台北美食、台菜餐廳推薦這家富錦樹台菜香檳，富錦樹台菜香檳​​絕對是一家超級美味的餐廳，它甚至連續三次榮獲了米其林一星的美譽，環境優美，仿佛置身於都市的綠色叢林中，菜單上有太多台菜美食可供選擇，如果你和朋友一起前來，建議考慮點套餐，這樣可以品嚐到更多不同的風味，絕對不會失望，這家餐廳確實是一個無雷的米其林一星餐廳！

富錦樹台菜香檳｜交通方式、停車資訊

富錦樹台菜香檳在台北有大直店跟敦北店，這次來吃的是傳說中很美還連得三次米其林一星的富錦樹台菜香檳敦北店，如果開車，民生東路四段80巷上有蠻多路邊停車格，找不到的話，可以往三軍總醫院松山分院那邊找，搭捷運則是在台北小巨蛋下車，用步行方式前來

富錦樹台菜香檳敦北店的店門口相當低調，招牌都很小一個，然後藏身在一片綠意盎然的白色庭院中，不說真的以為是咖啡廳，這也難怪，畢竟民生社區富錦街這一帶可以說是文青餐廳大本營，身為台北民生社區連三屆米其林一星的台菜餐廳，裝潢自然非常有格調

富錦樹台菜香檳｜用餐環境

用餐環境落地窗設計使整體空間顯得更加明亮寬敞。室內四處的綠色植物提供了一個放鬆心靈的環境，從外觀來看可能會誤以為這是一家早午餐或咖啡廳，但其實這裡藏著台灣經典美食的驚喜，富錦樹台菜香檳深受眾多美食愛好者的喜愛，甚至成為日本著名女星渡邊直美在台灣的必訪美食餐廳

富錦樹台菜香檳｜菜單

富錦樹台菜香檳菜單，有單點跟套餐，建議找四人以上直接尬套餐，再點一些套餐上沒有的菜平均吃下來客單加服務費差不多在1900元左右，米其林一星差不多都是這價位，ok的！點我看完整版菜單->完整版菜單

富錦樹台菜香檳｜推薦必點台菜

今天我們六個人就直上6人套餐，基本上招牌菜應該都有了，想吃什麼另外再加點，一開始會上這個醃漬小黃瓜，酸中帶甜，但吃起來有點軟，沒有很清脆的感覺

套餐附的白飯，米香彈性兼具，沒什麼好挑惕的，畢竟米其林一星水準，米飯不可能差

白斬雞，在富錦樹台菜香檳餐廳，強烈推薦品嚐他們的白斬雞，這道菜其實就是極其美味的鹽水雞，特別的是，搭配一種類似泰式風味的特製醬油，這種組合真的令人驚艷。吃一口就像意外在路上撿到錢一樣，讓人感到無比的驚喜和快樂！

樹子水蓮，這邊的水蓮吃起來豬油味蠻重，但脆口度跟水分保留的很完整，不過吃最後有點膩

油條蒜蓉鮮蚵，一上桌令人驚艷的肥美嫩蚵立刻吸引了所有目光，每顆蚵都又大又飽滿，完全沒有腥味，口感純淨，而且這些蚵搭配了主廚特製的醬料和脆口香酥的油條，更增添了食物的多層次口感

松花蒼蠅頭，用了韭菜粒炒肉末，韭菜吃起來有夠甜脆，加上肉末的肉香肉感，還有鹹香的調味，白飯殺手無誤！

xo醬豬肝，賣相看起來相當不錯，豬肝是先炸後炒，外層裹上一層濃郁的醬香芡汁，上面的X醬增添海味鮮度，但豬肝熟度有點，吃起來有點偏硬，還是金蓬萊的比較強

蜜棗煨肉，我覺得是本日的冠軍！蜜棗煨肉使用自製醬汁慢慢燉煮五花肉，直到它變得柔軟入味，精選了質地最佳的部位，排除了過於肥膩或油花不均的肉塊，醬汁結合了酒的芳香與蜜棗、洛神的天然甜味，創造出一種清新而不油膩的美味

老皮嫩肉，先用湯匙將老皮嫩肉中間戳個洞，然後將湯汁灌進去，灌飽湯汁外觀粗老的雞蛋豆腐，如軟綿凝脂般的內在，外酥內嫩的口感，加上濃郁的醬香，好吃！

蒸烤海魚，會隨季節變換的樣子，上桌因為超大隻，我以為是虱目魚，後來服務生說是午仔魚！我第一次看到這麼大隻的午仔魚！

午仔魚本身的肉質就相當細膩，主廚有沒有多加調味，淋上蒸魚醬汁直接清蒸，新鮮就是好吃，而且這麼大隻的午仔魚肉質還是這麼細，肉又多又厚，吃起來真的爽！

烏魚子炒飯，這是另外加點的，烏魚子是切成小粒，所以吃的時候口感很均勻，烏魚子的鹹香跟清爽的炒飯很搭配，而且有些許的鑊氣，但這擺盤實在不行，散散的一盤上桌感覺很廉價

北海道干貝竹笙雞，這是狠角色一枚，上桌先完整的讓大家拍照，然後店員會幫大家分成小碗，服務很不錯

北海道干貝竹笙雞經過長時間慢煮，湯汁轉化為誘人的乳黃色，竹笙和雞肉中的膠原蛋白完美融入湯中，讓每一口都味道鮮美、風味絕佳，可以感受到湯汁的細膩黏滑口感，而雞肉經過長時間燉煮，質地變得極為柔軟，筷子輕輕一夾肉與骨的輕易分離，呈現出令人讚賞的口感

雪梨燉銀耳，套餐附的甜點，將新鮮的雪梨與銀耳一起小火慢燉，在緩慢的烹飪過程中，銀耳會釋放出膠質，完美地包裹著雪梨的清脆，口感層次豐富，果然是米其林一星，連甜點都這麽夠水準

富錦樹台菜香檳是一家確實值得推薦的餐廳，以其連續三次獲得米其林一星的成就聞名，實際吃過不僅美食豐富，還擁有迷人的環境，仿佛是一片都市中的綠色綠洲，各式各樣的台菜佳餚，適合和朋友共享，特別推薦的是套餐選項，因為可以讓您品嚐到更多的台灣特色美食，服務也是非常好，米其林一星級水準果然非常強啊！

富錦樹台菜香檳

地址：台北市松山區敦化北路199巷17號1樓

電話：02-87128770

營業時間：平日12:00-15:00，17:00-22:00，假日12:00-22:00

店家/景點資訊

店家名稱：富錦樹台菜香檳

所在地址：臺灣台北市松山區敦化北路199巷17號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-22:00

店家電話：02-87128770

評價：★★★★★





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