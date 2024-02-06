說到中壢牛肉麵，大家幾乎都是聯想到中壢美食永川牛肉麵超級有名，我也是從小吃到大，以前很窮的時候永川牛肉麵簡直是救星，加湯加麵免費，點一碗吃兩碗的概念，份量超大一個人可以吃一餐擋一天，雖然一路漲到現在一碗川味牛肉麵一碗140元，但他的肉量麵量跟其他家相比，還是相當的強悍，然後還是24小時營業，月底救星無誤！

永川牛肉麵｜交通方式＆停車資訊

永川牛肉麵就在中壢民權路上，雖然叫路，但其實是個巷子，附近很難停車，可以在中正路上繞一下找停車位，在地人多半是騎摩托車來吃，永川牛肉麵就我有記憶以來應該有六十年以上的歷史，因為是開24小時，之前唱完歌都會來這吃牛肉麵，最早以前是沒有冷氣的，想當年揮汗如雨吃牛肉麵真的爽

永川牛肉麵的煮麵區，永川牛肉麵除了牛肉麵出名外，這裡的阿姨也很親切，如果常來的話阿姨也會認出你跟你聊天，煮麵的地方很像是戰鬥區域，阿姨分工非常完成，而且出麵速度超快，以前是外包製麵，後來因為量太大，就自己製麵了

永川牛肉麵｜菜單＆價目表

永川牛肉麵光是湯麵就有好幾種，招牌必點就是川味牛肉麵，還有賣冷凍水餃，川味湯頭可以調整重鹹，要清淡也可以先說，原版的永川牛肉麵就是重鹹著稱，超猛，另外可以免費加湯加麵一次

永川牛肉麵｜川味牛肉麵（小）

這是小碗的，是的，你沒看錯是小碗的！超級大一碗！！！我只能說真的視覺很震撼，超級大碗，這肉根本快要10塊了，量超多，蔥花的量也是沒在客氣，光看湯色就知道是重口味，香氣超級濃郁，畢竟重口味也是永川不敗的特色之一

牛肉每一塊都超級鹹香入味，難怪人家會說台北富宏牛肉麵那些真的跟永川牛肉麵真的沒得比，濃郁味道不是一個檔次，而且因為有放大量的蔥，濃郁的牛肉湯還有蔥甜味，再來就是那個鹹度，通常吃完我都會再幹掉一杯手搖飲XD，麵體則是粗麵，吃起來超爽的，吃不夠還能加麵呢

永川牛肉麵另外一個很有名的，就是粉蒸排骨，超狂!!! 根本是排骨蒸粉，不過這是隔壁桌點的借我們拍，我們已經吃不下了

如果你是愛好重口味的朋友，永川牛肉麵你一定可以吃得非常爽，但如果你是清淡派系，真的不要來永川，那麼濃厚香醇的牛肉湯鹹味，就算調淡了還是很『夠味』，會鹹到你發抖XD

永川牛肉麵

地址：桃園市中壢區民權路61-1號

電話：03 495 3403

營業時間：24 小時營業

永川牛肉麵官網

交通資訊

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