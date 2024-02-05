以台式國民小吃闖出口碑的純發魯肉飯，繼松山永春店之後，2023 年也加入了東湖五分社區的美食戰區。用餐巔峰時刻總是排隊人潮。還好我總是能在離峰時間享受安靜的用餐空間。

純發魯肉飯 營業資訊

純發魯肉飯-東湖店

評分： / 4.4

地址：114台灣台北市內湖區東湖路33巷3號( 地圖 )

電話：0973 115 233

營業時間

周一~周日 11:00 – 21:00

周一~周日 11:00 – 21:00 FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通 : 文湖線捷運東湖站三號出口，步行約五分鐘即可抵達。

公車站牌: 五分社區

純發魯肉飯 用餐環境

純發魯肉飯東湖店的裝潢以活潑富童趣的插畫為主題的可愛風格，色調鮮明給人愉悅心情的用餐環境。約莫十幾個人的座位。位置真的不多。門口有著可容納三人座位略帶科技感的座位等候區。

踏入店內的方形玻璃罩下的顯眼「發」字踏墊，蔓延著不可言喻的祝福寓意。

中英日文字交錯的看板，彷彿走進日本街頭的台灣料理餐廳。

純發滷肉飯東湖店，自行取餐的窗口，餐具採自助式。故無收取服務費。

喜歡加點調料，窗檯上有辣醬、胡椒粉可供用。

燉煮滷蛋、油豆腐等的滷味湯鍋，美味佳餚讓人垂涎三尺。

用餐結束，餐具需自行將餐盤回收的地方。

純發魯肉飯 東湖店菜單

純發滷肉飯東湖店的菜單，簡單不複雜。主打三種好吃好喝各 90 元的湯品選擇，任選一湯品可以 10 元優惠價加購一碗價值 35 元的純發滷肉飯。主食除了滷肉飯還有雞汁拌飯可選擇。 小菜類有滷大腸頭、韓式泡菜、燙青菜、滷豆腐、滷蛋等。飲料供應販售可樂。

※ 菜單內容變動調整及優惠活動請依店家粉專或現場菜單公布為主※

純發魯肉飯 餐點分享

吃中式餐點，個人總喜歡一湯一菜一飯，一種不成文的儀式感

鮮味蛤蜊燉雞湯 90 元

以米酒、薑絲提味的鮮味蛤蜊燉雞湯，清澈甘甜的湯頭，搭配軟嫩的雞肉，好喝的湯品。

燙青菜 (空心菜 40 元)

清脆好吃的燙空心菜，滿滿的蒜泥。送進嘴裡帶點嗆鼻的蒜味，略帶豬油拌香的蔬菜味在口中迴繞。分量十足的美味青菜。

魯肉飯 (單點 35 元)

最超值划算的套餐組合就是點雞湯搭配魯肉飯。湯汁和滷汁都可以免費再加。一張百元大鈔就能輕鬆解決一餐。

純發的魯肉飯，帶皮的肥肉淋上油亮的滷汁，沒有油膩的油耗味，略帶清甜感。燉爛的魯肉有著黏口的膠質感，油脂很多但不油膩。油脂滲透到粒粒分明卻又有濕潤感的米飯，美味剛剛好。

雞汁拌飯 25 元

淋上雞油加雞肉汁帶點Q 彈感的白飯，舖上油蔥酥簡直是畫龍點睛。雞油香和油蔥的焦香，讓這碗米飯整個是昇華的高級版。

培根筍味燉排骨湯 90元

培根筍味燉排骨湯 ，一上桌和想像的不一樣。分量挺多的鮮甜味古早味筍絲。搭配著煙燻味的培根及軟嫩到骨肉分離的排骨，有著鹹香的風味口感。

剝皮辣椒燉雞湯 90 元

對於不吃辣的我，點這道剝皮辣椒燉雞湯時有些猶豫。這時一句話在耳邊響起，「記得給新食物一個機會，才有可能發現食物的神奇美味魔力。」還好沒有錯過它。切細的薑絲像個藝術品的在湯中央，湯碗浮上一層雞油，入口即化的軟嫩的雞腿肉、香甜的剝皮辣椒略帶微微的辣味完全融入湯頭。這道小清新的剝皮辣椒燉雞湯讓人意外的驚艷。真的值得推。從不吃剝皮辣椒的我，對它刮目相看了。

品嘗心得分享

純發魯肉飯， 看似簡單卻也不簡單的國民傳統小吃店， 結合文青的潮流感和古早味的衝突美感。乾淨整潔明亮的裝潢設計。餐點清爽美味。雙層隔熱設計的湯碗看出了店家的細心和用心。美中不足的是湯品若無搭配滷肉飯套餐選購，單點湯品的價格略貴些。

三種湯品個人喜愛度是剝皮辣椒燉雞湯＞培根筍味燉排骨湯＞培根筍味燉排骨湯。

湯品似乎被魯肉飯搶了鋒頭，真的只能說是被湯品耽誤的被湯品耽誤的文青台式滷肉飯小吃店。