擇。

台南宵夜推薦「呷歸晚」

「呷歸晚」開在台南北區西門路三段71號，大約是在公園南路與西門路三段十字路口旁，位置相當好找，傍晚五點就開賣，凌晨三點打烊，黃色招牌在夜間非常顯眼，如果晚上想吃晚餐或宵夜，很容易就能找到，可內用也可以使用外送平台點餐。

開放式的廚房，餐點都是現點現做，不過餐點從製作到上桌時間算是滿快的，如果人多想點比較多品項，或是想要外帶較多品項，也可以先電話點餐再取餐較不用久候。                                                                                                                                                                                                    

呷歸晚菜單｜Menu 

「呷歸晚」賣的品項有吐司類、蛋餅、捲餅、漢堡、蘿蔔糕、雙蛋燒、炸物、鐵板麵、厚片、飲料濃湯，通通都是超親民的銅板價。招牌是獨家特製的烤肉吐司，也可以做成烤肉蛋餅、烤肉捲餅、烤肉漢堡等等。
除了燒肉系列外像是厚切嫩牛捲餅、泡菜烤肉蘿蔔糕、泰式咔啦雞腿堡、芋頭丸、凍檸茶、泰式奶茶等，都是必點的人氣品項。

塔香烤肉蛋吐司絕妙好滋味

塔香烤肉蛋吐司 $50
獨家特製的烤肉片，醃漬過醬料，煎過後香氣迷人口感也很嫩，帶有一點厚度，肉量也不少，點塔香口味還會跟九層塔一起煎，多了塔香更多層次，選用的吐司也很濕潤綿密，超好吃。

嗜辣必吃銷魂泡菜烤肉蘿蔔糕

泡菜烤肉蘿蔔糕 $50

每次來都必點的泡菜烤肉蘿蔔糕，是我私心最愛的。用招牌的烤肉片與韓式泡菜和港式蘿蔔糕先上鐵板煎出香氣再上桌，泡菜的醬汁滲入蘿蔔糕與肉片中，吃的時候記得要一層泡菜一層烤肉一層蘿蔔糕一起吃，享受三種食材在口中的香氣與口感，微酸微辣還富有滿滿香氣，真的很銷魂也很涮嘴，讓人停不了的味道。

厚切嫩牛捲餅 $70

加了超多小黃瓜絲、洋蔥絲，裡層的牛肉是肉量加倍的厚片嫩牛做成的捲餅，吃起來特別的清爽，厚切嫩牛吃起來很有肉汁口感也嫩，即使冷掉都好吃。

古早味炸芋丸這裡也能吃到

炸物 芋丸 $30元、香酥雞柳條 $40元、薯餅 $20

跟三五好友一起聊天不太餓只想吃個小點心，也可以點炸物就好，這裡的炸物我最推薦古早味的炸芋丸，四顆30元，好吃又不油膩，而且炸芋丸平常只有流水席才吃的到，現在來「呷歸晚」就能吃到，也算小滿足。

泰式咔啦雞腿蛋堡 $75

泰式咔啦雞腿蛋堡也是我個人很推薦的，漢堡裡面放了大量小黃瓜絲跟洋蔥絲讓整體吃起來更清爽，外皮炸的酥脆咬起來鮮嫩多汁再搭配泰式酸辣醬酸甜不辣，別有一番風味，我們喜歡再單點一片薯餅搭配吃，口感更豐富，滿足感多更多。

凍檸茶 $30 、泰式奶茶 $45
甜度適中的泰式奶茶濃醇奶香，獨特香氣，好喝必點，另一杯凍檸茶是真的加入了檸檬片，清爽口感超解膩，兩杯都很有手搖飲店的水準。

只賣晚上宵夜的傳統烤肉吐司

只賣晚上宵夜的傳統烤肉吐司，這家「呷歸晚」專為晚歸的人填飽肚子，招牌烤肉、泡菜燒肉蘿蔔糕、炸芋丸都是很讓人很喜歡的品項，不管是宵夜或晚餐，想小食一下就會來，樸實不浮誇，也推薦給大家喔。

Info./呷歸晚

呷歸晚
電話：0930 560 037
地址：台南市北區西門路三段71號
營業時間：週一到五17:00~03:00 星期日18:00～03:00
公休日：週六公休

 

 

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