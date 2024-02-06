發現一中商圈有間新開的義大利麵很不錯！Parsdiso爬樓梯，位於錦南街上，挺好找的。

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Parsdiso爬樓梯環境

裡頭環境明亮且座位挺多的，不過這天來用餐裡頭沒有太多客人。當天是12月份來用餐，店內還有一些聖誕節的裝飾。

Parsdiso爬樓梯環境菜單

菜單有單點，也有套餐式的選項，從沙拉、湯品、開胃菜、燉飯和義大利麵與排餐。燉飯與義大利麵價位都是單點，我覺得不算貴，但如果雙人來吃我覺得可以點雙人套餐更划算。這天帶老公跟國小同學一起吃飯聚餐，我跟老公點套餐，同學們都點單點。

我跟老公點了雙人套餐，肚子餓想吃多一點(喂~)，有沙拉、前菜、湯品、主餐、甜點和飲料。

飲品介紹

菜單上的名稱實在是太有詩意，有的我看很久不知道是什麼飲料，索性直接問服務生。這2杯分別是春芽朵朵玉和青檸鹽鹽。總之一杯就是奶蓋春茶和檸檬氣泡飲，看吧，取得名稱實在是讓我猜不出XD 但都不錯喝。

湯品介紹

湯品的部分，這個法式澄清雞湯讓我挺驚豔的！先端上桌的是裡頭有鱸魚、土雞肉、和一些蔬菜和香菇，接著竟然有桌邊服務。

直接桌邊淋上熱湯沖下去，從這碗湯開始，讓我對這間店有了不一樣的感覺，瞬間覺得在學區周邊的餐廳竟然也可以這麼高級，讓我驚訝到不行！

濃湯的部份是南瓜濃湯，上頭有一些麵包丁，淋上一些奶油，口味與溫度都拿捏得恰到好處。

明太子蒜香軟法

這明太子蒜香軟法是搭配湯品的，帶點微微的辣，配上鹹香的明太子與軟法的口感，整體吃起來真的很涮嘴！好吃。

乾式熟成沙拉米芝麻葉沙拉

這道名字有點饒舌，不過沙拉非常好吃，裡頭有芝麻葉配上切薄片的風乾後的熟成肉片，上頭炸得酥酥脆脆的像餅乾一樣的應該是沙拉米，整體吃起來不錯吃呢。

番茄起司布切塔

這道菜看起來蠻精緻的，雖說小小一片，感覺可以一口塞，但上面可是非常多料。最底下是軟法，接著有番茄墊底，上層是起司丁，還有刨出來的起司，整體擺盤也超美。

真的是可以一口塞，口感清爽挺好吃的。

小火慢煸xo醬鮮蝦天使細麵

這道看起來超美味，不過先說，有辣XD 喜歡吃辣的朋友們應該會覺得很讚很好吃。

整體看起來很豐富，有蛤蠣、有蝦子、花枝等，上頭還有起司、明太子和一點魚子醬點綴，可以想像得出來這味道有多麼棒。基底的醬汁是XO醬，所以帶點辣度，但辣得很好吃。

愛細麵的朋友們絕對必點這道，麵條吃起來Q彈，總之整體搭配真的是不錯，蠻推薦的。

明太子蟹腳肉燉飯

燉飯看起來也是不錯，發現他們家的料理都會有刨刀刨過的起司作為點綴欸！這燉飯上頭一樣也有明太子和魚子醬，感覺高級了起來啊！

燉飯的口感蠻綿密黏稠的，醬汁都裹在米飯旁，口感吃起來則是蠻適中的，不會過軟，但也不是那種很有米心的燉飯XD 我覺得也算是一道不錯的餐點，但如果硬要說記憶點的話，還是剛剛的義大利麵比較讓我印象深刻。

甜點

甜點的部分讓我覺得挺有趣的，我們點的是提拉米蘇和烤布蕾。不過這提拉米蘇的樣子外觀長得像是小巧可愛的可麗露，但其實不是XD

切開之後，的確是提拉米蘇的樣子，吃起來也是挺美味的。

烤布蕾的部分也很特別，以為會是一般用小杯子裝起來的布蕾，卻是扁圓形的！一旁還有玫瑰花瓣，搭配上頭的焦糖脆脆吃起來咖滋咖滋，好吃欸。

整體吃起來，這家一中益民商圈的爬樓梯餐廳，我覺得非常有高級感！讓我對這間店評價很高的分數，無論是菜色、擺盤、服務人員的親切度來說，我都覺得很棒。主餐單點的價格我覺得可以接受，如果想吃完整一點的，建議跟我一樣點套餐比較划算！分享給大家，蠻推薦情侶來用餐的。

店名：Paradiso爬樓梯

地址：台中市北區錦南街19-10號

電話：04-22258818

營業時間：平日11:00-14:30、17:00-21:30 假日11:00-21:30

公休日：禮拜二

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