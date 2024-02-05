台北中山區新開幕的「覓MEAT燒肉餐酒館」是一間燒烤＋韓式料理為主題的台北燒肉餐酒館推薦，地點位在台北夜生活最熱鬧的中山區條通商圈，營業時間從晚上六點到凌晨一點，很適合晚下班當覓食的台北宵夜推薦。
「覓MEAT燒肉餐酒館」外觀以黑色為主搭配紅色的霓虹燈，時尚吸睛，室內是寬敞又舒適用餐環境，還有提供隱密包廂，菜單主打燒肉和多種韓式料理，另外也有雙人套餐跟四人套餐，飲品除了各種酒精性飲料也有無酒精性的飲品，適合各種族群用餐的台北燒肉餐酒館。
中山區美食 覓MEAT燒肉餐酒館 地點
「覓MEAT燒肉餐酒館」位在南京東路的巷弄，地址靠近林森北路是台北晚上很熱鬧的地區，從台北捷運中山站步行約10分鐘左右，附近很多收費停車場，交通相當便利的地區。
覓MEAT燒肉餐酒館
電話：0225682100
地址：台北市中山區南京東路一段132巷15號
營業時間：18:00–01:00(星期一公休)
食記：【中山區美食】覓MEAT燒肉餐酒館，台北燒烤韓式料理推薦
粉絲團：覓meat燒肉餐酒
中山區美食 覓MEAT燒肉餐酒館 環境
室內柔和的採光
整體的氛圍相當有時尚感
加上寬敞的空間設置，座位相當舒適
覓MEAT燒肉餐酒館是台北有包廂的餐廳推薦
有一間約可容納八人用餐的包廂，適合需要隱私性用餐空間的人
中山區美食 覓MEAT燒肉餐酒館 菜單價錢
覓MEAT燒肉餐酒館菜單價錢
餐酒館提供牛肉、豬肉、雞肉、海鮮、蔬菜等燒肉品項
也有各種上桌就可以直接吃的炸物跟韓式料理熟食，其他還有雙人套餐跟四人套餐，飲品選擇也很豐富。
可以吃到燒烤也能吃到韓式料理，很適合口味不同的朋友聚餐。
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
中山區美食 覓MEAT燒肉餐酒館 餐點推薦
覓MEAT燒肉餐酒館有提供可愛圍兜兜
避免在享用燒肉的過程濺到肉汁，這點相當的貼心！
用餐前，桌上除了餐具也有提供剪刀跟夾子。
準備開始享用燒肉囉！
覓MEAT燒肉餐酒館燒烤沒有全程桌邊服務
但如果有點到難度較高的肉品，會有店員代烤服務
招待的小菜組合有覓製泡菜(辣)、溢香海帶芽和覓柚白蘿蔔
小菜醃製入味很適合解膩，不過這裡的小菜都是純手工製作，費時且成本高，所以沒有免費續加，如果有需要的話就要單點了。
像賓士標誌的醬料碟
提供麻油、烤肉醬和檸檬汁搭配燒肉
覓MEAT特級厚切豚五花 ($380)
兩塊超厚的帶皮豬五花，不僅厚度很可以，整塊的份量也不少。
看著豬五花在烤盤上滋滋作響
店員幫我們把豬五花的皮烤到非常酥脆
皮脆肉嫩、香氣四溢
很像在吃港式脆皮豬
包肉生菜 ($60)
除了單吃或搭配沾醬
也可以把肉夾在生菜搭配蒜和泡菜一起吃
層次豐富多汁的口感也很推薦
燒烤的肉品都適用
特級極黑豚梅花 ($580)
有著美麗大理石紋路的特級極黑豚梅花
油花均勻誘人
肉質相當細緻且富有彈性
烤完鮮嫩多汁的風味口感讓人印象深刻
這部位的肉質真的很甜
頂級牛五花 ($380)
油脂豐富的頂級牛五花，肉質香滑。
櫻桃鴨胸肉 ($220)
櫻桃鴨胸肉切成片狀呈現玫瑰花形狀
不僅好看又好吃
鴨胸肉口感細緻、滋味鮮甜
伊比利松阪豬 ($380)
伊比利松阪豬也是呈現玫瑰花的擺盤
烤過之後的口感帶點脆度
肉質細緻Ｑ彈
特選覓醃牛小排 ($330)
醃漬的帶骨牛小排
肉質軟嫩香甜好吃
尤其是靠近骨頭的周圍
帶點咬勁非常過癮
巨無霸干貝蟹膏 ($250)
真的是巨無霸等級的干貝
比平常看到的干貝大上一倍
烤過的干貝帶點微微的脆度，入口彈牙滑嫩，加上香濃的蟹膏非常鮮甜
特級牛橫隔膜 ($320)
相當有咬勁的橫隔膜，吃起來很有彈性，而且味道相當濃郁。
御用牛肉湯泡飯 ($290)
除了燒肉，覓MEAT燒肉餐酒館也有多道韓式料理熟食，上桌就可以開動。
等待燒肉的時間先點一碗御用牛肉湯泡飯來解餓，牛肉湯泡飯的湯頭醇厚甘甜，聽店家介紹是經過長時間熬製的湯頭非常費工，裡面的米飯也是粒粒分明，加上整塊軟嫩的牛肉塊，好吃又好喝湯泡飯。
覓制海鮮豆腐鍋 ($330)
韓式料理常出現的海鮮豆腐鍋是我必點的鍋物
湯頭帶點辣度相當開胃，配料有豆腐、鮮蝦、蛤蜊、蛋….等食材
起司辣炒年糕 ($240)
經典的韓式料理
又香又濃的起司加上辣醬
再搭配口感Ｑ彈的年糕，很適合搭配啤酒享用
覓製海鮮煎餅 ($280)
海鮮煎餅酥脆的口感，裡面是Ｑ彈的花枝跟蝦仁，可以單吃也可以沾點特調的醬汁，記得趁熱吃
綜合下酒好物特拼 ($550)
適合人多一起喝酒享用的炸物拼盤
炸物有一口香腸、甜不辣、薯條、豬血糕、玉米筍和秋葵，還附有胡椒鹽跟番茄醬
麻藥飯捲 ($250)
這道超好吃！問一下店家怎會賣燒肉又賣韓式料理
原來是特別請韓國廚師到台灣教導一年，因為自己本身也喜歡韓式料理
我超愛的韓式飯捲，裡面有火腿、蟹棒、蛋、蘿蔔….等配料，吃起來很有層次感。
蜂蜜柚子茶 ($220)
甜香的蜂蜜柚子冰飲，也適合搭肉燒肉飲用。
果醋氣泡飲($120)、麒麟生啤($180)
來餐酒館
酒類的飲品是必點的
一口燒肉一口啤酒超享受
如果有開車的朋友也可點解膩的氣泡飲
目前店內消費每桌可以參加一次猜拳幸運大轉輪
最好的獎項有五千元的現金卷呢
台北燒肉餐酒館「覓MEAT燒肉餐酒館」，店家特地去韓國學習料理的製作方式，這裡不僅料理美味，在食材方面也非常的講究，親切的服務加上優質的用餐環境，是間非常棒的台北燒肉餐酒館推薦。
覓MEAT燒肉餐酒館
電話：0225682100
地址：台北市中山區南京東路一段132巷15號
營業時間：18:00–01:00(星期一公休)
食記：【中山區美食】覓MEAT燒肉餐酒館，台北燒烤韓式料理推薦
粉絲團：覓meat燒肉餐酒
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
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文章作者：陳小可
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