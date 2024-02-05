台北中山區新開幕的「覓MEAT燒肉餐酒館」是一間燒烤＋韓式料理為主題的台北燒肉餐酒館推薦，地點位在台北夜生活最熱鬧的中山區條通商圈，營業時間從晚上六點到凌晨一點，很適合晚下班當覓食的台北宵夜推薦。

「覓MEAT燒肉餐酒館」外觀以黑色為主搭配紅色的霓虹燈，時尚吸睛，室內是寬敞又舒適用餐環境，還有提供隱密包廂，菜單主打燒肉和多種韓式料理，另外也有雙人套餐跟四人套餐，飲品除了各種酒精性飲料也有無酒精性的飲品，適合各種族群用餐的台北燒肉餐酒館。

中山區美食 覓MEAT燒肉餐酒館 地點

「覓MEAT燒肉餐酒館」位在南京東路的巷弄，地址靠近林森北路是台北晚上很熱鬧的地區，從台北捷運中山站步行約10分鐘左右，附近很多收費停車場，交通相當便利的地區。

覓MEAT燒肉餐酒館

電話：0225682100

地址：台北市中山區南京東路一段132巷15號

營業時間：18:00–01:00(星期一公休)

食記：【中山區美食】覓MEAT燒肉餐酒館，台北燒烤韓式料理推薦

粉絲團：覓meat燒肉餐酒

中山區美食 覓MEAT燒肉餐酒館 環境

室內柔和的採光

整體的氛圍相當有時尚感

加上寬敞的空間設置，座位相當舒適

覓MEAT燒肉餐酒館是台北有包廂的餐廳推薦

有一間約可容納八人用餐的包廂，適合需要隱私性用餐空間的人

中山區美食 覓MEAT燒肉餐酒館 菜單價錢

覓MEAT燒肉餐酒館菜單價錢

餐酒館提供牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、蔬菜等燒肉品項

也有各種上桌就可以直接吃的炸物跟韓式料理熟食，其他還有雙人套餐跟四人套餐，飲品選擇也很豐富。

可以吃到燒烤也能吃到韓式料理，很適合口味不同的朋友聚餐。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

中山區美食 覓MEAT燒肉餐酒館 餐點推薦

覓MEAT燒肉餐酒館有提供可愛圍兜兜

避免在享用燒肉的過程濺到肉汁，這點相當的貼心！

用餐前，桌上除了餐具也有提供剪刀跟夾子。

準備開始享用燒肉囉！

覓MEAT燒肉餐酒館燒烤沒有全程桌邊服務

但如果有點到難度較高的肉品，會有店員代烤服務

招待的小菜組合有覓製泡菜(辣)、溢香海帶芽和覓柚白蘿蔔

小菜醃製入味很適合解膩，不過這裡的小菜都是純手工製作，費時且成本高，所以沒有免費續加，如果有需要的話就要單點了。

像賓士標誌的醬料碟

提供麻油、烤肉醬和檸檬汁搭配燒肉

覓MEAT特級厚切豚五花 ($380)

兩塊超厚的帶皮豬五花，不僅厚度很可以，整塊的份量也不少。

看著豬五花在烤盤上滋滋作響

店員幫我們把豬五花的皮烤到非常酥脆

皮脆肉嫩、香氣四溢

很像在吃港式脆皮豬



包肉生菜 ($60)

除了單吃或搭配沾醬

也可以把肉夾在生菜搭配蒜和泡菜一起吃

層次豐富多汁的口感也很推薦

燒烤的肉品都適用

特級極黑豚梅花 ($580)

有著美麗大理石紋路的特級極黑豚梅花

油花均勻誘人

肉質相當細緻且富有彈性

烤完鮮嫩多汁的風味口感讓人印象深刻

這部位的肉質真的很甜



頂級牛五花 ($380)

油脂豐富的頂級牛五花，肉質香滑。

櫻桃鴨胸肉 ($220)

櫻桃鴨胸肉切成片狀呈現玫瑰花形狀

不僅好看又好吃

鴨胸肉口感細緻、滋味鮮甜

伊比利松阪豬 ($380)

伊比利松阪豬也是呈現玫瑰花的擺盤

烤過之後的口感帶點脆度

肉質細緻Ｑ彈

特選覓醃牛小排 ($330)

醃漬的帶骨牛小排

肉質軟嫩香甜好吃

尤其是靠近骨頭的周圍

帶點咬勁非常過癮

巨無霸干貝蟹膏 ($250)

真的是巨無霸等級的干貝

比平常看到的干貝大上一倍

烤過的干貝帶點微微的脆度，入口彈牙滑嫩，加上香濃的蟹膏非常鮮甜

特級牛橫隔膜 ($320)

相當有咬勁的橫隔膜，吃起來很有彈性，而且味道相當濃郁。

御用牛肉湯泡飯 ($290)

除了燒肉，覓MEAT燒肉餐酒館也有多道韓式料理熟食，上桌就可以開動。

等待燒肉的時間先點一碗御用牛肉湯泡飯來解餓，牛肉湯泡飯的湯頭醇厚甘甜，聽店家介紹是經過長時間熬製的湯頭非常費工，裡面的米飯也是粒粒分明，加上整塊軟嫩的牛肉塊，好吃又好喝湯泡飯。

覓制海鮮豆腐鍋 ($330)

韓式料理常出現的海鮮豆腐鍋是我必點的鍋物

湯頭帶點辣度相當開胃，配料有豆腐、鮮蝦、蛤蜊、蛋….等食材

起司辣炒年糕 ($240)

經典的韓式料理

又香又濃的起司加上辣醬

再搭配口感Ｑ彈的年糕，很適合搭配啤酒享用

覓製海鮮煎餅 ($280)

海鮮煎餅酥脆的口感，裡面是Ｑ彈的花枝跟蝦仁，可以單吃也可以沾點特調的醬汁，記得趁熱吃

綜合下酒好物特拼 ($550)

適合人多一起喝酒享用的炸物拼盤

炸物有一口香腸、甜不辣、薯條、豬血糕、玉米筍和秋葵，還附有胡椒鹽跟番茄醬

麻藥飯捲 ($250)

這道超好吃！問一下店家怎會賣燒肉又賣韓式料理

原來是特別請韓國廚師到台灣教導一年，因為自己本身也喜歡韓式料理



我超愛的韓式飯捲，裡面有火腿、蟹棒、蛋、蘿蔔….等配料，吃起來很有層次感。

蜂蜜柚子茶 ($220)

甜香的蜂蜜柚子冰飲，也適合搭肉燒肉飲用。

果醋氣泡飲($120)、麒麟生啤($180)

來餐酒館

酒類的飲品是必點的

一口燒肉一口啤酒超享受

如果有開車的朋友也可點解膩的氣泡飲

目前店內消費每桌可以參加一次猜拳幸運大轉輪

最好的獎項有五千元的現金卷呢

台北燒肉餐酒館「覓MEAT燒肉餐酒館」，店家特地去韓國學習料理的製作方式，這裡不僅料理美味，在食材方面也非常的講究，親切的服務加上優質的用餐環境，是間非常棒的台北燒肉餐酒館推薦。

覓MEAT燒肉餐酒館

電話：0225682100

地址：台北市中山區南京東路一段132巷15號

營業時間：18:00–01:00(星期一公休)

食記：【中山區美食】覓MEAT燒肉餐酒館，台北燒烤韓式料理推薦

粉絲團：覓meat燒肉餐酒

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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