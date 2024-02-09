築間全新打造的個人燒肉品牌"朴庶韓國烤肉公社"，主打一個人也能吃燒肉，提供多達35種套餐組合，一人一爐燒烤，成為全台首間韓式個人式燒肉，地點就在基隆潮境公園旁，用餐環境乾淨舒適，最低只要390元起提供韓式小菜、霜淇淋吃到飽，可以趁新開幕來嚐鮮。

朴庶韓國烤肉公社 基隆北寧店為全台首間朴庶韓國烤肉公社。

用餐環境十分新穎舒適，天花板上大大的紅色韓文字體相當亮眼。影片分享

朴庶韓國烤肉公社套餐390元起，提供有35款套餐任君選擇、附越光米飯、朴氏蔘雞湯或大發雪濃湯擇一，還有韓系小菜、霜淇淋無限供應。

最新DM，實際DM以店家為主。

採線上點餐，開幕期間填寫問卷即可享88折。

提供多達20種以上酒水飲品掃描點餐，屬額外付款。

這裡提供個人式餐具，抽屜裡有紙巾衛生紙可以自取。

牛五花豬五花套餐390元

這裡的肉很新鮮，非常厚實，搭配青菜或白飯都可以。

擺盤精緻，屬個人式的套餐，一個人吃剛剛好。

烤的過程中香味四溢、真是視覺與嗅覺雙重享受，相當療癒。影片分享

全程由自己燒烤，可搭配越光米或蔬菜品嚐。

吃飽別忘了飯後甜點霜淇淋，來個完美的ENDING。

下回來基隆又多一項燒肉可以選擇，喜歡韓式料理千萬別錯過。

朴庶韓國烤肉公社基隆北寧分社：基隆市中正區北寧路308號；營業時間：11:00-02:30

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