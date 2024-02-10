2024宅配年菜推薦 台畜 六六大順年菜組｜轉眼又到煩惱年菜時節，這次龍年除夕團圓菜，就選60年老字號肉品專家台畜的經典臺菜組合！這次體驗適合中小家庭的六六大順年菜組，內有黑松露油飯、屏東萬巒豬腳、紅燒獅子頭、RÒU口口噴汁珍珠香腸、鹽麴五花肉、特級佛跳牆，只要購買年菜組一組就免運，平價親民，省時省力，家人團聚輕鬆享受手路菜的地道美味

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台畜 2024宅配年菜 六六大順年菜組

深耕60年的肉品專家台畜，一直以來供應著美味、健康、便利的優質食品，這次因應年節推出五款2024年菜佳餚，皆以冷凍宅配到府，能因應家庭人數，個人喜好挑選適合組合，這次開箱為6-8人份的六六大順 ，團圓六道年菜組，內有黑松露油飯、屏東萬巒豬腳、紅燒獅子頭、珍珠香腸、鹽麴五花肉、特級佛跳牆，份量十足道道精彩

開運三寶 (開胃冷盤組)

五福臨門 (適合5-7人)

六六大順 (適合6-8人)

八仙過海 (適合8-10人)

十全十美 (適合10-12人)

台畜 T-HAM

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六六大順 團圓六道年菜組 開箱

輕鬆讓全家人誇你是大廚，愜意過好年，2024除夕就靠台畜年菜組！

這次開箱六六大順 ，團圓六道年菜組，上面都清楚標示料理方式，像是黑松露油飯、屏東萬巒豬腳、紅燒獅子頭、特級佛跳牆，都退冰簡單復熱即可，而珍珠香腸、鹽麴五花肉就交給氣炸鍋煎烤熟透，零廚藝也能輕鬆端出樣貌堂堂的好菜

屏東萬巒豬腳

超有份量的屏東萬巒豬腳足足有(1100g) ，這道是能不需要加熱，完全解凍即可開吃，若不喜歡冰冰吃，也能不拆袋90℃加熱，30分鐘後即可享受

選用帶骨豬前腿，解凍後就可依序將豬腳肉片下，以中藥辛香料調配滷汁慢火細燉入味，表層皮薄透Ｑ有著滿滿膠質，肉質緊緻軟嫩，單吃就相當夠味，附贈兩款醬汁，深色為原味，褐色為蒜味，我熱愛蒜味多一些，豐富的蒜味搭上萬巒豬腳，爽口又對味

紅燒獅子頭

繁複做工的經典手路菜 紅燒獅子頭，只需解凍後，充分加熱即可開吃

能搭配一些蔬菜視覺擺盤起來更有年節大菜感，台畜紅燒獅子頭選用新鮮豬前腿肉，經充分醃製，外層表皮金黃，內層富含均勻油脂，一口咬下飽滿彈脆的口感，令人驚艷，特調醬汁滲透入味，鹹香鮮美，醬汁搭配白飯也堪稱完美

黑松露油飯

嚴選台灣在地長糯米，以傳統古法炊蒸，加入新鮮野菇與頂級松露醬拌炒，搭上香甜軟濡的栗子，多份香甜氣息，這款可用電鍋蒸熟或用微波加熱，能搭配香菜點綴漂亮又對味

Ｑ軟的米糕相當濕潤，每口咀嚼都帶著野菇清香，與淡雅的黑松露獨特香氣，將傳統台味米食激增高級感，想不到黑松露與米糕居然那麼搭

RÒU口口噴汁珍珠香腸-原味

顆顆渾圓紅通的珍珠香腸，大小剛好一口一個，需充分加熱才可開吃，此時交給氣炸鍋簡單搞定！選用新鮮國產CAS 後腿肉製成，無添加防腐劑，採肥肉比25%，才能有這般Ｑ彈絕妙口感，每一口都飽滿油香，記得搭配些蒜苗，滋味相當迷人

鹽麴豬五花

選用肥瘦參半的帶皮豬五花，以鹽麴醃漬帶出豬肉原本的鮮甜感，這道也需要退冰後充分加熱，一樣通通交給氣炸鍋料理即可

因採鹽麴醃漬，豬五花來得更加柔軟香甜，咀嚼時帶有淡淡鹹香，完全不需額外沾醬，吃起來有點像韓式烤豬五花，肥瘦勻稱卻一點也不顯膩口，是完美的下酒菜擔當

特級佛跳牆

多達兩公斤重的特輯佛跳牆，是這次年菜組合中最有份量的一款，因用料豐富，有代表高貴、富貴，象徵未來能夠富貴的美意，更是團圓飯必出現的佳餚之一

隨手一撈滿滿好料，集結山珍海味燉煮出佛跳牆鮮香湯頭，更添加上等豬腳、排骨、芋頭、魷魚、香菇、鳥蛋、筍子多樣化食材，更添美味

鬆綿的大塊芋頭吸滿佛跳牆湯汁，入口即化，排骨也不需費力咀嚼，豬腳吃起來Ｑ彈有勁，搭配濃醇香的湯頭，在這冷冷的天暖胃暖心

不虧是60年的肉品專家台畜，推出的2024宅配年菜，相當超值！

這次開箱適合中小家庭的六六大順年菜組，用料實在價位合宜，雖然帶骨豬腳片肉需費力一點，但大抵上不用花時間忙進忙出，只需擺盤加熱，就能享受到經典的台味手路菜，不諳廚藝的小白，也能輕鬆上手！省下更多時間來與家人好好相聚，若還在思考宅配年菜要訂哪家，不妨參考肉品有保證的台畜唷

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