甩鍋雞韓式炒雞吃到飽-西門店

位於西門町熱鬧區域，DonDonDonki樓上的甩鍋雞韓式炒雞吃到飽，不分平假日一個人只要NT469+10%，有超多種類的經典韓式美食，價格平價親民是小資姐妹們聚餐最愛。經典韓式炒鍋有7種口味，中間可自由變換醬汁變化多多，肉品牛肉豬肉雞肉通通都吃到飽，吃完炒鍋還可以變換成炒飯、火鍋等料理，等帶炒鍋悶煮的同時，熟食區還有韓國魚板串、麥芬堡、炸物、燒賣、披薩等多元種類選擇，CP值超高，吃完一輪絕對飽到頭頂，難怪不管何時甩鍋雞韓式炒雞吃到飽總是人潮滿滿，建議大家先訂位以免等太久啦，西門町餐廳推薦給軟絲們。

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甩鍋雞韓式炒雞吃到飽就在西門DonDonDonki樓上，手扶梯或是電梯到四樓就可以了，這邊還有之前吃過的阿豬媽，之後要去吃的江陵阿嬤也在這邊，根本就是西門韓式吃到飽天堂阿。

西門美食 甩鍋雞韓式炒雞吃到飽-西門店用餐環境

搭電梯上來直接被甩鍋雞韓式炒雞吃到飽門口等待人潮嚇到，不到營業時間就已經一堆人在排隊了，生意超好，想來吃韓式炒雞吃到飽的朋朋記得線上訂位，收費方式不分平假日成人NT469、兒童(110-140cm)NT235/人，以上均須加10%清潔費，用餐時間100分鐘裡面有超多韓式美食選擇，難怪來朝聖的人潮絡繹不絕阿。

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽一路從11:00營業到晚上22:00(最後收客20:20)，五六則是營業到22:30(最後收客20:50)，西門晚餐不怕沒著落，隨時都可以來吃超澎派的道地韓式炒雞，座位大部分4-6人座，很適合愛吃韓式料理的姐妹們來聚餐，甩鍋雞韓式炒雞吃到飽不僅炒雞口味選擇多多，還可以一鍋兩吃變成火鍋吃到飽，超高CP值快跟著軟西一起看下去吧~

西門美食 甩鍋雞韓式炒雞吃到飽-西門店自助吧

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽自助吧上面選擇超多~光是炒鍋&火鍋的配料就超過20種，一字排開琳瑯滿目，貪心的軟西通通都想吃，只怪自己只有一個胃阿，以價格來說500多元就能吃到這麼多種類的美食，甩鍋雞韓式炒雞吃到飽真的是西門平價美食之一。

韓國寬冬粉

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽即便是吃到飽食材也沒有馬虎，補的速度很快，菜葉類都滿新鮮翠綠的，還有多種韓式經典配料，例如年糕、寬冬粉、豆腐、小香腸等，不管拿來炒鍋或是火鍋都很適合。

艾草年糕/原味年糕

另外推薦大家一定要吃吃看得是這個艾草年糕，本身第一次炒鍋裡面就會有一組，但那Q彈有勁的口感超有嚼勁，咬起來很過癮。

用餐期間不乏一家大小或是愛吃韓式料理的姐妹們來甩鍋雞韓式炒雞吃到飽用餐，畢竟在這個什麼都漲價的年代，外面很容易吃一餐好料也要花費200-300，甩鍋雞韓式炒雞吃到飽不分平假日500多就能吃到超多種類韓式料理，西門餐廳推薦給軟絲們。

檯面上超多選擇，真要說甩鍋雞韓式炒雞吃到飽唯一小小缺點就是取餐區位子不算太大，只要有一個人在取餐就需要稍微側身才能過，用餐尖峰時段稍微擁擠一點點，不過這樣也滿熱鬧，甩鍋雞韓式炒雞吃到飽相當有人氣隨時隨地都人聲鼎沸。

熟食區

因為第一鍋炒鍋要悶煮7分鐘再開始炒，在等待炒鍋的同時可以先去熟食區填飽肚子，除了有炸物、披薩、炸餃子等，還有多種韓式經典美食，光是在等待炒鍋的時候這邊就已經可以吃超飽啦XD。

軟西這區最喜歡的就是洋蔥圈，不油膩滿乾爽的，洋蔥也滿飽滿甜口，餃子外層酥脆，下方的麵筋球很特別，很像在咬空氣麵筋?XD

一旁還有韓式炒飯、麥芬堡等，甩鍋雞韓式炒雞吃到飽光熟食就有超多選擇，CP值破表的西門吃到飽就是他了!

燒賣/韓國魚板串

燒賣有兩種口味，有原味跟翡翠燒賣，皮薄肉多汁，也不會像蒸過頭容易破碎軟爛，一口一顆超滿足。

另外還有韓國大街小巷都能看到的韓國魚板串啦，還記得在冷冷的冬天路邊吃一串冒煙魚板串暖手暖胃簡直天寒救星，沒想到在甩鍋雞韓式炒雞吃到飽還有原味跟麻辣口味可以吃到飽，真的就甘心耶!

韓式 炸雞 奶油飯

以為這樣就結束了嗎?甩鍋雞韓式炒雞吃到飽還有自製炸雞奶油飯，加入白飯，配上海苔、玉米、泡菜等配料，加上炸雞和洋蔥奶油醬，一碗美味誘人的炸雞飯就完成啦。

一整碗色彩繽紛看起來就心情好，奶油醬有著洋蔥微微辛口超濃郁，和粒粒飽滿分明白飯一起吃風味多變有層次，不愧是韓國經典美食之一。

飲料區也有很多飲料選擇，碳酸飲料、解膩茶類、熱飲咖啡、冰沙果汁通通有。

這裡還有醬汁區，想要轉換炒鍋口味可以來這邊自己取用，每種口味都有不同變化，超符合雙子座軟西多變怕無聊的個性啦。

愛吃辣的可以試試看辣醬，紅通通看起來超刺激。

旁邊是火鍋沾醬，不過軟西覺得味道都滿足夠的，就沒有特別加醬。

冰淇淋

大人小孩都愛的冰淇淋，芒果跟草莓一個夏天一個冬天最愛的水果，飯後來球冰淇淋清爽解膩。

西門美食 甩鍋雞韓式炒雞吃到飽-西門店美食介紹

蜂蜜醬香雞

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽入場時會先選一種炒鍋口味，總共有7種口味可選，柯軟先選了入門款不會辣的蜂蜜醬香雞，把喜歡的配料例如青菜、年糕等加入鍋中後，先悶煮7分鐘就可以開炒囉!

悶煮完7分鐘後第一次店員會來幫忙炒鍋，邊炒邊飄散陣陣熱氣白煙，炒鍋香氣竄入空氣中滿滿甜焦香氣，口水忍不住都流出來啦~吃完第一鍋之後要轉換口味時，先跟店員續點炒鍋的肉品，再到自助吧拿醬料，加入喜歡的食材悶煮後，自己炒更有參與感，也讓吃鍋過程更趣味。

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽的蜂蜜醬香雞炒過之後有鍋香氣，醬汁巴著軟嫩雞肉甜甜鹹鹹的很涮嘴，表面炒到微微焦黑吃起來有恰恰的脆感，一整鍋濃郁飄香超級滿足。

除了可以炒雞肉外，想要轉換口味也可以跟店員點炒豬肉，文末有甩鍋雞韓式炒雞吃到飽菜單可參考唷!

除了炒雞、炒豬等經典韓式吃法，吃到最後剩下醬汁不要浪費，可以去自助吧拿醬料、白飯，加入喜歡的配料之後做成炒飯，如果不知道怎麼做，自助吧上都有教學，真的不會也可以請教店員，店員都很耐心熱情解答，讓來甩鍋雞韓式炒雞吃到飽的人客們都可以吃到最多元豐富的韓式料理。

因為甩鍋雞韓式炒雞吃到飽自助吧上面選擇超多，全部吃一輪不僅可以整鍋都是自己喜愛的食材，還可以滿足多種挑剔的口味，想吃什麼自己挑自己炒，才吃一輪下來柯軟就已經八分飽啦~

這個就是剛剛軟西很想試試的年糕和寬冬粉，別看照片裡面年糕好像一般SIZE，實際上本體超大一個非常彈牙紮實，吃一個就很有飽足感，尤其艾草的吃起來有股清香，在重口味的炒雞鍋裡面添了股芬芳香氣。寬冬粉則是變得晶瑩剔透，滑口Q嫩滿滿甘甜滋味非常好入口。

熔岩起司絲(70g)(NT49/份)

起司控超級推薦一定要加NT49來一份起司絲，滿滿起司絲鋪在炒雞上面療癒滿分。

看這超邪惡的起司牽絲，融化後濃郁奶香裹著食材轉換口味，誘人厚實乳香四溢，瞬間變成起司炒雞，熱量爆表但又超幸福!

在等待的炒鍋的同時也可以吃一下甩鍋雞韓式炒雞吃到飽自助吧上面的熟食，除了剛剛軟西吃的燒賣、魚板串外，大家最推的就是這個藍莓起司披薩，吃起來鹹甜有莓果酸甜香，薄薄的越嚼越香，推薦大家甩鍋雞韓式炒雞吃到飽必吃。

炒雞吃一段落後，可以到自助吧拿火鍋高湯倒入鍋中，轉換口味吃火鍋，一鍋兩吃這價錢真的太划算!

火鍋豬肉片

火鍋牛肉片

火鍋可以點牛肉片、豬肉片、雞肉塊，換了火鍋一樣可以大口吃肉，牛肉片滿薄的，吃起來沒有什麼牛味，比較清淡一點，剛好火鍋高湯洗刷中和一下方才炒鍋的重口味。

豬肉片也是切得薄透亮，吃起來不會有可怕豬腥味，反而飽富油脂相當軟嫩。

韓式火鍋常見的韓國泡麵在甩鍋雞韓式炒雞吃到飽也可以吃得到，麵體是比較偏有咬勁的，煮了一下還是滿有韌度，適合喜歡偏硬口感麵體的朋朋。

西門美食 甩鍋雞韓式炒雞吃到飽-西門店菜單

甩鍋雞韓式炒雞吃到飽-西門店

位於西門町熱鬧區域交通超方便的甩鍋雞韓式炒雞吃到飽，自助吧多種經典韓式美食吃到飽，一鍋好幾吃CP值超高，用餐100分鐘絕對分分秒秒都可以吃到不同口味變化，尤其現在很多吃到飽都要價不斐，一個人算起來只要500初頭的甩鍋雞韓式炒雞吃到飽，絕對是學生&小資族群的最愛，西門美食推薦給軟絲們。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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※本文為邀稿合作文※

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