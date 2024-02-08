南機場夜市早期真的有個機場跑道，後來搬遷後開始發展成眷村，因此孕育出了許多在地眷村美食。南機場也是範圍雖然不大，但是攤販密度非常高品質很好主要賣吃的居多，而且稍微有點名氣的攤子假日都要排隊排到翻掉...，今天就帶大家來逛一逛這個傳說中很好吃很好逛的夜市拉！

開車前往可停鄰近的新和庭園平面停車場或新和國小地下停車場，

【阿男麻油雞】

阿男麻油雞曾獲得米其林必比登推薦，每天一開門總是聚集大排長龍的人潮，排隊至少半小時起跳很誇張。他們的麻油香氣濃郁但不會有油膩感，雞肉肉質軟嫩夠味，難怪始終擁有一群可觀的客群。

詳細食記可參閱：【台北食記】阿男麻油雞 - 米其林必比登推薦，排隊至少半小時起跳才吃得到

地址：台北市中正區中華路二段311巷34號

營業時間：10:00–01:00

▲麻油豬腰子湯 140元：豬腰子是豬腎臟，有脆脆的口感完全沒有內臟的腥味，與麻油湯頭相當搭。

▲麻油乾麵線 25元：麵線軟硬適中，還保留了麵條的Q度，伴著油蔥酥和麻油超級香，讓人忍不住一口接一口。

▲ 麻油雞塊湯 130元：湯內大約有4~5塊不同部位的雞肉，帶骨雞肉切得很大塊，雞肉肉質滑嫩完全沒有乾柴感，麻油香氣有充分進入肉內。

【阿吉豆漿紅茶】

這家是夜市內CP值很高的飲料店，1000cc超大杯的豆漿紅茶只要30元，很適合在排阿男麻油雞時順路買來喝。

地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄

營業時間：10:00–01:00

▲除了店內招牌豆花紅茶外，還有販售多種類型古早味飲品和冰品，選擇多樣。

▲豆花紅茶(大) 30元：有淡淡的豆漿味紅茶味較不明顯，整體味道偏淡沒什麼記憶點，甜度適中不會死甜。

【禾甲蒸臭豆腐】

這間禾甲臭豆腐跟隔壁的臭老闆同為南機場夜市最有名氣的臭豆腐店，當天臭老闆的排隊人潮太可怕因此我們外帶了這間禾甲來吃，這間曾經榮獲台灣素食米其林「豐蔬食FVT評鑑指南」一星殊榮，他們的臭豆腐是使用蒸籠現蒸，有別於水煮的口感更為水嫩，豆腐有著微微的中藥與香料味。

地址：台北市中正區中華路二段313巷18號

營業時間：16:00–23:00

▲禾甲臭豆腐菜單：臭豆腐的麻辣有分好幾種不同級別，重點是店內是全素料理，無疑是素食者的最愛！

▲現蒸臭豆腐(不辣) 80元：一份有兩塊臭豆腐，湯底使用九層塔、香菇、黃豆調味，豆腐細緻綿密，充分了吸收湯汁香氣，有淡淡的中藥味，雖然味道不夠臭但是是很好吃的臭豆腐！

【無名推車燒餅】

這間無名推車燒餅也同樣曾經獲得米其林必比登的推薦，從默默無聞的小推車變成今日大排長龍最有人氣的攤位之一，當天周末晚上排了近半小時才排到，想吃建議傍晚一開門就來買。

地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄南機場夜市

營業時間：16:00–20:00(周三公休)

▲無名推車燒餅菜單：他們賣的品項只有四種，長燒餅、鹹酥餅、紅豆餅和甜酥餅，還有英文和日文菜單，可見連外國觀光客都會來光顧。當天的長燒餅賣完了，只能買其他三樣吃看看囉！

▲甜酥餅 15元：外觀為橢圓形白芝麻較少，內餡砂糖量不多，餅皮膨鬆的口感並帶有微微的鍋氣。

▲鹹酥餅 15元：外觀為圓形上面有滿滿的白芝麻，內餡為豬肉蔥，有種鹹香鹹香的口味。

▲紅豆餅 15元：外觀為扁皮狀，上面為黑白芝麻，內餡紅豆口感綿密不死甜，很唰嘴的小點心。但下次也許不會為了他們再排半小時的隊了(哈哈)。

這天因為時間和肚子空間有限只能造訪幾攤意思一下(大部分的時間都浪費在排隊)，下次造訪再陸續把沒吃完的補上拉，敬請期待！

其他必吃：山內雞肉、吾旺再季潤餅捲、臭老闆現蒸臭豆腐、南機場芋頭大王、來來水餃店、岡山肉燥飯、曉迪筒仔米糕、饗咬好佳蚵嗲、24小時黑白切、八棟圓仔湯、無名車輪餅。

南機場夜市美食地圖：

南機場夜市美食資訊：

地址：台北市中正區中華路二段307巷

營業時間：17:00–00:00



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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